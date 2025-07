La íntima amiga de Pampita dio detalles de la separación de Martín Pepa: “A veces hay que decir ya está”

La separación de Pampita según su íntima amiga

La alerta de la noticia rebotó en todos los portales y pantallas: hace unos días Pampita Ardohaín y Martín Pepa pusieron punto final a su relación. En la época de la inmediatez, donde los rumores crujen antes que la verdad, una voz suave y firme emerge del círculo más cercano de la conductora: la de Puli Demaría, su íntima amiga y confidente, quien decidió hablar a una semana de la separación.

La empresaria y DJ eligió el escenario de Mitre Live, con Juan Etchegoyen como comunicador, para ofrecer una perspectiva diferente, menos teñida de drama y más cargada de humanidad cotidiana. La imagen que esboza es la de una Pampita viviendo un tiempo luminoso, lejos de los temblores mediáticos.

“Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien”, aseguró Puli, al abrir espacio a una de las pocas certezas que esquivan el ruido. "Ella ha vivido dolores mucho más profundos y serios y dolorosos en serio", destacó.

Pampita y una de las últimas imágenes junto con Martín Pepa (Instagram)

No hay eufemismos. Demaría conoce el espesor de la vida de su amiga, salpicada de tragedias que redefinen el significado mismo del dolor.“Eso a ella le ha ido enseñando a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera”, explicó. “A medida que pasan los tiempos, lo va llevando mejor. A veces no duran las parejas y si eso pasa, duró lo que tuvo que ser y después ya no”.

El relato introdujo el matiz de lo inevitable: la vida que fluye, las historias que comienzan y terminan sin aferrarse al escándalo. Todo, según Puli, se acomoda gracias a "un gran grupo de amigos, hijos maravillosos y mucho trabajo".

“Ella está más resiliente y la vida proveerá, esa es mi opinión”, destacó, con el tono de quien vio a su amiga navegar aguas más tempestuosas. “Yo estaba de vacaciones cuando salió la noticia y no estoy todo el tiempo hablando con ella en el día a día. Sé que está bien y eso me deja tranquila”, aseguró.

Las especulaciones sobre las causas del final quedan a un costado del relato: “Los detalles no me importan, a mí me importa que esté bien”, sentenció Puli al cortar de raíz toda búsqueda de morbo. “Yo no lo conocí mucho a Pepa pero me caía bien, amoroso. Lo vi dos o tres veces, aparte Caro es una mujer bárbara y tampoco va a estar con un zanguango. Ella no me contó nada de por qué se terminó ni tampoco lo diría".

Puli descartó de plano el tono de amargura que sobrevuela el periodismo de espectáculos y subrayó, casi con resignación: “El final, yo creo, tiene que ver con algo más natural y no escandaloso como dicen desde la prensa. No es un tema en el cual pueda opinar porque no lo sé, no siempre está todo relacionado a un escándalo”, advirtió. “Para la prensa argentina es buenísimo, pero a veces hay que decir ya está. No la sentí con el corazón roto y ha tenido mayores dolores".

Para finalizar dejó en claro: "Todo va a doler y todo tiene un proceso, tampoco es que fueron 25 años de pareja". Bastaron esas pocas palabras para encapsular la paradoja de toda ruptura moderna: los amores que acaban no siempre arrastran cataclismos, y muchas veces traen consigo algo tan sencillo como el paso del tiempo y el derecho a estar bien.

La voz de Puli, lejos de intentar titulares ruidosos, instaló otra mirada sobre el ocaso de una relación pública. Describió un universo donde los afectos verdaderos resguardan el duelo, los detalles íntimos permanecen a salvo del apetito insaciable de titulares y donde el futuro, en boca de las amigas, tiene la textura suave de la resiliencia.