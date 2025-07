La conmovedora interpretación de “Cuando un amigo se va” en La Voz Argentina que terminó en el primer “robo” de la temporada

La actuación de Oscar Burgos Espinoza y Rogelio Posat en La Voz Argentina (Video: Telefe)

La noche de este lunes marcó un antes y un después en la nueva temporada de La Voz Argentina 2025. En medio de la primera ronda de Batallas, uno de los jurados protagonizó el primer “robo” del ciclo al incorporar a Oscar Burgos Espinoza a su equipo, luego de que el participante quedara eliminado tras una emotiva interpretación junto a Rogelio Posat. ¿La responsable? Lali Espósito.

La primera noche de Batallas en el programa tuvo como protagonistas a los cantantes, representantes del equipo de Soledad Pastorutti. Ambos subieron al escenario para interpretar “Cuando un amigo se va“, la emblemática canción de Alberto Cortez. La elección del tema, de por sí conmovedor, sumó una dimensión especial a la presentación, que rápidamente se transformó en uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

La interpretación del dueto generó una reacción inmediata. Los miembros del jurado se pusieron de pie para aplaudir a los participantes, visiblemente movilizados por la intensidad y la sinceridad de la performance. Burgos Espinoza, al tomar la palabra, apenas pudo expresar su agradecimiento antes de quebrarse en lágrimas, mientras que Posat reconoció que la carga emocional de la canción dificultó la competencia entre ambos. “Esta emoción del tema que compartimos nos impidió un poquito ser competencia. Sabemos que es uno u otro, pero de todas maneras hay un sentimiento que circula y hace difícil la competencia”, afirmó.

Oscar Burgos Espinoza y Rogelio Posat interpretando “Cuando un amigo se va“

La reacción del jurado no se hizo esperar. Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda! y coach del programa, agradeció a los participantes por la intensidad de la interpretación: “Muy emotivo, gracias por cantar esta canción, por sentirla de la manera que la sintieron, por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, me partieron al medio, no puedo juzgar otra cosa que la emoción que trajeron a este estudio”.

Tras la ovación y los comentarios del jurado, llegó el momento de la decisión para Soledad Pastorutti. La cantante, sensibilizada, destacó el valor de la experiencia y la sabiduría de los mayores. “Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores, y es una cosa que lamentablemente en la sociedad de hoy hemos perdido… y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza”, expresó.

El aplauso y la emoción de los coaches de La Voz Argentina (Telefe)

La artista también agradeció a los concursantes por la lección de vida que ofrecieron al público: “Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a toda la sociedad”, concluyó La Sole antes de anunciar su decisión.

Finalmente, la intérprete optó por que Rogelio Posat continuara en su equipo, lo que significó la eliminación de Oscar Burgos Espinoza. El participante, al despedirse, manifestó su gratitud por la experiencia vivida: “Estoy contento y muy agradecido de lo que viví acá. Aprendí muchas cosas”, declaró.

Qué coach de La Voz Argentina hizo el primer robo de la temporada: "Necesito seguir escuchándote cantar"

Cuando el hombre se disponía a abandonar el escenario, se produjo uno de los momentos más inesperados y celebrados de la noche. Lali Espósito, coach del programa, apretó el botón rojo y anunció el primer “robo” de la temporada, sumando a Burgos Espinoza a su equipo. La reacción fue inmediata: “¡No! Sigue Oscar!”, exclamó el conductor Nico Occhiato, mientras Lali subía al escenario para abrazar al participante.

“Tu no te vas nada”, le dijo Espósito a Burgos Espinoza, divertida en medio de la ovación del público. La artista explicó su decisión: “Pensaba en canciones, pensaba en esta emoción que tiene él para cantar al igual que Rogelio. Decía: ‘No, nosotros tenemos que seguir escuchándolo en este escenario’. Así que, bienvenido al Team Lali. Necesito seguir escuchándote cantar y toda la Argentina necesita seguir escuchándote. Sos lo más grande”, expresó.

Soledad Pastorutti, por su parte, agradeció el gesto de Lali y celebró que Oscar tuviera una segunda oportunidad en la competencia. El propio Burgos Espinoza, aún emocionado, reiteró su agradecimiento por la experiencia y la posibilidad de continuar en el certamen.