El emotivo saludo de Mila Yankelevich que conmovió a su abuela Cris Morena al aire del programa de Susana Giménez

Cris Morena recibió un saludo especial por parte de Azul Giordano, Inti y Mila Yankelevich en su paso por el ciclo de la diva de los teléfonos (Video: Susana Giménez – Instagram)

Una vez más, el dolor golpea de lleno a una de las familias más queridas y emblemáticas del espectáculo argentino. En las últimas horas, la noticia conmocionó al ambiente artístico y a miles de seguidores: Mila, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, fue una de las víctimas fatales del trágico accidente en la costa de Miami. En medio de la tristeza y la incredulidad que sacuden a la familia, las redes sociales se poblaron de homenajes, recuerdos y gestos de cariño. Entre ellos, resurgió un fragmento lleno de ternura y emoción: el saludo de los nietos de Cris en el programa de Susana Giménez, donde Mila, dejó un mensaje que hoy cobra un sentido desgarrador.

El emotivo momento se vivió en octubre pasado cuando Cris fue invitada al living de Susana. Esa noche, la productora se sentó en el diván de la conductora junto a sus nietos mayores, Valentín y Franco, hijos de la recordada Romina Yan. La entrevista tenía como eje el esperado regreso de Cris a la ficción con Margarita, la continuación de Floricienta, pero tomó un giro inesperado cuando el escenario y la pantalla fueron tomados por una serie de videos sorpresa protagonizados por las generaciones más jóvenes de la familia.

La primera en sumarse fue Azul, hija menor de Romina. Su saludo, espontáneo y lleno de cariño, dejó ver la admiración por su abuela: “Hola, mensaje sorpresa mío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta que estén ahí los tres juntos. Abuela, Valen y Fran, que contenta que me pone. Me apena un poco y me da un poquito de envidia sana de no poder estar ahí. Pero bueno, hoy me toca bancar desde acá. Creo que es decirles la verdad, que estoy orgullosísima de los tres, o sea, la están rompiendo. La verdad que le metes garra a todos tus proyectos. O sea, yo sé que estás a mil, pero aún así seguís tirando para adelante y la verdad que estás agotadísima, pero es lo que te mueve, es lo que te apasiona y es lo que te encanta hacer. Así que nada me pone más feliz”.

Cris Morena junto a Mila en medio del festejo de sus icónicos proyectos (Instagram)

Luego, la pantalla mostró a Cris compartiendo con la más pequeña de la familia, Mila. Juntas, entonaron algunas estrofas de “Mucho, poquito o nada”, una canción de Margarita. El momento dio paso a otra grabación de la niña, con tiara y vestido rosa, rebosante de energía y alegría. “¡Hola, Titi! Yo te amo mucho. Te quería decir que me encanta Margarita y que todavía lo estoy. Igual, ya lo terminé, pero me encantó y lo sigo mirando. Te amo”, dijo Mila entre saltos y gestos infantiles que conmovieron a todos los presentes en el estudio y, ahora, estremecen a quienes la recuerdan a través de la pantalla.

La seguidilla de homenajes no se detuvo allí. Fue el turno de Inti, hermano de Mila, quien grabó su mensaje antes de un partido de fútbol: “Hola, Titi. Solo te quería agradecer la verdad por todo lo que haces por nosotros. El viaje a Japón me encantó. Me gustó mucho. Gracias por eso. Y después también sobre Margarita, que lo vi con mi papá y con Mila, nos encantó. Estuvo buenísimo. Muchas gracias. Te amo”.

Para cerrar, la imagen volvió al dúo de Cris y Mila, esta vez interpretando “Pimpollo”, tema icónico de Chiquititas, la serie que había tenido a Romina como protagonista. “Tu medida es esa, pimpollo, tu alma”, se oyó a la pequeña Mila cantar abrazada a su abuela. Un instante breve que, resignificado por la tragedia, resuena hoy entre los fans y los allegados como símbolo del amor familiar.

Cris junto a su hijo Tomás y su nieta Mila (Instagram)

El video terminó con la voz de Azul, otra vez, enviando su abrazo a la distancia: “Desde acá me toca bancar hoy. Así que acá estoy siempre. Y bueno, ya nos veremos. Los extraño y amo siempre”. Palabras que, junto a las imágenes de Mila, Inti, Azul, Valentín y Franco, atraviesan el dolor y reafirman que el legado de afecto y música que construyeron Cris y Romina continúa vivo en cada generación.

La tristeza por la partida de Mila deja una herida difícil de reparar, pero al mismo tiempo convoca a poner el foco en el valor de la familia, el recuerdo y el arte que ha dado tantas veces esperanza y consuelo a miles de argentinos. La emoción de aquellas estrofas y mensajes queda ahora como tesoro, en un homenaje íntimo que trasciende los límites del espectáculo y se instala en el corazón de quienes aman la historia y los sueños de la familia Yankelevich-Morena.