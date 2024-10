La primera entrevista de los hijos de Romina Yan junto a Cris Morena: del recuerdo de su madre a cómo son sus vidas

Cris Morena, junto a Franco y Valentín, los hijos de Romina Yan, en el living de Susana, contó cómo nació Margarita (Video: Telefe)

Por primera vez en televisión Cris Morena junto a Franco y Valentín, los hijos de Romina Yan, dieron una entrevista. Eligieron hacerla en el living de Susana Giménez, gran amiga suya, en donde la productora también presentó un show de Margarita, la serie que en la actualidad emite Telefe y es su última creación.

“La mejor sorpresa que me dieron fue venir con mis nietos. Me muero del amor y del orgullo”, confesó, tomándoles las manos y ya instalados en los sillones. Allí anunció que su última producción llegará al Movistar Arena. “Entran 10 mil personas y es como hacer tres Gran Rex en un día”, aseguró.

“Siempre quise ser actor”, aseguró Franco, quien eligió seguir los pasos de su mamá y de la familia materna vinculado al arte y la televisión. “Son cinco generaciones. Desde Jaime, Samuel, Gustavo, Romina y ahora yo”, enumeró, sobre cómo su madre, su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo son una parte muy importante de la historia de la televisión.

El hijo mayor de Romina Yan contó que estudió teatro en Londres, pero que su amor por la interpretación fue desde muy pequeño. “Yo lo supe a los 8 años. Tengo un recuerdo muy lindo de que estábamos en casa con mamá. Le hice una obra improvisada y ahí dije ‘creo que esto es lo mio’. Siempre me gustaba jugar como a cualquier chico, pero cuando comencé a interpretar a otras personas, que a la gente le gustaba y que se podía vivir de eso dije ‘esto es lo mío’”, expresó.

Valentín, por su parte, habló del apoyo de Gustavo Yankelevich en su su sueño de convertirse en piloto profesional. “Vos no sabés cómo corre de rápido. Yo estoy aterrorizada”, comentó Cris, sobre la afición de su nieto. “Estoy corriendo en karting y además estoy trabajando en el equipo de TC2000 de Marcelo Ambrogio esperando para el año que viene poder debutar”, contó.

“Yo no puedo hacer nada. Solo lloro”, afirmó la creadora de Floricienta, Jugate conmigo y Casi Ángeles, mientras Franco enumeraba las velocidades a las que llega un auto de Fórmula 1 e incluso los de TC2000. “Ya me quebré una costilla”, confesó. “Yo no te dejaría. Te lo juro, Valen”, lo retó Susana. “Me encanta. Soy la oveja negra”, sumó él, con mucho humor mientras su abuela lo mandaba al frente y contaba que él canta y que toma clases desde muy chico.

“Me gusta cantar, pero me da vergüenza”, reconoció, mientras Cris detallaba que Franco antes hablaba muy poco y ahora incluso realiza transmisiones de streaming. “Soy tímido pero si se prende la cámara no podemos quedar mal”, agregó, con gracia.

Cris Morena también se refirió al proceso de creación de Margarita. Contó que el proyecto nació durante los primeros 15 días de encierro de la pandemia y que los compartió con Tomás Yankelevich, su hijo, a solas. Allí él le preguntó en qué estaba trabajando y en solo un día escribió las primeras once páginas de la historia y “Mucho, poquito o nada”, la canción principal de la ficción.

La productora también recibió una sorpresa especial. Su nieta Azul, también hija de Romina Yan, e Inti y Mila, los hijos de Tomás, le grabaron mensajes dedicándole palabras de amor. También no faltó la mención al Cris Morena Day que organizó el canal de streaming de Olga. “Gracias a la gente porque fue maravilloso”, afirmó, sobre la experiencia que repasó a través de un concierto la historia musical de sus producciones.