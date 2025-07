La furia del hermano de Mauro Icardi por las críticas que recibe su familia: “Difaman mi sangre”

Guido Icardi estalló contra las críticas que recibe su familia por su hermano Mauro (Instagram)

Un domingo cualquiera dejó de serlo para la familia Icardi cuando Guido, el hermano de Mauro Icardi, derramó su furia en las redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, Guido escribió: “Atrás de toda la mier... que hablan para ganar 15 minutos de fama hay una familia, hijos, padres, madres. Yo que ustedes cuestionaba la forma en la que están facturando… a día de hoy no puedo abrir una red social sin encontrar gente difamando mi sangre. Sí, estoy harto. No se lo deseo a nadie”. La repercusión fue casi inmediata. Los usuarios de Instagram no se contuvieron y coparon sus últimas publicaciones con comentarios críticos. “Ni te sigue tu sangre. A veces es mejor llamarse a silencio y seguir tu anonimato. Son adultos y deben hacerse cargo de sus vidas y desaciertos”, se leyó entre las críticas en sus otros posteos. Otro comentario se sumó con tono desafiante: “Nadie le mandó a tu hermano hacerse público, ¡el único futbolista metido en tantos problemas!. Sí, ¡el único!. Y nadie sabía que eras su hermano. También te estás colgando”. Incluso alguno ironizó sobre el distanciamiento familiar: “Dice tu hermano que no tiene plata, ni tu hermano lo registra”.

El clima de tensión no tardó en trasladarse al escándalo mediático que envuelve la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara. En medio del litigio judicial para resolver los términos de la ruptura, tiempo atrás Guido no se guardó su postura. Publicó un mensaje dirigido directamente hacia empresaria, dejando en claro una hostilidad que ha crecido en público y en privado. Escribió, sin rodeos: “Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, dijo rematando con un emoji de aplausos. La publicación, emitida justo después de la primera audiencia judicial entre los abogados de Wanda y Mauro, no hizo más que avivar las opiniones encontradas. En la familia Icardi, los lazos ya venían resentidos, pero ese último mensaje dejó a la vista el desprecio persistente hacia Wanda. Para Guido, la empresaria influyó de manera directa en el distanciamiento entre Mauro y sus hermanos.

El fuerte mensaje del hermano de Mauro Icardi en sus redes sociales (Instagram)

No era la primera vez que el hermano del futbolista exponía su desdén. Dos años atrás, Guido había recurrido también a sus historias de Instagram para insultar a la conductora. “Qué asco de ser vivo”, redactó sobre una foto sin retoques de Wanda. El posteo fue eliminado al poco tiempo, pero no la intención de mantener su postura. Enseguida publicó otra historia tratando de aclarar: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale”. El ida y vuelta mediático se extendió con otra referencia. Esta vez, Guido eligió una fotografía de Wanda con un traje blanco y volvió a escribir sobre la imagen: “Asco”, demostrando que su opinión permanecía intacta y pública. Guido subió entonces otro texto acompañado del emoji de un gato riendo: “Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía. A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, que no me saca un euro”. El contenido no permaneció mucho tiempo online y, como en otras ocasiones, borró la evidencia digital poco después.

En ese entorno de tensión crónica, la palabra de Ivana Icardi sumó matices al conflicto familiar. Horas antes de la nueva arremetida de Guido, la hermana menor del futbolista, volcó los sentimientos que la invadían. También eligió Instagram para manifestar su dolor y expresar apoyo a Mauro. “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, compartió la influencer. Ivana confesó haber redactado un mensaje que finalmente decidió reservar para su círculo íntimo: “Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, explicó, reconociendo el peso emocional que atraviesa la familia. Pese a los desencuentros, Ivana ratificó el lugar que ocupa su hermano para ella, admitiendo que ciertas discusiones públicas tocan heridas personales: “Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, sentenció en su historia.