El hermano de Mauro Icardi criticó a Wanda Nara en medio del escándalo: “Por fin se aleja de nuestra familia”

Guido Icardi lanzó duros mensajes contra Wanda Nara en plena separación de Mauro: “Asco humano”

El enfrentamiento público entre Guido, el hermano de Mauro Icardi, y Wanda Nara alcanzó un nuevo nivel tras un polémico mensaje publicado por el joven en redes sociales a raíz de la mediática separación del futbolista y la conductora. Este comentario llegó en medio de la batalla judicial que busca definir los términos legales de la ruptura, y las repercusiones llegaron a los protagonistas principales y secundarios de esta historia.

Desde sus historias de Instagram, Guido no dudó en expresar su satisfacción por el estado actual de las cosas: “Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, escribió, acompañado de un emoji de aplausos. Este mensaje resonó fuertemente en las redes sociales, especialmente porque se publicó poco después de la primera audiencia judicial entre los abogados de Wanda y Mauro, destinada a establecer las condiciones de su separación.

El mensaje de Guido Icardi contra Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y su familia política siempre estuvo marcada por tensiones, pero los comentarios de Guido dejaron claro un desprecio persistente hacia su excuñada. Según declaraciones anteriores de Guido Icardi, la mediática habría desempeñado un papel fundamental en el distanciamiento de Mauro con los suyos.

Hace dos años, por ejemplo, el hermano del futbolista ya había apuntado contra la empresaria: “Qué asco de ser vivo”, escribió también en sus historias, junto a una foto sin retoques ni filtros de Wanda. Si bien, al poco tiempo borró la imagen, subió otra historia con un texto igual de polémico para aclarar su accionar: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale”. Pero no todo terminó allí, ya que luego de la publicación de la imagen en bikini, su eliminación y la aclaración, publicó otra fotografía en la que se puede ver a la empresaria con un traje blanco, y de nuevo, un texto sobre ella. “Asco”, volvió a asegurar, sin medias tintas ratificando sus dichos.

Pero no quedó ahí. A continuación, subió otra historia a la red social, reafirmando lo que pensaba sobre la conductora acompañada por el emoji de un gato llorando de la risa: “Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía. A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, que no me saca un euro”. Sin embargo, poco duró todo aquello y nuevamente borró lo publicado.

Ivana Icardi, sobre la polémica entre Mauro y Wanda Nara: “Temas delicados que tocan mis heridas”

Horas antes de las palabras de Guido, Ivana Icardi, hermana del futbolista, también se manifestó en las redes, en una publicación en las redes sociales en la que expresó su dolor y apoyó al delantero. En un mensaje compartido en sus historias de Instagram, Ivana abordó el conflicto familiar, mostrando un balance entre la emotividad y el respaldo hacia su hermano. “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, comenzó diciendo la influencer que hace años no tiene vínculo con el jugador.

Ivana Icardi opinó de la separación entre Mauro y Wanda

Ivana también explicó que estaba conteniendo sus emociones para no agravar la situación. “Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, confesó en su publicación, evidenciando la carga del momento que está atravesando su hermano.

A lo largo de su declaración, la ex Gran Hermano también reafirmó su apoyo incondicional hacia Mauro. “Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, sentenció.