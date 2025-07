Darío Lopilato revela su filosofía ante una nueva incursión en la televisión: “No hay actuación en la conducción”

El programa contará con la presencia de Iván Ramírez y Leo Raff, aportando humor e imitación

“Siempre digo esto: no hay actuación en la conducción”, afirma Darío Lopilato, actor y conductor, al recordar sus primeras incursiones en la televisión como presentador. Su nuevo desafío llega con el estreno de Viralizados por AméricaTV, donde vuelve a combinar su costado artístico y su simpatía natural frente a las cámaras. El artista compartió cómo fue ese tránsito desde la actuación hasta tomar el rol de conductor, un camino que, según relata a Teleshow, estuvo lleno de oportunidades inesperadas y momentos de diversión.

Los inicios de Darío Lopilato en la conducción televisiva

—¿Recordás cómo fueron tus primeros pasos como conductor en televisión?

—Mirá, la realidad: muy loco. La primera vez que hice tele fue después de Casados con hijos. Me llama Claudio Villarruel, me dicen: ‘Che, mirá, los técnicos me dijeron que vos jugás mucho con la conducción y hacés como personajes’. Y le dije que sí.

—¿Cómo viviste esa experiencia?

—Me gusta conducir. A mí me divierte, que es distinto. En esos cuatro capítulos, que me acuerdo que habíamos empezado con él, yo tenía un monitor nada más. Después de los cuatro capítulos, viene y me dice: ‘Escuchame una cosa, haceme 20 capítulos’. Bueno, le hice 20 capítulos. Al día siguiente era una locura. Tenía como diez personas que me veían, escenografía, tenía todo. Una bendición de Dios.

La experiencia de conducir programas de entretenimiento y bloopers

—Después de esas primeras experiencias, ¿cómo se fue dando tu camino en la conducción?

—De vuelta en la ficción y después vino la comunidad de una empresa importante, justamente, que fue como un anticipado de TikTok.

—¿Cómo surgieron nuevos proyectos después de eso?

—Después me llama Martín Kweller, productor de cine, que tiene un programa de entretenimientos y me dice: ‘A mí me gusta verte como conductor’. Le digo: ‘Yo soy actor, Martín’. Bueno, me dice: ‘Haceme este programa que se llamaba Extra pequeño y después te consigo un personaje de ficción’.

Detalles y características de Viralizados

—¿Cómo será el formato de Viralizados?

—Los bloopers van a ser de cosas de la televisión argentina o de todo el mundo. También tenés la posibilidad de mandar tu grupo y la posibilidad de ganar dinero.

—¿Qué tipo de videos y programas se incluirán?

—Hoy en día yo no sé. Va a ser divertido, es algo familiar. Puede ser un noticiero, puede ser una ficción.

—¿Cuál será el horario del programa y cómo será la dinámica?

—A las 12 del mediodía, y me gusta el horario. Ya grabamos un par de capítulos. Está bueno. Lo que está sucediendo es que estamos teniendo invitados oficiales también.

Proyectos teatrales y actividad artística reciente

Tras repasar su regreso a la televisión, Lopilato habló también sobre su presente teatral y su interés por seguir creando en distintos formatos. Además adelantó que actualmente tiene ganas de producir un nuevo espectáculo, con un toque de vodevil, y está evaluando diferentes propuestas para los próximos meses.

Enfatizó que disfruta el proceso creativo y que le gusta involucrarse a fondo en los proyectos, evitando compromisos a corto plazo. “Uno siempre está estudiando. Entonces no me gustan los proyectos a corto plazo”, explicó el intérprete.

El vínculo de Lopilato con América y reflexiones personales

Por primera vez, Darío Lopilato llega como conductor estable a la pantalla de América, un canal con el que siempre mantuvo buena relación a través de participaciones y entrevistas, pero donde nunca había trabajado formalmente. Reconoció que esa novedad lo entusiasmó especialmente: “Además, en América uno siempre fue a hacer notas… es un canal querido… Nunca había trabajado en América. Primera vez".

El artista también compartió pensamientos sobre su fe y la importancia de confiar en el proceso: “Eso es de la mano de Dios… en las manos de Dios”. Repitió el agradecimiento por vivir nuevas experiencias en la pantalla y subrayó el valor de enfrentar cambios con optimismo.

Al cierre de la charla, Lopilato comentó que el estreno de Viralizados lo encontrará posiblemente lejos de Buenos Aires y que todavía no tiene definido desde dónde verá el primer programa.

La apuesta reside en su capacidad para seleccionar y presentar los contenidos más comentados y compartidos en las redes sociales. El programa se presenta como una ventana semanal a los fenómenos digitales que marcan tendencia y generan conversación.

La propuesta cuenta con perfiles que aportan diversidad y experiencia en el humor y la imitación. Iván Ramírez, reconocido por su trayectoria en radio y televisión, se suma como humorista e imitador, aportando su destreza para recrear voces y situaciones que conectan con el público. Junto a él, Leo Raff asume el rol de comediante e influencer, encargado de encarnar personajes que introducen elementos de sorpresa y comicidad en cada emisión.

La estructura de Viralizados se apoya en la interacción constante con el pulso de las redes sociales, lo que permite que el contenido se mantenga actualizado y relevante. El programa promete una curaduría de videos que no solo buscan entretener, sino también provocar reacciones y generar debate, abarcando desde lo polémico hasta lo imperdible. La presencia de figuras con experiencia en distintos formatos de entretenimiento refuerza la intención de ofrecer un espacio dinámico y conectado con las tendencias digitales.