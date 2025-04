Darío Lopilato celebró los 20 años del estreno de Casados con Hijos con un video junto a Guillermo Francella

Darío Lopilato compartió un video con Guillermo Francella para celebrar 20 años de Casados con Hijos

El 12 de abril de 2005, Telefe puso por primera vez al aire Casados con Hijos sin imaginar lo que iba a significar ese estreno 20 años más tarde. Basada en la sitcom Married... with Children, emitida originalmente en 1987, Guillermo Francella (Pepe), Flor Peña (Moni), Luisana Lopilato (Paola) y Darío Lopilato (Coqui) daban vida a la desopilante familia Argento. Sus vecinos, Marcelo De Bellis y Erica Rivas como Dardo y María Elena Fuseneco completaban el elenco que durante dos años arrancó carcajadas con su humor de época.

Fueron 212 capítulos hasta el 28 de diciembre de 2006, y sus sucesivas reiteraciones lo convirtieron en un clásico de la pantalla chica. El fenómeno lo repitieron 17 años después, con una exitosa versión teatral en la que Jorgelina Aruzzi reemplazó a Rivas luego de su polémica salida, en el rol de Azucena. Durante todo este tiempo, para Telefe se convirtió en un as bajo la manga para calentar su pantalla cada vez que fuera necesario. Y el rating siempre lo acompañó.

En la previa a un nuevo aniversario del debut, Darío Lopilato compartió en sus redes un video junto a Guillermo Francella. “¡Señoras y señores! ¡Papuchos y Mamuchas! El 12 de abril del 2005 nació la familia más argenta de la Argentina. Nosotros, los Argento", expresó el actor, y celebró la vigencia del programa. “Al día de hoy, ya van 20 años de éxito entrando a muchos hogares llevando un poquito de alegría al corazón. ¡Gracias por acompañarnos y estar siempre con nosotros!“, escribió.

Telefe recordó los 20 años de Casados con Hijos

A continuación, el hermano de Luisana, presentó “una perlita en algún que otro camarín con el Papucho". La referencia, claro, era para Guillermo Francella, y el recordado apodo que inmortalizó en la serie. La secuencia tiene lugar en la etapa del reencuentro en el teatro, donde Darío le dice que está practicando el llanto de Pepe, que tantas veces le enseñó y que sigue sin salirle, provocando la reacción de Francella, claro está, en modo Papucho.

Marcelo De Bellis tomó detalle del error, involuntario o no, de Darío y le llamó la atención en la publicación. “Darío, me parece que mañana 12 se cumplen 20 años. Te quiero”, escribió para delirio de los seguidores del programa, quienes vieron en este diálogo uno posible entre Dardo y Coqui.

20 años no es nada: Marcelo De Bellis y Darío Lopilato en el teatro

Estaba claro que no había ningún tipo de animosidad entre ellos, todo lo contrario. De hecho, esa misma noche Darío fue con su pareja María al teatro a ver Mamá, la obra que protagoniza Marcelo junto a Betiana Blum. “Una gran comedia. Un gran comediante. Un gran amigo. Vayan a verla”, escribió Lopilato en su cuenta de Instagram, posando junto a los actores. “Qué hermoso fue tenerlos anoche”, devolvió De Bellis, agradeciendo a su compañero.

Por su parte, el canal de las pelotas subió a sus redes una serie de videos para homenajear al programa. “Casados con hijos cumple 20 años en la pantalla de Telefe. Y lo celebramos con un carrusel lleno de nostalgia, risas y frases que quedaron para siempre en la memoria de los argentinos“. Los Argento bailando, los enojos de Pepe, las pretensiones artísticas de Moni y otras caricaturas que hicieron época en la televisión local.

Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Darío Lopilato y Flor Peña: Casados con hijos versión teatral

A 20 años de su estreno, Casados con Hijos no solo representa uno de los grandes éxitos televisivos de este siglo. También es una figura recurrente a la hora de hablar del humor, los cambios de época y lo políticamente correcto. “¿Qué voy a hacer? ¿Es feminista ahora Pepe? Él no se va a mover de ahí. Es como querer sacar a El Chavo del barril y que no le peguen en la cabeza”, dijo hace unos días Francella en una entrevista con Mitre.

Semanas atrás, y a raíz de la reposición de Poné a Francella, la que había reflexionado con este medio fue Flor Peña. “Nos debemos un debate sobre de qué nos podemos reír”, dijo la actriz de la inolvidable Moni