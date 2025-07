Tini de Bucourt prepara su primera exposición de arte tras superar un cáncer de ovario: “Es mostrarse de verdad”

Tini de Bucourt prepara su primera exposición tras superar un cáncer de ovario: “Es mostrarse de verdad” (Video: Instagram)

Rodeada por sus cuadros, sentada en el piso y con la misma mirada azul con la que conquistó el mundo de la moda, Tini de Bucourt compartió con los seguidores de sus redes sociales un paso que dará que la tiene entusiasmadísima: la primera exposición de las pinturas de toda su vida. Una celebración para la exmodelo que logró superar un cáncer de ovario y hoy es un ejemplo de resiliencia.

“Hola. Hoy estoy acá en el paraíso. Mi paraíso, que es mi atelier, donde estoy con todas mis pinturas. Acá atrás hay un montón, una arriba de la otra”, compartió la ex mannequin, quien encontró en el coaching y el yoga herramientas para superar los momentos más difíciles de su vida.

“Es algo que tengo pendiente hace muchos años y ahora por fin le dedico el tiempo que se merece. Ya que estamos, les voy a avisar que voy a hacer una muestra. La primera muestra de mi vida, que me da bastante miedo, porque mostrar las pinturas de uno es como mostrarse de verdad”, reflexionó, sobre este desafío.

Tini de Bucourt en su atelier (Instagram)

“Lo voy a hacer en octubre en una galería en Martínez, y ese mismo día voy a presentar también mi cuarto libro. Así que van a ser las dos cosas al mismo tiempo y les voy avisando de a poquito. Falta un montón”, agregó, sobre cómo dará a luz a dos proyectos muy personales la autora de Mujeres felices, belleza sin tiempo; A cara lavada: cómo encontrar la verdadera belleza; y el libro India: un viaje interior.

A través de sus redes sociales, sobre todo Instagram, comparte sus experiencias y reflexiones sobre su camino de sanación. “Mi noche oscura del alma. Tuve que atravesar dos cánceres para entender el silencio del alma. La vida me arrastró hacia una noche sin respuestas, sin brillo, sin dirección”, escribió Tini en una publicación.

“Pero en esa oscuridad, algo profundo comenzó a nacer. Ya no era tiempo de aparentar fuerza, sino de vaciarme…de soltar lo que no era verdadero. Y entonces, muy despacio, comencé a encontrarme. La noche oscura no fue castigo. Fue transformación. Hoy soy otra. Más sencilla. Más despierta. Más viva. Frase clave de San Juan de la Cruz: ‘Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes’“, compartió.

En una charla con Mariana Fabbiani en agosto de 2023, la exmodelo recordó el día que cambió su vida: “Fue un tsunami. Tengo muchas herramientas. Mi 2023 empezó un 5 de enero con una operación en el tendón de Aquiles. ¿Qué señales, no? El lugar más vulnerable del ser humano. Dije ‘guau’. Operación, dos meses con bota puesta y a los cinco días de la operación despierto una mañana con una panza de embarazo como de mellizos”.

“Me punzaron seis veces la panza, fue heavy y ahí me diagnosticaron. No quiero hacer drama pero tampoco minimizar. Yo no tuve miedo”, se sinceró en DDM (América). “Sabía que tenía cáncer, lo intuía porque venía cansada, mal, no me cerraba el pantalón. Este diagnóstico de cáncer, que para mucha gente es decir ‘muerte’, fue de cáncer en estado cuatro, el peor, y con metástasis”, rememoró.

“Hoy estoy libre de residuos tumorales. Tengo ganas de llorar, porque es fuerte”, afirmó, conmovida en aquel momento. “Me siento un bebé. Empezó una etapa nueva y me pregunto seriamente qué quiero. Tengo clarísimo lo que quiero. Tengo mi caja de herramientas, no se me movió un pelo”, señaló, mientras destacaba el apoyo de sus hijas y se refería a las constelaciones familiares, una pseudoterapia en la que encontró las respuestas que buscaba.

“Cuando tuve el diagnóstico no me rendí, pero me entregué al universo. Dije ‘acá estoy’. Los médicos no lo podían creer”, concluyó, sensibilizada.