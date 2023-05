La ex de Daniel Osvaldo se diferenció de Jimena Barón: “En esta historia todos hemos cometido errores”

Elena Braccini, Daniel Osvaldo y Jimena Barón

El pasado 17 de mayo, fue el cumpleaños de Gianinna Maradona. Y, a pesar de sus incontables idas y vueltas con ella, Daniel Osvaldo le dedicó una llamativa publicación en sus historias de Instagram. Junto a una foto de los dos abrazados, el cantante de Barrio Viejo le deseo un feliz aniversario y la describió diciendo: ”La persona que fue, es y será la mujer de mi vida, pase lo que pase y pese a quien le pese”.

La frase llegó, justamente, en medio de la gira promocional de Jimena Barón, quien está presentando el tema La Araña dedicado a la hija de Diego Maradona, quien según explicó en varias notas era su amiga y confidente hasta que terminó teniendo una relación sentimental con el padre du su hijo Morrison. Y esto, obviamente, dio mucha tela para cortar.

“Yo no vi nada en las redes sociales, pero escuché algo de que él dijo que su pareja era la mujer de su vida... Pero no sé nada”, dijo la creadora de La Tonta y la Cobra en diálogo con Alejandro Castelo para LAM. Y luego agregó: “No soy la única, hay otras dos mamás que hacen exactamente lo mismo que yo: son cuatro niños que son hermanos. Yo tengo derecho a hacer mi historia con una examiga, o lo que sea, en mi canción. Después, en la actualidad, es algo que ya no está en mi vida. El tema de los niños es otra cosa. Y somos tres las que estamos todos los días”.

Cabe recordar que el exfutbolista también es padre de Gianluca, a quien tuvo con Ana Oertlinger, y de María Helena y Victoria, de su relación con la modelo italiana Elena Braccini. Y todo indicaba que ellas y Jimena estaban unidas en la misma lucha. Sin embargo, desde el viejo continente, la madre de las niñas decidió hacer una publicación para diferenciarse de Barón.

El texto de Elena Braccini

Así las cosas, después de haber sido víctima del hater por un posteo en el que saludaba por su natalicio a la hermana de Dalma, Braccini escribió en sus historias hace unas horas: “Hice una publicación para desearle felicidad a alguien y fui atacada por comentarios e imágenes de arañas. Al principio no entendía, porque esta canción nunca llegó a Italia, después entendí...Pero quiero decir una cosa porque estoy harta: dejen de juzgar. Ninguno de ustedes sabe realmente cómo fueron las cosas. También basta con hacerse las víctimas y acusar a los demás de ser traidores, porque en esta historia todos hemos cometido errores por amor”.

Luego siguió: “Yo en primera persona lastimé a Ana y probablemente hice sufrir a su hijo, Jimena me lastimó a mí. Pero el pasado es el pasado, hay que perdonar, hay que seguir adelante, hacer una nueva vida. La vida es un Karma, todo vuelve, y todo ha vuelto para todos, el mal que hicimos volvió y más malo. Yo creo que es hora de reconstruir, no de destruir, es hora de olvidar, de seguir con nuestras propias fuerzas. Reconstruirás una vida y una carrera a través de nuestras propias habilidades y no de hundir o enturbiar a alguien. Repito, todos hemos cometido errores, yo fui la primera probablemente, asumo mis responsabilidades. Pero sigamos adelante. Somos todas madres y yo vi cuando fui a Argentina que somos buenas madres, porque nuestros hijos son buenos, se quieren, son educados”.

La aclaración de Elena Braccini

Claro que, dado que muchos no entendieron el carácter conciliatorio de sus palabras, la modelo luego aclaró: “¿La gente sabe leer? ¿O soy yo que en español no sé explicarme bien? Mi post no es en contra de Jimena, para nada. Solo creo que como es una buenísima cantante, para mí puede hacer música sin acusar a ninguno, porque esto significa que no olvidaste todavía. Es darle importancia. Como tenemos hijos en común, vamos adelante. Somos inteligentes, somos talentosas. No sirve esto. Esto solo alimenta odio. Yo pienso esto. Después, cada uno, de su vida hace lo que quiere”.

Seguir leyendo: