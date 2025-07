Es primo de un ídolo de Boca y su audición en La Voz Argentina descolocó a Lali Espósito: “Te pido disculpas”

Así se presentó Simón Rosell en La Voz

El estudio de La Voz Argentina (Telefe) se llenó de expectativas y silencios tensos cuando Simón Rosell subió al escenario. Nadie sospechaba que, detrás de ese joven oriundo de Montes de Oca, Santa Fe, se escondía un lazo directo con la historia grande de Boca Juniors.

Eligió Zamba para olvidar. La melodía flotó en el aire y las miradas de los coaches buscaban algún indicio, alguna razón para girar la silla y cambiar el destino del participante. Pero el giro nunca llegó. Cuando hubo que enfrentar la verdad, las palabras de Lali rompieron el hielo: “¿Cómo estás, amor? ¿cómo te llamás?“, ante lo que el parrcipante, aún con algunos nervios, expresó: ”Me llamo Simón, pero me dicen Simo".

Fue entonces que intervino Soledad Pastorutti: “¿De dónde sos?”, preguntó con naturalidad. Simón sostuvo el micrófono y respondió: “Soy de un pueblo muy pequeño, cerca del tuyo, se llama Montes de Oca”.

El ambiente cobró otra dimensión. “Ey, conozco Montes de Oca, del pueblo del Pato Abbondanzieri”, lanzó la Sole, como si presintiera el hilo invisible de la anécdota. La revelación no se hizo esperar: “Sí, es mi primo”, soltó Simón. La sala se quedó sin aire por un instante. “Ah, no me digas, mandale un beso”, pidió divertida y sorprendida la cantante.

La interpretación de Simón Rosell en La Voz.

Pero el clímax emocional llegó cuando fue el turno de la devolución de Lali Espósito. Enfrentar a alguien que hizo todo para lograrlo y no conseguirlo es, a veces, el momento más difícil. “¿Qué pasó? Bueno, te vas a enojar muchísimo conmigo con razón. Fue tan original y tan experimental tu propuesta que me quedé en el medio entre no entender si había algo que yo pudiera hacer con tu voz. Es de cagona. Hiciste algo muy hermoso, muy osado, muy original, siempre lo celebro, pero esta vez me tiré para atrás. No sé bien qué decirte más que primero, disculpas”, aseguró al dejar traslucir la honestidad que a veces falta en la televisión. ¿Se puede aprender algo valioso del fracaso y del talento no elegido? Ese interrogante quedó flotando entre el público y los televidentes.

La cantante fue más allá y analizó con precisión el desempeño de Simón: “Creo que la primera mitad de la canción estuvo rara de afinación, pero se notaba que había una propuesta, entonces eso me hizo dudar, y en el final clavaste unas notas hermosas y se terminó la canción”. La agudeza técnica y el elogio a la autenticidad formaron parte de un gesto de ternura y profesionalismo. A veces, lo más valioso de un artista no es la perfección, sino el rastro de autenticidad que deja tras de sí.

Luck Ra, en tanto, destacó: “Valoro mucho esa confianza progresiva que tuviste”. Fue entonces que el participante aseguró que se sintió en un principio nervioso, pero que con el transcurrir del momento comenzó a levantar.

La devolución del jurado a Simón Rosell en La Voz

En tanto, La Sole tambíen destacó la osadía del participante en la versión presentada: “El folclore necesariamente tiene que ir en busca de versiones como estas, yo la celebro, la verdad, y eso que vengo de un folclore más tradicional. Lo que a mí me faltó fue encontrar ese sentimiento, lo que decía la letra”.

En el mismo sentido, Ale Sergi de Miranda! no dudó en explicarle al participante que si la canción hubiera durado un minuto más, seguro se daba vuelta: “Lo que pasa es que al principio fue que el arreglo y la experimentación se ponen delante dle hecho artístico, y medio como que te desestabilizan”.

Aunque el destino de Simón Rosell fue la eliminación, el joven de Montes de Oca no se fue con las manos vacías. Cargó consigo el reconocimiento por su originalidad y el orgullo de llevar en la sangre el apellido de uno de los referentes de Boca Juniors. El público, las cámaras y hasta los jueces se llevaron, en ese instante, el recuerdo de un momento emotivo y auténtico en la televisión argentina.