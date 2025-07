Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha y Juana, un repaso por la actualidad y mucho más, a la hora de la cena y del almuerzo

Como cada sábado y domingo, Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale, encabezan sus tradicionales programas en la pantalla de El Trece, donde reúnen a invitados de distintos ámbitos en una dinámica de conversación, actualidad y entretenimiento. Cada emisión de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana (Eltrece) refleja el estilo personal de sus conductoras y se consolida como un espacio habitual para analizar nuestra actualidad argentino desde el espectáculo, la política, el periodismo y el humor.

Este sábado 26 de julio, desde las 21.45, Mirtha estará al frente de una nueva edición de sus cenas. En este caso, la mesa tendrá un contenido inevitablemente político a través de la presencia de Alberto Kohan, quien fuera Secretario General de la Presidencia con Carlos Menem, y la periodista Olga Wornat.

Mirtha y Beto Casella, la mesa está servida (otra vez...)

Por el lado más relacionado a los medios y el espectáculo en general, allí estará Beto Casella (una vez más) y, siguiendo en el rubro, Diego Ramos y Adabel Guerrero hablaron de sus respectivos proyectos.

Más allá de la coyuntura política que está atravesando el gobierno de Milei, sin dudas Kohan y Wornat tienen mucho para contar sobre las presidencias de Carlos Menem, ahora que la serie sobre la vida del expresidente reflotó su presencia mediática.

De hecho, hace unos días, en su visita a Infobae en Vivo, Kohan recordaba su llegada a la política desde la geología. “Acompañé a Carlos Menem desde 1973. Soy geólogo, fui a La Rioja y me estaba por ir a Australia cuando un amigo me dijo que Menem, que acababa de ganar la gobernación, buscaba geólogos y que pagaban lo mismo que en Australia. Así conocí a Menem. Fui director del área de perforaciones de agua de La Rioja. La primera vez que lo vi fue en una obra en el norte de la provincia, él era gobernador y apareció un día por sorpresa”.

Alberto Kohan, en su paso reciente por Infobae en Vivo

Por su parte, hay que recordar que Wornat es la autora del libro Menem, la vida privada, de 1999, además de cubrir muy de cerca las presidencias del expresidente como periodista de la revista Gente.

La presencia de Beto Casella, desde ya, anticipa un gran reencuentro con Mirtha, dada la habitual complicidad entre la anfitriona y el conductor de Bendita...

Diego Ramos, quien hace unos días celebraba con José María Muscari el sexto aniversario de Sex, seguramente no perderá oportunidad de hablar de una de sus grandes pasiones: sus perros. “Feliz día a los que hacen feliz mi día! No hay babas, pelos en todos lados, zócalos mordidos ni agujeros en el pasto que me hagan dudar de que son lo mejor que me pueden pasar: Byron, Ortega y Gasset! Y feliz día al que siempre será el Rey esté donde esté. Porthos! (más corazones)”, posteó hace unos días en su cuenta de Instagram.

Adabel Guerrero

Por estos días, Adabel Guerrero disfruta como actriz con la obra Familia Equivocada (La visita); escrita por Gonzalo Ariel Villanueva y dirigida por Alejandro Magnone, propone una trama que se transforma con el correr de los minutos. “Empieza como una comedia, pero poco a poco va desmadejando hilos de secretos y misterios. Sin spoilear, puedo decir que la historia va llevando al espectador hacia un lugar más dramático y sorpresivo”, cuenta la actriz Roxana Randón (la madre de Leonardo Sbaraglia), en un elenco que también integran conforman Manuel Novoa y el propio Villanueva.

“Hoy almuerzan con la Sra. Juana Viale...”

Por su parte, Juana encabezará el domingo 27 de julio, desde las 13.45, una nueva entrega de sus almuerzos. En una mesa mucho más distendida que la de la abue, la nieta de Mirtha tendrá en su mesa a Gonzalo Heredia (extranjera, novela), Julieta Ortega, Nicolás Pauls, Alvaro Navia y Albana Fuentes. Más allá de su larga labor actoral, Heredia se explayará en su experiencia como escritor a partir del lanzamiento de su tercera novela, Extranjera, recientemente editada por Lumen.

Gonzalo Heredia (Candela Teicheira)

En el caso de Julieta Ortega, la hija de Palito y Evangelina Salazar atraviesa por estos días un difícil momento familiar por la salud de su hermano mayor, Martín. Hace unos días, declaraba:

Julieta Ortega y su hermano mayor, Martín

“Martín está bien, muy bien. Está internado en un lugar que nos recomendaron y, por primera vez en mucho tiempo, lo notamos feliz. Se siente aliviado. Nosotros también, mis papás están muy tranquilos porque tienen la certeza de dónde duerme su hijo. Sentimos que fue la mejor decisión para todos, y Martín también piensa lo mismo. Salió bien, podría haber sido mucho más difícil, pero estamos agradecidos”.

Nico Pauls

A la vez, Nicolás Pauls es otro de los que por estos días disfruta del gran éxito cosechado por la serie de Flow, Viudas negras, encabezada por Malena Pichot y Pilar Gamboa.