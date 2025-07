Dillom contó cómo se prepara para su show en Vélez con un video cargado de ironía: “Tratando de hacer dieta”

Con mucha ironía, Dillom contó cómo se prepara para su show en Vélez el 11 de septiembre

De cara al esperado recital en el estadio de Vélez Sarsfield el próximo 11 de septiembre, Dillom compartió su preparación para llegar en óptimas condiciones al show. Pero lo hizo a su modo, fiel a su estilo directo y sin filtro. En su cuenta de Instagram, el cantante publicó un video donde con absoluta sinceridad relató cómo afronta la previa: “Como primera medida, chupar un poco menos. Estoy tratando de hacer dieta, comer un poco más sano. Eh... Fuera de joda, no es un chiste. Quiero estar, no te digo flaco, pero quiero estar bien físicamente como para poder dar mi cien por ciento”. El ganador del Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock Alternativo por su disco “Por Cesárea” mostró también un costado pretendidamente responsable al afirmar que el gran desafío de Vélez lo empuja a mantenerse “bien de la cabeza, estar tranquilo” y que dedica toda su energía a los detalles del show: “Estamos detrás de cada detalle, de cada decisión, que para mí es muy importante. Y de esa forma me estoy preparando”.

Sin embargo, mientras sus palabras rebosaban una gran rigurosidad personal por lo que se avecina, el músico usó el humor para dejar ver sus contradicciones a partes iguales, con una dosis de ironía que ya son marca registrada. El video que publicó mezcló imágenes que parecían desmentir cada palabra: bebiendo cerveza en innumerables situaciones, de fiesta, cantando a los gritos un tema de Oasis o revolcándose por el escenario. El contraste entre sus declaraciones y las imágenes fue su manera de iniciar la cuenta regresiva hacia uno de los conciertos más importantes de su carrera. Así, la previa en Instagram resultó un retrato sincero y divertido.

Con mucha ironía, Dillom contó cómo se prepara para su show en Vélez el 11 de septiembre

Por supuesto, dentro del video que publicó no podía faltar lo que sucedió durante el concierto que AC/DC, una de sus bandas favoritas, dio en Madrid. El episodio ocurrió cuando, en pleno show y en medio de la euforia, comenzó a agitar su remera negra por encima de la cabeza; sin darse cuenta, golpeó a algunos asistentes y desató el enojo de un hombre del público. El cruce no tardó en escalar de tono: “¡¿Qué te pasa?! ¡Te rompo todo! ¡Te rompo toda la cabeza!”, respondió el artista tras ser increpado. La rápida intervención de sus amigos evitó que el asunto llegara a mayores. Minutos después, ya más tranquilo, Dillom se acercó otra vez al lugar pero esta vez cambió la furia por el humor, con gestos y bailes burlones a espaldas del otro hombre, que optó por la indiferencia.

Al respecto, se sabe que Dillom no tiene muchas pulgas cuando lo provocan. A principios de noviembre del año pasado, tuvo un recordado altercado con el dueño de la cuenta La Pistarini, que a bordo de un avión y a pocos metros del músico posteó una imagen de Dillom en su asiento en su cuenta de X acompañada con la frase: “Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”.

Al ver la publicación, el rapero respondió citando el posteo y lanzando un desafío: “Y por qué no venís a decírmelo en la cara tetón”. Acto seguido, añadió: “Decí que no tenés foto de la cara, si no, te busco y te doy un sopapo”.

Varios internautas compartieron imágenes del hombre que se escondía detrás de la cuenta La Pistarini, permitiendo que Dillom lo identificara. Fue entonces cuando el rapero decidió confrontarlo y grabó el momento.

En el video, compartido posteriormente por el músico, se lo observa acercándose al asiento del hombre y una vez allí, lo encaró con una pregunta directa: “¿Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter?”. El hombre, que permanecía sentado, respondió con un “Sí” y una sonrisa nerviosa. “¿Tenés algún problema, capo?”, insistió el rapero. La Pistarini, visiblemente asustado, intentó calmar la situación diciendo “Quedate tranquilo” mientras cubría la cámara con su mano.

Dillom, lejos de calmarse, le espetó: “Mirá que te arranco la cabeza, pelot... Portate bien, dale”. Segundos después, Dillom hizo un gesto de tocarle la cabeza levemente al pasajero y, finalmente, regresó a su asiento. Más tarde, el rapero compartió el video en sus redes sociales junto con la frase: “Así de guapos son en persona”.