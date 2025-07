Wanda Nara mandó al frente a Mauro Icardi por un gesto en redes: “Se te escapó un like”

Wanda mandó al frente a Mauro luego de descubrir un particular gesto que tuvo en redes (Instagram)

Hace tiempo que Wanda Nara encontró en su canal de WhatsApp un espacio para hablar sin filtros con sus seguidores. Allí comparte desde reflexiones personales hasta episodios de su vida privada que no suele mostrar en otras plataformas. En las últimas horas, desde España, la empresaria sorprendió al exponer una actitud de Mauro Icardi, su expareja y padre de sus hijas, que no pasó desapercibida.

“Mejor bloqueame porque se te escapan los likes”, escribió Wanda en su canal, acompañado de un emoji alusivo a Mauro. Así, dejó en claro que fue el propio futbolista quien volvió a manifestar interés por sus publicaciones. Pero no quedó ahí. “Seguí desde tu cuenta trucha mirándome porque desde la tuya se te fue un like hace unos minutos”, agregó, dejando entrever que la interacción no fue casual. Incluso, fue más allá y consultó a sus seguidores: “¿Subo la captura?”.

Según detalló, el gesto no fue solo en su última publicación, sino también en fotos anteriores, lo que sumó más condimentos a la situación. El episodio llamó la atención entre los seguidores de la mediática, en especial en medio de la tensa relación que lleva adelante con su expareja.

La empresaria mandó al frente al futbolista ante sus seguidores (WhatsApp)

Cabe recordar que no es la primera vez que Wanda lanza mensajes en clave desde su canal. Días atrás, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en Villa La Angostura junto a sus hijos, también compartió un episodio que sembró dudas sobre un presunto llamado de Icardi. Según relató, recibió una llamada en plena madrugada que la dejó reflexionando sobre el peso de las palabras pronunciadas bajo los efectos del alcohol.

“Ayer alguien que tomó de más me llamó de madrugada. ¿Un ‘te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, escribió en su canal de WhatsApp, sin identificar al autor del mensaje. Más tarde, sumó un audio con su relato: “Me estoy terminando de preparar para el último día de esquí. Y me quedé pensando esto porque me acordé que dormí re mal. Recibí dos llamadas. La tercera la respondí porque me desperté y me quedé pensando: esto no sé si vale lo mismo”.

La historia no terminó ahí. Wanda compartió un diálogo con su amiga y maquilladora, Nat Córdoba, quien la acompañó en el viaje. “¿Por qué me preguntaste si estaba hablando por teléfono anoche? ¿Se escuchó desde el otro cuarto?”, le consultó. La respuesta fue inmediata: “Porque se te veía en línea”. Con humor, Wanda replicó: “Otro síntoma de toxicidad de tus amigos es cuando te controlan si estás en línea o no. Pero aparte significa entonces que ahora también estás en línea”.

Desde Villa La Angostura, Wanda Nara le contó a sus seguidores la inesperada llamada que tuvo y reflexionó al respecto (WhatsApp)

Mientras continúa con su agenda profesional, que incluye la gestión de su línea de cosméticos y proyectos televisivos, la empresaria reparte su tiempo entre encuentros familiares, escapadas invernales y, ahora, nuevas señales digitales que abren interrogantes.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de hipótesis. Muchos usuarios apuntaron directamente a Mauro como autor del llamado. “Es obvio que Mauro la llama”; “A una reina como ella es difícil de superar”; “La Tati seguro se infarta en Turquía”; “No lo quemes Wanda”, fueron algunas de las reacciones más replicadas.

Sin embargo, otros rescataron el nombre de L-Gante, el cantante con quien Wanda vivió un breve pero intenso romance. “Seguro fue Elián”; “¿Se imaginan que vuelve con L-Gante?”; “Volvé con L-Gante, por favor”, escribieron otros internautas, recordando viejos gestos románticos del músico hacia la empresaria.

Por ahora, Wanda no confirmó ni desmintió la identidad del autor de los likes ni del “te amo” nocturno. Pero una vez más, supo cómo dejar la puerta abierta al misterio y convertirse en tendencia con apenas un par de frases. Todo, desde la comodidad de su canal de WhatsApp.