La enigmática declaración de amor que Wanda Nara recibió a la madrugada: “¿Vale lo mismo?"

Desde Villa La Angostura, Wanda Nara le contó a sus seguidores la inesperada llamada que tuvo y reflexionó al respecto

Lejos del calor del escándalo mediático y de la tensión judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara eligió pasar unos días de descanso en la Patagonia argentina junto a sus hijos. Desde el pasado domingo, la empresaria se encuentra instalada en Villa La Angostura, donde disfruta de las bajas temperaturas, las actividades de nieve y los paisajes del sur, combinando momentos familiares con pausas de trabajo. Sin embargo, en las últimas horas, un episodio la sorprendió y motivó una reflexión que compartió con sus miles seguidores a través de su canal de WhatsApp.

Como acostumbra desde que abrió esta nueva vía de contacto con sus fanáticos, Wanda no solo publica fotos y videos de sus viajes, sino también pensamientos y audios espontáneos. En uno de sus últimos mensajes, la conductora reveló que había recibido un llamado en plena madrugada, en medio de su estadía en la nieve. “Ayer alguien que tomó de más me llamó de madrugada. ¿Un ‘te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, escribió en su canal, dejando abierta una incógnita que desató especulaciones entre sus seguidores.

En medio de sus vacaciones, la empresaria reflexionó sobre el particular llamado que recibió (Instagram)

La situación no terminó ahí. Luego, la conductora grabó un audio en el que relató el detrás de escena del llamado y reflexionó sobre su impacto: “Me estoy terminando de preparar para el último día de esquí. Y me quedé pensando esto porque me acordé que dormí re mal. Recibí dos llamadas. La tercera la respondí porque me desperté y me quedé pensando: esto no sé si vale lo mismo”.

A continuación, la empresaria le habló directamente a su amiga y compañera de viaje, la maquilladora Nat Córdoba, quien se sumó a esta escapada invernal: “¿Pero por qué me preguntaste si estaba hablando por teléfono anoche? ¿Se escuchó desde el otro cuarto?”. La respuesta fue inmediata: “Porque se te veía en línea”. Con humor, Wanda retomó el ida y vuelta: “Otro síntoma de toxicidad de tus amigos es cuando te controlan si estás en línea o no. Pero aparte significa entonces que ahora también estás en línea”.

Más allá del misterio sobre la identidad del emisor del llamado, Wanda continuó con su relato para sus seguidores, retomando el tono distendido de sus vacaciones: “Bueno, nada, la estamos pasando re bien, muy lindo y se vienen muchas... hoy dedicamos la mañana a hacer día de oficina en el hotel para cerrar un montón de cosas que se vienen increíbles”.

"¿Un ‘te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?", escribió la empresaria en su canal de WhatsApp (Instagram)

El mensaje no tardó en generar una ola de especulaciones en redes sociales. La teoría más fuerte apuntó directamente a Icardi, quien se encuentra en Turquía retomando su actividad con el Galatasaray tras la temporada europea, a poco tiempo de que la China Suárez emprendiera su camino a la Argentina. “Es obvio que Mauro la llama”; “Llega a ser Mauro y me desmayo”; “A una reina como ella es difícil de superar”; “La Tati seguro se infarta en Turquía”; “No lo quemes Wanda”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, convencidos de que el delantero sería el autor del “te amo” nocturno.

Pero no fue la única conjetura. Otros usuarios aseguraron que podría tratarse de L-Gante, con quien la empresaria tuvo un fugaz romance el año pasado. “Seguro fue Elián”; “¿Se imaginan que vuelve con L-Gante?”; “Volvé con L-Gante, por favor”; “El último romántico entró en acción”, escribieron algunos seguidores, rescatando el perfil sentimental del cantante en otras etapas de su vínculo con la empresaria.

Hasta el momento, Nara no aclaró quién fue la persona detrás del llamado ni si la frase tuvo algún efecto posterior. Sin embargo, su reflexión quedó instalada en el canal y alimentó nuevamente el misterio en torno a su vida sentimental. Mientras tanto, continúa compartiendo imágenes de sus vacaciones en la nieve junto a sus hijos y su amiga, combinando relax, trabajo y contacto permanente con sus seguidores.