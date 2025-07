Mauro Icardi le dedicó varios mensajes a la China Suárez que despertaron comentarios en redes

Icardi y la China a la distancia (Foto: Instagram)

Luego de siete meses alejado de las canchas, Mauro Icardi dejó la mansión que compró en Nordelta y regresó a Turquía para comenzar los entrenamientos junto a las filas del Galatasaray luego de la lesión en la rodilla. Este viaje no lo hizo solo, sino que fue, por lo menos durante una semana, acompañado por la China Suárez.

Luego de unos días juntos en Estambul, Eugenia regresó para estar en el día del cumpleaños de Rufina, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Al parecer la distancia fue un detonante para que aparezcan algunos rumores de chats entre el jugador y una vedette uruguaya, de nombre Natasha Rey. Wanda Nara, por su parte, dejó entrever en su canal de difusión de Whatsapp que el delantero le ponía “me gusta” a varias de sus publicaciones.

Acto seguido, Icardi se encargó de dejar registrado su amor por la China en sus redes sociales. En la primera foto que subió el deportista en sus historias, se los puede ver en un momento de pura intimidad en la cama. Mauro tan solo etiquetó a su novia y agregó unos corazones de color verde, a juego con el pijama elegido por la actriz de El Hilo Rojo. A los pocos minutos llegó la respuesta de la cantante, que dejó en claro que dentro de pocos días vuelve a armar las valijas y parte a su encuentro. “Falta menos”, fue todo lo que escribió junto a un corazón.

La China e Icardi mostraron cuanto se extrañan en las redes

Esto no fue todo, ya que la expareja de Wanda Nara le dedicó una segunda fotografía de Suárez. Arrodillada en la cubierta de un yate, con un traje de baño de dos piezas y mirando directamente a la cámara de Icardi, posó para su novio en los días que pasaron bajo el sol turco. A esto tan solo le agregó tres emojis, ni una palabra más, ni un gesto menos.

El regreso de la exTeen Angel a Estambul no puede dejar la polémica de lado, ya que se encuentra en una fuerte pelea con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Hace unas semanas, el actor en un primer momento le revocó el permiso de viaje, con lo cual la China tuvo que viajar sola con Icardi a Estambul. Sin embargo, ahora los abogados de ambas partes lograron ponerse de acuerdo y los pequeños tienen permiso para acompañar a su madre durante algunos días a Turquí, pero no de manera permanente.

Según contaron en DDM (América TV) la fecha de este viaje sería entre el 25 o el 26 de julio y la estadía será por dos semanas, por lo que los hijos que tuvo con el actor chileno tendrán que estar devuelta en el país para principios de agosto, retomando la agenda escolar correspondiente.

La sensual foto que eligió Mauro de la China (Foto: Instagram)

Durante estos días en los que la pareja se encuentra por primera vez separada por la distancia desde el mes de enero, cada uno se enfocó en sus cosas. En Argentina, Eugenia pasa el tiempo con sus tres hijos y su familia antes de reencontrarse con su novio. Por su parte Icardi está a pleno trabajo deportivo en la pretemporada turca.

En medio de eso, el defensor viajó a la pretemporada del Galatasaray en Austria, donde el equipo se prepara en un entorno de lujo y ya celebró su primer amistoso en el “Summer Series Upper Austria“. En una serie de fotos que compartió en su cuenta de Instagram se vio su nuevo ritmo: dentro de una piscina descubierta, rodeado de montañas, Icardi nadó, entrenó, se relajó y compartió con sus compañeros de equipo. Entre risas y gestos de camaradería, el futbolista posó junto al joven Ali Yigit Buruk y se fundió en un abrazo grupal con siete miembros de la plantilla.

La galería que daba a la piscina enmarcó el ambiente, con un sauna iluminado en tonos cálidos. La imagen distendida contrastó con los rigores del trabajo de pretemporada, después de varios meses alejado de las canchas por una lesión en la rodilla. Icardi se mostró adaptado al clima grupal y enfocado en volver a su mejor versión futbolística.