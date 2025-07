La romántica salida de Luciano Castro y Griselda Siciliani al teatro: abrazados, relajados y cómplices

Luciano Castro y Griselda Siciliani asistieron juntos a la función de 'La Llamada' en el Teatro Astros (Crédito: RS Fotos)

En una noche repleta de emoción y talento, Luciano Castro y Griselda Siciliani se mostraron juntos en la segunda función de la edición porteña del musical La Llamada, la producción que revolucionó los escenarios europeos de la mano de los directores y dramaturgos españoles conocidos como Los Javis. La pareja fue fotografiada a la salida del Teatro Astros, donde se desarrolla esta nueva versión local que combina comedia, música pop, reflexión espiritual y una fuerte narrativa sobre la identidad y la libertad individual. Su presencia no pasó desapercibida: abrazados, relajados y cómplices, caminaron por el hall del teatro con naturalidad mientras el resto de los espectadores los saludaba con simpatía.

En ese contexto, el acompañamiento de Griselda y Luciano Castro a Leticia, cobra una dimensión afectiva y familiar. Aunque no hicieron declaraciones a la prensa, su presencia fue celebrada por los presentes. La actriz lució un abrigo de estampa animal y un conjunto gris, mientras que él eligió un tapado de cuadros y jeans oscuros. Se los vio sonrientes, accediendo a fotografiarse y disfrutando de la función con entusiasmo. La pareja fue testigo del fenómeno desde la platea y fue parte de una noche que puso el foco en el arte como espacio de encuentro, libertad y descubrimiento.

La salida de la pareja dejó en claro su buen vínculo. En ese sentido, meses atrás, el actor dio detalles sobre el inicio de su relación. “Me pasan muchas cosas con Griselda, no tengo poder de síntesis, es muy amplia ella, muy generosa, tiene un montón de cualidades que cualquier amigo de ella puede decirte. Yo a eso le tengo que sumar que estamos enamorados y tenemos un proyecto de vida enorme”, comentó Castro en diálogo con Agarrate Catalina(La Once Diez).

Leticia Siciliani, hermana de Griselda, protagoniza la obra en el papel de la Hermana Milagros (@joynixmedia y @agenciacoralok)

La obra fue a sala llena. Las funciones regulares se realizan todos los martes a las 20 en la icónica sala de la avenida Corrientes. Allí, un elenco de figuras destacadas como la hermana de Griselda, Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Mariano Saborido y César “Banana” Pueyrredón se entregó al público con una propuesta enérgica y transformadora. La dirección artística está a cargo de Juanse Rausch, con dirección musical de Gaspar Scabuzzo y coreografías de Martu Loyato, en una producción que busca llevar al escenario argentino la potencia narrativa que consolidó a La Llamada en Madrid, Latinoamérica y Off-Broadway.

La historia transcurre en un campamento religioso llamado La Brújula, donde un grupo de adolescentes experimenta una serie de episodios sobrenaturales, dudas existenciales y transformaciones personales. La aparición de Dios cantando temas de Whitney Houston es uno de los ejes simbólicos de la obra, que combina el humor con preguntas profundas sobre la fe, la identidad sexual y la libertad de elección. En la versión porteña, Leticia Siciliani interpreta a la Hermana Milagros, una novicia que atraviesa una crisis interna que la lleva a cuestionarse su vocación y su deseo.

La pareja se mostró relajada y cómplice durante la salida teatral en la avenida Corrientes

En diálogo con Teleshow, la actriz relató cómo la tocó el personaje: “Milagros es una novicia que empieza a descubrir que lo que eligió para su vida quizás no la representa más. Y me pegó mucho eso. Porque siento que muchas veces nos piden saber quiénes somos y qué queremos hacer para siempre. Y uno va cambiando, y no está mal”, explicó. Su personaje propone un espejo emocional que conecta con espectadores de distintas edades y creencias. “Ella se da cuenta de grande que quiere otra cosa y eso me interpela mucho”, agregó.

La obra plantea un cruce entre lo divino y lo cotidiano. En escena, el conflicto interior de las protagonistas se entrelaza con la estética pop, la música en vivo y el lenguaje contemporáneo. “Ya fui novicia en Esperanza mía, así que tengo experiencia previa”, bromeó la actriz, haciendo referencia a su pasado televisivo. “Me encanta el mundo de las novicias. Además, vengo de una familia creyente. Mi hermana es laica consagrada, que es algo así como una monja sin hábito. Tengo mis discrepancias, más con la institución que con la fe, pero creo profundamente que es como un motor”, señaló. La obra permite, desde el humor y la emoción, abordar temas sensibles como la espiritualidad, el deseo, la orientación sexual y los mandatos sociales.

