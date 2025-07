Alex Caniggia y Melody Luz celebraron el cumpleaños de su hija Venezia junto al Pájaro y Sofía Bonelli: “La familia”

En medio de un ambiente festivo y familiar, la celebración por el segundo cumpleaños de Venezia Caniggia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, tuvo lugar en un exclusivo restaurante de Puerto Madero, que se transformó para la ocasión en un colorido espacio decorado con la temática de Minnie Mouse.

El evento reunió a amigos y familiares cercanos de la pareja e incluyó a Claudio “El Pájaro” Caniggia y a su pareja, Sofía Bonelli. Los invitados optaron por hacer público este momento compartiendo en sus redes sociales una serie de fotos y videos en los que, por primera vez, mostraron el rostro de la niña.

La elección de la decoración incluyó desde la torta de cumpleaños hasta la mesa dulce y los juegos, todos inspirados en el icónico personaje de Disney. Los detalles no pasaron desapercibidos, y los niños invitados pudieron disfrutar de actividades y de una piñata dentro de un entorno seguro y cerrado, alejado de flashes ajenos.

Plim Plim animó la celebración con música y juegos para los niños presentes

No obstante, se destacó una ausencia que no pasó inadvertida: Charlotte Caniggia, hermana melliza de Alex, no estuvo presente en la fiesta a pesar de su habitual cercanía con la familia. ¿El motivo? Unas semanas antes Charlotte y Melody protagonizaron un episodio de tensión pública que llevó a Alex a manifestar su apoyo a su pareja. Este reciente desencuentro familiar sería la razón principal por la que la influencer no recibió la invitación al festejo.

El anuncio público del cumpleaños tuvo como protagonista una publicación conjunta en redes sociales por parte de los padres de Venezia. En esa oportunidad, dejaron ver el rostro completo de la niña, decisión que sorprendió a sus seguidores, acostumbrados a que la pareja resguardara la imagen de su hija evitando exponerla completamente ante las cámaras.

"La familia más unida que nunca. Nosotros y nadie más. A la gilada ni cabida", escribió Alex Caniggia junto a Melody Luz, El Pájaro y Sofía Bonelli

Distintos miembros del entorno de Alex Caniggia y Melody Luz, así como algunos amigos, participaron en la velada, fortaleciendo el perfil íntimo de la celebración. El evento se desarrolló a puerta cerrada, centrado casi exclusivamente en el núcleo cercano de la familia y prescindiendo de la presencia de figuras públicas o del resto del clan Caniggia.

Las imágenes difundidas muestran un clima festivo en torno a Venezia, quien disfrutó de juegos, dulces y la clásica piñata, acompañada de otros niños. La decoración, marcada por la figura del personaje de Disney, imprimió un sello infantil y alegre a cada detalle del acontecimiento.

Venezia en el pelotero, disfrutando de su cumpleaños

La ausencia de Charlotte, que en otros eventos familiares siempre había tenido un papel destacado, amplió el foco sobre la reciente disputa con la modelo, demostrando, que las diferencias familiares aún no lograron resolverse completamente. “La familia más unida que nunca. Nosotros y nadie más. A la gilada ni cabida”, lanzó el mediático, provocativo, en clara alusión a su hermana como a su madre, Mariana Nannis.

A través de sus redes, el ganador de El Hotel de los Famosos había lanzado un mensaje con destinatarios muy claros. “Gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar. O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”, lanzó. “Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”, dijo.

La pequeña Venezia se divirtió en su fiesta por sus 2 años

La animación del evento corrió por cuenta de Plim Plim, personaje infantil que se encargó de entretener a los niños y a los invitados con la interpretación de sus canciones más conocidas. Su presencia sumó un ingrediente especial al festejo, ya que logró captar la atención de los más pequeños e integró el espectáculo musical a la dinámica de la fiesta.

Durante la celebración, Plim Plim compartió tiempo con los niños, quienes participaron activamente en cada propuesta artística, coreando los temas y sumándose a los juegos. Esta intervención artística aportó momentos de alegría y diversión, consolidando el tono infantil del encuentro y convirtiendo al personaje en uno de los elementos más destacados de la actividad.