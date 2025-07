Alejandra Maglietti lució su pancita de embarazada: “No son mellizos”

Alejandra Maglietti compartió con humor y sinceridad los desafíos de su embarazo en redes sociales (Video: Instagram)

Alejandra Maglietti está atravesando el último tramo del embarazo y lo comparte con humor y cercanía en sus redes sociales. La abogada y periodista publicó un reel en Instagram donde, al ritmo de un audio viral, mostró su súper pancita de tercer trimestre y bromeó sobre los síntomas frecuentes de esta etapa de la gestación: contracciones, miedo, dolor de espalda y acidez.

Con un conjunto de satén azul que dejaba ver su vientre, se animó a expresar las sensaciones físicas y emocionales que transita a pocas semanas del nacimiento de su hijo. “Mi tercer trimestre. Spoiler: no son mellizos, es Manu que está creciendo muy bien gracias a Dios”, escribió en la descripción del video que rápidamente se volvió viral.

En el clip, que se grabó en el living de su casa, se la ve acariciando su panza con una sonrisa, para luego interpretar de forma teatral y con gestos exagerados el cansancio, el temor y la incomodidad que atraviesan muchas embarazadas en esta etapa. El posteo recibió miles de “me gusta” y comentarios de apoyo y ternura. “Cada vez falta menos para el gran momento”, escribió un usuario. “Rezamos por vos, millones de argentinos bendiciendo a los tres”, comentó otro. Algunos incluso se sorprendieron por el tamaño de la panza: “Parece que son trillizos”, señaló una seguidora entre signos de asombro.

Alejandra Maglietti lució su pancita en el tramo final de su embarazo (Instagram)

La futura madre aclaró que se trata de un único embarazo y que el tamaño de su panza responde al desarrollo saludable del bebé. A través de distintas publicaciones, la panelista de Bendita viene compartiendo el proceso de gestación de forma abierta y transparente. En más de una oportunidad manifestó que no está exenta de dolores, malestares o temores, y que intenta abordar esta etapa desde un lugar realista y humano, alejado de los estereotipos idealizados.

A lo largo del embarazo, Maglietti usó sus plataformas digitales para dar visibilidad a distintos aspectos de la maternidad, sin intentar maquillar sus dificultades. Desde el primer anuncio, en abril, la periodista mostró cada etapa del proceso, incluyendo ecografías, cambios en su cuerpo y reflexiones. El embarazo fue deseado, planificado y es el primero para ella.

La futura madre reveló la identidad del padre y detalló el proceso de gestación en Instagram

Alejandra prefiere mantener discreción sobre la identidad del padre de su hijo: solo se conoce que se llama Juan Manuel, que es abogado como ella y que están juntos desde hace dos años. La pareja eligió mantener un perfil bajo, alejado de la exposición mediática, aunque ocasionalmente comparten imágenes juntos en donde él no muestra su cara. En entrevistas recientes, la futura mamá confesó que está “entusiasmada, asustada y feliz”, y que este proceso la atraviesa con intensidad.

Hace pocos días, llamó la atención de sus seguidores. “Embarazo más gripe, una combinación que no recomiendo”, escribió con a emojis de una cara triste y preocupada. Junto a estas palabras, la abogada agregó una foto en la que se la veía en la cama, usando un filtro, y luciendo ropa cómoda.

El embarazo de Alejandra Maglietti fue planificado y es el primero para la periodista y abogada

La abogada transita los últimos días de su embarazo y, según comentó en sus posteos más recientes, su bebé pesa más de tres kilos. “¡Miren lo que es esta panza, directamente no sé qué ponerme ni tampoco sé dónde encontrar algo que me pueda entrar porque ningún talle es compatible!. Así que dejo acá la cajita de preguntas para que me digan dónde puedo encontrar ropa que me entre”, escribió Alejandra en su cuenta de Instagram.

En aquel momento, con la intención de asistir a dos eventos, la abogada contó su dificultad para vestirse: el repaso por percheros donde nada parece adaptarse, la ansiedad previa a dos compromisos sociales y el balance, ya inevitable, entre el deseo de mostrarse activa y los límites corporales propios de la gestación avanzada. “Hoy tengo dos eventos y no sé qué ponerme. O sea, me gustaría ponerme algo que me cubra toda, pero como que sea elastizado o algo así, pero no sé a dónde ir, así que seguramente ustedes tienen muchas más ideas que yo porque no sé qué hacer. Así que agradezco mucho la ayuda porque me estoy volviendo loca”.