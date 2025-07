La preocupación de Alejandra Maglietti en medio de su embarazo: “Una combinación que no recomiendo”

El llamativo estado de salud de Alejandra Maglietti en medio de su embarazo (Candela Teicheira)

En una mezcla de ansias y alegría, Alejandra Maglietti se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida, la llegada de su primer hijo. Fiel a su estilo, la abogada muestra cada parte del proceso a través de sus redes sociales. Desde el crecimiento de su panza hasta sus cambios de looks, la influencer comparte cada detalle del proceso. Sin embargo, lejos de sus divertidas ocurrencias, este miércoles sorprendió al dar detalles de la enfermedad que atraviesa a pocos días de dar a luz.

“Embarazo más gripe, una combinación que no recomiendo”, escribió junto a emojis de una cara triste y preocupada. Junto a estas palabras, la abogada agregó una foto en la que se la veía en la cama, usando un filtro virtual, y luciendo ropa cómoda.

Mientras Buenos Aires atraviesa jornadas de lluvia, viento y bajas temperaturas, Maglietti busca la forma de combatir este clima y sobreponerse a esta situación. La abogada transita la semana 36 de su embarazo y, según comentó en sus últimos posteos, su bebé pesa más de tres kilos. “¡Miren lo que es esta panza, directamente no sé qué ponerme ni tampoco sé dónde encontrar algo que me pueda entrar porque ningún talle es compatible!. Así que dejo acá la cajita de preguntas para que me digan dónde puedo encontrar ropa que me entre”, escribió Alejandra, días atrás, en su cuenta de Instagram.

El estado de salud de Alejandra Maglietti en medio de su embarazo

En aquel momento, con la intención de asistir a dos eventos, la abogada contó su dificultad para vestirse: el repaso por percheros donde nada parece adaptarse, la ansiedad previa a dos compromisos sociales y el balance, ya inevitable, entre el deseo de mostrarse activa y los límites corporales propios de la gestación avanzada. “Hoy tengo dos eventos y no sé qué ponerme. O sea, me gustaría ponerme algo que me cubra toda, pero como que sea elastizado o algo así, pero no sé a dónde ir, así que seguramente ustedes tienen muchas más ideas que yo porque no sé qué hacer. Así que agradezco mucho la ayuda porque me estoy volviendo loca”.

La reacción de sus seguidores fue, en gran parte, de desconcierto. Mientras la consulta apuntaba a una prenda “elastizada” o a algún consejo de tienda salvadora, la mayoría interpretó en su video una invitación a la pausa. “No vayas a ningún evento, la vida no son los eventos, disfrutá de tu panza, de tu marido, de tu casa. Nada es más importante que la conexión con tu bebé. Hoy priorizá la vida, después vendrán los eventos”, escribió uno de los usuarios en un mensaje que reunió decenas de “me gusta”.

En la misma línea, otra voz se sumó con ternura: “¿Semana 35?, quedate en tu casa en pijama y pantuflas, en paz comiendo algo rico, descansando tu cuerpo”. Estas recomendaciones fueron replicadas una y otra vez bajo la publicación, al punto que una médica intervino con contundencia: “A esta altura deberías buscar calma y descanso, no ropa para eventos, porque el cuerpo se está preparando para el parto, el amamantamiento y las pocas horas de sueño que se vienen. Soy médica”.

Alejandra Maglietti compartió un video luciendo su embarazo y la criticaron por el uso de filtros

Así las cosas, Maglietti cuenta los días para la llegada de Manuel, su primer hijo fruto de su noviazgo con Juan Manuel, su pareja desde hace dos años. Días atrás, la panelista de Bendita apareció recostada sobre un sillón, luciendo a pleno su embarazo. “¿Así o más explotada?“, bromeó, aludiendo al tamaño de su abdomen, desde una selfie que se tomó para su Instagram. La modelo tiene fecha para dar a luz en agosto, lo que la tiene bastante inquieta.

En la misma foto, también aparece su novio, al que eligió no presentarlo ante los medios, como sí hizo en otras relaciones. Por ese motivo él aparece cerca de Alejandra, en otro sillón, pero jugando al misterio: en la imagen eligió, o le pidió su novia, taparse la cara para que no se pueda conocer su rostro.