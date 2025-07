María Becerra reveló el nuevo cambio estético que se hizo en su cara

María Becerra sorprendió al mostrar su nuevo retoque estético

Después de su presentación junto a Paulo Londra, y el lanzamiento de su colaboración con Arcángel, María Becerra se muestra cada día más activa, lista para regresar a los escenarios. En ese contexto de trabajo y preparación, la joven de Quilmes sorprendió a sus seguidores al mostrar el nuevo cambio estético que se había hecho en su cara.

Esta vez, la artista decidió pronunciarse en TikTok, donde acumula más de 13 millones de seguidores. Con su nueva canción con el estadounidense de fondo, “5 pa las 12”, la joven se mostró viajando en un auto. Mientras miraba a la cámara, y mostraba cada perfil de su cara, la intérprete de “Corazón Vacío” dejó ver el nuevo piercing que se había hecho. “Me hice el piercing del labio”, escribió en el clip para comunicar la noticia a sus fanáticos.

María Becerra mostró su nuevo piercing

Acto seguido, María se puso unos lentes oscuros de marco rojo, se acomodó el pelo y terminó el video con una sensual mirada a la cámara. Inmediatamente, los seguidores comenzaron a dejar todo tipo de comentarios como: “No podés, a vos sola te queda bien, qué reina”, “Te hacés cosas que literalmente solo te quedan hermoso a vos, qué mujer” y “Yo sé que ese piercing es raro pero a Mari le queda muy bien”.

María Becerra viene de lanzar su colaboración con Arcángel

Más allá de los aritos de sus orejas, tiempo atrás, María también se hizo uno en una de sus cejas. Y cabe recordar que, en los primeros años de su carrera, la joven utilizaba un aro en el extremo de su nariz. Lejos de ocultar sus retoques, meses atrás, Becerra había contado los cambios que hizo en su imagen. Cansada de las críticas, la joven decidió hablar en un live de Instagram. Mientras comía, la joven se dispuso a compartir un tiempo con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas.

“¿Fumás tabaco?”, comenzó diciéndole una fan, a lo que la compositora de ‘Desafiando el destino’ respondió: “No, ni en pedo, no me gusta el pucho. El olor capaz sí. Por ejemplo si una persona está fumando al lado mío, no me molesta. El olor a veces me parece rico. Pero fumar no”. Así, en un intento por conocer más sobre la intimidad y los secretos de la artista, una seguidora le consultó: “¿Quién te hizo la carita?”. Tras la pregunta, Becerra hizo una pausa para comer una batata y dijo de forma cortante: “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer? Igual yo no tengo operaciones estéticas que digas, ‘te fuiste a un quirófano y te hiciste una operación’. Si no lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me lleva caretearla”.

Tiempo atrás, María Becerra había hablado sobre sus cambios estéticos

Luego, la Nena de Argentina continuó con su explicación y contó los cambios que había realizado en su cuerpo: “Yo me hice las tetas, lo digo. Son todas inyecciones de ácido hialurónico en los labios y en algunas otras zonas. No te voy a mentir. ¿Qué querés que te diga?”.Ante su respuesta, sus casi 14 millones de seguidores fueron más allá y le preguntaron si podía mover ambas cejas, buscando comprobar la movilidad de sus músculos faciales. “Obvio, tengo movilidad en la cara ‘loco’, tampoco que me puse botox. No, me pongo ácido hialurónico”, dijo la autora de ‘Automático’ con algo de enojo y fastidio.

Sin embargo, harta de quienes buscaban menospreciar su imagen con su hate, la artista respondió con firmeza: “Me mata esa gente que me quieren venir a descansar, porque me tratan de no sé, de turra. ¿Cuál fue? Te pensás que a mi me genera algo lo que pienses de mi. Amigo, estas acá rompiendo las pelotas en un vivo, debo tener 20 años menos que vos y mirá donde estoy. Me dedico a laburar, no jodo a nadie, soy una persona que la re peleó por lo que le gustaba y que llegué a donde llegué así como soy. Así que me chu… Y aguante ser de Quilmes, si me como las ‘S’ problema mío”.