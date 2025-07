L-Gante habló luego de trascender que no podrá volver a salir del país por adeudar la cuota alimentaria

L-Gante entró en la lista de deudores de cuota alimentaria

Desde que se separaron, la relación entre L-Gante y Tamara Báez sufrió algunos altibajos, pero en el último tiempo la tensión se encuentra al máximo. Con una hija en común, la pequeña Jamaica, tienen que fijar la cuota alimentaria, cosa por la que en más de una ocasión Tamara se mostró angustiada. En las últimas horas, en Infobae en Vivo (Youtube), Juan Etchegoyen contó que el cantante de cumbia 420 ingresó en la lista de deudores.

“Me informa el doctor Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez, la expareja de L-Gante, que L-Gante cuando ingrese al país, pues esta en Europa de gira, le van a informar que no puede salir más del mismo por deudor alimentario”, comenzó diciendo el periodista. Y siguió: “Se viene hablando de que no cumple con la cuota alimentaria de su hija Jamaica”.

Los repetidos reclamos que hizo Tamara en la justicia por esta situación hizo que el cantante de RKT quedará registrado en la lista de morosos alimentarios, prohibiendo que salga del territorio nacional hasta que se ponga al día con las cuotas. Según contó Etchegoyen la cuota mensual es de cinco mil dólares y está pagando poco más de 700 mil pesos.

Horas más tarde de que se diera a conocer esta noticia en Infobae en Vivo, Elián y su representante Maxi el Brother hablaron en DDM (América TV) sobre esta situación y dieron su versión de los hechos. “La verdad me estoy enterando recién un poco, muy por encima. Me tengo que informar bien y que tanto impacto tiene eso”, fue lo primero que dijo el músico al aire del programa de Mariana Fabbiani.

La palabra de L-Gante luego de la decisión judicial (Video: América TV)

“Lo único que tengo para aclarar es que yo cumpló con lo que me dicen y hasta ahí, después lo que sea a futuro también seguiré cumpliendo”, aseguró. La conductora del ciclo de América no dudó en resaltar que gran parte del dinero que tiene L-Gante por ahí no se encuentra en blanco, por lo que no hay registro bancario de transferencias.

Guido Záffora le consulto acerca de su ingreso en la lista de deudores alimentarios y las razones detrás de esta decisión y el cantante dijo: “Creo yo que el doctor Merlo es un abogado que quiere demostrar que acciona, pero yo estoy esperando que me dicten algo y cumplo con eso, con lo que está pactado”.

“Ahora estoy trabajando y disfrutando. Una orden no recibí, a mí cuando me dan una orden de la ley estoy dispuesto para lo que sea, solo vemos pantallazos”, cerró el tema Valenzuela. Tras sus declaraciones, su representante decidió tomar la palabra y siguió teorizando sobre las razones: “Para mi son denuncias, denuncias, una más de todas las que le vienen haciendo y que se vienen cayendo”.

Martín Candalaft hizo una pregunta sencilla y al pie, si pagaba o no la cuota alimentaria todos los meses y la respuesta no tardó y vino de boca de Maxi: “Si, obvio. Se está pagando la cuota que se fijó mensual, ahora, si Merlo pretende que sea otro monto, que lo dictamine el juez y cuando el juez lo dictamine y sea real lo que tiene que ser, cambiara el número, para más o para menos, pero en este caso, él sigue la cuota que está establecida”.

Záffora, en comunicación con el abogado de Tamara, leyó un mensaje en el que el letrado aseguraba que por cada mes el representante de cumbia 420 debe un monto de 4.500 dólares.

Esta no es la primera vez que se enfrentan por el tema del dinero que le corresponde a la influencer para mantener a la pequeña.