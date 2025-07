Tamara Báez se defendió de las críticas y dio detalles de la cifra que L-Gante le envía: “Llegamos a fin de mes”

Tamara Báez desmintió rumores sobre la cifra que recibe de L-Gante y aclara su situación económica (Video: Instagram)

En los últimos días, surgieron rumores sobre la suma de dinero que Tamara Báez recibiría cada mes por parte de su expareja, el cantante L-Gante. Las versiones señalaban cifras millonarias y sugerían que la influencer vivía únicamente del dinero que su ex le transfería, apuntando incluso a supuestas remodelaciones de una vivienda y lujos que, aparentemente, no podría afrontar con sus propios ingresos.

Frente a esas afirmaciones, Báez decidió expresarse en sus historias de Instagram y desmentir cada uno de los puntos que, asegura, no se ajustan a la realidad. La joven dejó en claro su malestar por el impacto que generan estos rumores no solo en su imagen pública, sino también en el vínculo con su hija y su actual pareja.

La influencer negó vivir de su expareja y aseguró que la manutención de su hija recae principalmente sobre ella

“Nunca dije que me pasan millones ni que no llego a fin de mes. Gracias a Dios llegamos a fin de mes y no me pasa ni un millón. No llega ni siquiera al millón lo que me pasa a mí. Y yo no pido, yo no lloro”, señaló Báez cuando una seguidora le preguntó sobre las versiones que circulaban en diversos medios.

Desde sus redes, Báez cuestionó la veracidad de los portales que aseguraban montos muy superiores a su prestación mensual y negó rotundamente que el cantante cubriera todos sus gastos: “Me da mucha bronca. Que sigan diciendo que vivo de él, que me mantiene él, a mi novio también. ¿De dónde sacan esas boludeces? ¿Cómo me va a mantener mi ex si cuando era mi novio tampoco me mantenía? Dios, Dios".

A su vez, la influencer subrayó la distancia que busca mantener respecto a su ex, tanto emocional como en términos públicos: “Yo ya no quiero publicar nada sobre él, pero me molesta mucho que salgan estas noticias porque yo las tengo que aclarar. No tengo que dejar que la gente me ataque tanto en esas publicaciones”. Este mensaje estuvo dirigido a los rumores que, recurrentemente, la asocian al artista y le atribuyen intenciones relacionadas con el interés económico.

Báez criticó la difusión de cifras millonarias y lamentó el impacto de los rumores en su imagen y entorno familiar

Báez sostuvo que, aunque preferiría no hablar sobre su expareja, se ve obligada a responder cuando la acusan de ser una persona interesada o dependiente. En ese sentido, destacó: “Ni siquiera estuvo para echarlo porque ya no me interesa. Es su vida, que haga lo que quiera. Lo único que a mí me puede hacer un poco mal es cuando mi hija me dice que lo extraña y por ahí no lo puede ver porque él está de viaje o haciendo otra cosa. Pero bueno, qué sé yo. Les cuento un poquito para que sepan”.

En otra de sus historias, Báez enfatizó que la manutención de su hija recae sobre ella y remarcó el escaso tiempo que L-Gante comparte con la niña debido a sus compromisos laborales y personales. “La que cría a mi hija soy yo siempre. Él la ve muy poco, porque es así. Él trabaja, tiene sus amigos, su tiempo. Él hace muchas más cosas, pero sin ella”.

La joven afirmó que no recibe millones y que los gastos de su vivienda y lujos no dependen de L-Gante

La influencer aclaró en sus historias de Instagram: “Tampoco es mucho 4 millones, pero si pasara eso todo sería de Jami (su hija). No me pasaron 4 millones jamás. Si yo tuviera ese monto habría ahorrado para tener lo mío, mi casita, mi auto. Remodelé mis gustos, lo de mi hija principalmente”.

Además, respondió a los comentarios sobre la compra y remodelación de una propiedad, situación que, según las versiones, habría financiado con las transferencias de L-Gante. Al respecto, Báez sostuvo que no gastó en lujos ni en una mansión y lamentó que los usuarios inventen historias alrededor de eso: “Te compraste una casita y remodelaste todo de a poco, si te pasara 4 millones por mes te hubieses comprado una mansión y no gastar ni perder tiempo en remodelación”.

Báez usó sus plataformas para remarcar que la exposición constante ante los comentarios malintencionados la afecta y la obliga a responder aunque preferiría no hacerlo. “Chau, no explico más nada. Me tienen cansada. Me quieren hacer quedar como la peor”, afirmó en una de sus últimas publicaciones, donde reiteró que no es una persona interesada ni busca protagonismo mediático a costa de su expareja: “Si hay una persona que no es interesada, soy yo”.