La respuesta de L-Gante a Tamara Báez por el reclamo de la cuota alimentaria de su hija: “Dice cosas que no son reales”

L-Gante habló de su conflicto legal con Tamara Báez

Semanas atrás, L-Gante volvió a estar en el centro de la tormenta luego de que su expareja, Tamara Báez, denunciara que el referente del RKT no le había depositado el monto correspondiente por la cuota alimentaria de su hija. La joven mostró su preocupación por el cuidado de la pequeña y la falta de compromiso de su ex. Así las cosas, este miércoles, el cantante habló al respecto.

Todo sucedió cuando Elian Valenzuela, nombre real de L-Gante, arribaba al país luego de su viaje. “Hace unos días circuló esto de la cuota alimentaria que Tamara estaría reclamando. ¿Cómo te cae a vos esto? ¿Te sorprende que sea público?”, le dijo el cronista de A la tarde (América).

Lejos de mostrar algún gesto de sorpresa, el cantante expresó: “No, no estoy al tanto de nada. Tamara no me dijo nada. El abogado no me dijo nada. Mientras tanto, yo cumplo con el reglamento, que está de acuerdo ahora. Cuando me digan que tenga que cumplir con otra cosa, otra suma, otro monto, lo que sea, yo estoy dispuesto siempre”.

Tamara Báez le reclamó el monto de la cuota alimentaria a L-Gante

Así, el periodista le comentó las consecuencias que podría tener en caso de no cumplir con este pedido de su ex: “Se habla de un plazo de cinco días. Si no te vendrían sanciones fuertes, por ejemplo, no te pueden dejar salir, te complicaría a vos por tus cuestiones laborales”.

A pesar de la riesgosa situación, el artista respondió con calma: “No, eso siempre se habla. Creo que el abogado de ella, Merlo creo que se llama, siempre sale a decir algo que después no es real. Estuvo diciendo que no podía salir del país. La gente de los festivales de España se asustaron pensando que era verdad, pero nosotros le dijimos que no le crea a los que hablan pavadas porque terminé haciendo el show allá, fui, volví. A mí, cuando el abogado mío me diga: “Ahora las cosas son así”, yo estoy apto para adaptarme al acuerdo que se haga, pero después todo revoleo en el aire”.

Fiel a su estilo, L-Gante contó que aprovecharía su tiempo en Argentina para compartir con su hija: “Ahora que estamos libres, voy a disfrutar de ella. Veré si la llevamos a la gira próxima y a disfrutar de la familia”. Con la idea de ahondar en la problemática, el periodista insistió y le preguntó por la causa que habría provocado este pedido de Báez: “¿Con qué fin sentís que se hace público todo esto?”. Con naturalidad, el exponente de la cumbia 420 afirmó: “Con el fin de generar un cambio real y a veces uno no llega a pensar tan extremadamente en lo profundo, pero a veces los que más lo que quieren son los abogados. No hablo del mío”.

El letrado dio a conocer los detalles detras de la batalla judicial por la cuota alimentaria de L-Gante a su hija (Video: Puro Show – El Trece)

La cuota alimentaria en cuestión fue definida por la Justicia en una cifra en dólares y en base al nivel de vida que muestra el artista. El fallo judicial, tal como se conoció en las semanas, determinó que L-Gante debía transferir a su expareja la suma de cinco mil dólares mensuales para cubrir los gastos y necesidades de su hija. Sin embargo, según reveló una captura de pantalla del comprobante de una transferencia difundida en el ciclo Puro Show (El Trece), el músico solo depositó 540 dólares, una cifra que ronda los 764 mil pesos y que dista mucho de lo fijado oficialmente.

Esta nueva irregularidad en el pago alimentario reavivó los cuestionamientos y las críticas de Tamara Báez.

En este contexto, el abogado de Tamara,Juan Pablo Merlo, detalló el difícil panorama que enfrenta su clienta frente al incumplimiento de L-Gante. Según explicó el letrado, no es la primera vez que se impone este monto: “Es la segunda jueza que dictamina los cinco mil dólares de cuota alimentaria. Es provisoria, estamos hablando de ahí para arriba por el nivel de vida que lleva y acorde al que tiene que llevar su hija”, sostuvo. Merlo fue contundente al señalar que el pago del monto se realiza de manera irregular y que persiste la inercia en el comportamiento del cantante: “El pago del monto está irregular. Nosotros nos hemos reunidos e informado y lo siguen depositando. Él tiene un entorno y le manejan la plata… Entonces,Maxi El Brother, Lourdes, la señora... quienes son los que hacen la transferencia,siguen depositando 700 mil pesos. Desconocen la sentencia”, detalló