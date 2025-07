La tarde de domingo en soledad de Nicolás Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Nico Vázquez compartió en redes su intimidad tras la separación de Gimena Accardi (Video: Instagram)

Después de 18 años de relación, y en medio de una exposición mediática intensa, Nicolás Vázquez compartió en sus redes sociales una escena doméstica llena de intimidad. Reposado en un sillón de su casa, acompañado por sus gatos y con “All You Need Is Love” de The Beatles sonando de fondo, el actor publicó un video que se convirtió en una de sus primeras apariciones luego de confirmar su separación de Gimena Accardi.

En las historias que subió a Instagram, el protagonista de Rocky aparece con ropa cómoda y gesto sereno, mientras Gala, la gata gris de la familia, se instala sobre su pecho. La secuencia muestra también a Vito, el gato atigrado oscuro, que se acerca para recibir caricias mientras caminaba sobre una alfombra tejida. El actor no añadió palabras a sus publicaciones. Las imágenes, por sí solas, además de la canción elegida, construyeron un mensaje. En un momento marcado por la atención pública sobre su vida privada, eligió mostrar su cotidianeidad sin discursos ni aclaraciones, en la calma de su hogar y junto a sus animales.

El posteo de Nico se da pocos días después de que la actriz viajara a Madrid, donde se encuentra de vacaciones. Desde la capital española, la actriz compartió en sus propias redes fotos recorriendo barrios icónicos como Chueca y Salamanca, disfrutando de la gastronomía local y de momentos de lectura con vista a la Gran Vía. Unos días antes había hablado con la prensa sobre la separación: “Todavía lo estamos asimilando”, señaló ante Intrusos (América TV), antes de embarcar desde Ezeiza. “Estamos viéndonos, hablando todos los días, en total comunicación… Siempre fuimos una pareja hermosa, con respeto y amor”.

El matrimonio, uno de los más sólidos y populares del espectáculo argentino, comunicó su ruptura a través de un texto compartido en redes sociales. Allí afirmaron que seguirán cuidándose mutuamente y manteniendo el cariño que los unió durante casi dos décadas. Pero tras esa publicación conjunta, las interpretaciones, rumores y conjeturas no tardaron en surgir.

Se habló de supuestas infidelidades, de terceros en discordia, y de videos virales donde el actor aparecía bailando con Mercedes Oviedo, su compañera en la obra Rocky. La reacción de Accardi no tardó: “Nico es una persona que baila así con sus amigas. Yo la conozco a Mercedes, es un amor, y yo también lo hago así con mis amigos. Cualquiera que nos conoce como pareja sabe cómo somos. El mal de los actores, nosotros tocamos, alzamos a la gente”

También apareció el nombre de Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano y su compañero en la obra En otras palabras, como un tercero en discordia. “Es mucha información y suponíamos, porque entiendo que es muy aburrido, que una pareja se separe sin ningún tipo de conflicto y que una pareja se separe en buenos términos, amándose, viéndose, hablándose. Imagínate que si hubiera pasado algo realmente malo, ninguno de los dos hablaría así del otro”, marcó.

Durante su viaje, compartió postales que la muestran disfrutando de la gastronomía del lugar, como de las vistas, la arquitectura y todo el ritmo de la ciudad. Frente a un espejo, se tomó una selfie vestida con una musculosa marrón, acorde con las altas temperaturas del verano madrileño.

Gimena también compartió una imagen de la ensalada que se pidió en un bar de tapas del barrio de Chueca que constaba de tomates, rodajas de pepino, cubos de mango y palta, finas tiras de cebolla morada y todo bañado en un aderezo a base de aceite de oliva con hierbas. Para tomar, optó por un vaso con limón.

Otra de sus fotos la actriz la tomó en una terraza con vista a la Gran Vía de Madrid, mientras leía un libro acompañada por una copa de vino blanco. También pasó por un “bar boutique” en el barrio de Salamanca y no se perdió caminar por las calles más bellas de la ciudad.