La foto de Benjamín Vicuña con sus hijos en medio del escándalo con la China Suárez

Benjamín Vicuña publica una foto especial en medio del conflicto con la China Suárez

En medio de uno de los escándalos más intensos del año, Benjamín Vicuña sorprendió en la tarde del domingo al compartir una foto en sus redes. Sentado en una terraza y abrazando a sus dos hijos menores, el actor chileno optó por publicar una foto en sus redes sociales en la que se muestra riendo con ellos, una postal íntima en pleno conflicto con la China Suárez.

La imagen fue compartida en una historia de Instagram. Vicuña, sonriente, abraza a los pequeños, quienes también aparecen riendo y compartiendo un momento de complicidad. En otra circunstancia, habría sido una escena más del álbum familiar, pero dada la escalada mediática y judicial con su expareja, la elección de mostrar públicamente ese instante no parece menor.

El actor chileno rompe el silencio tras las acusaciones de su expareja sobre su rol como padre

El actor venía manteniéndose en silencio desde que estalló el conflicto, originado por la revocación del permiso que permitía a Suárez sacar del país a los menores. La actriz había manifestado su intención de instalarse en Turquía junto a su actual pareja, Mauro Icardi, y los niños. La negativa de Vicuña generó un punto de inflexión y derivó en un descargo explosivo por parte de Suárez en sus redes sociales.

Bajo el título “El papá del año”, la ex Casi Ángeles acusó a su expareja de tener conductas negligentes durante su convivencia, desentenderse del cuidado de los chicos, ausentarse por fiestas, y priorizar su imagen pública por encima de la presencia real. “Me dejaba tirada cuando me agarré COVID con los nenes, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió. También sostuvo que durante siete años él no había llevado a los menores de viaje, “porque era mucha plata”.

La actriz también lo acusó de deteriorar su autoestima, minimizar su trabajo profesional, y no responder adecuadamente ante las necesidades emocionales de los menores. En uno de los tramos más duros, lo describió como alguien que lleva a su hija a un evento para la “fotito en Instagram” y luego “se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

Luego de que le negaran llevarse a sus hijos a Turquia, la China Suarez realizo un contraataque judicial a Benjamin Vicuna (Video: Intrusos – America)

La reacción de Vicuña no fue inmediata. Su respuesta llegó a través de una breve declaración enviada a Ángel de Brito, que el conductor leyó al aire en LAM (América TV): “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy la saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”. Fue la única referencia directa del actor hasta que eligió expresarse con la imagen que compartió este fin de semana.

En diálogo con Intrusos (América TV), antes del posteo de la China, señaló: “Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos. La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los chicos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan estar conmigo, con ella y en paz”. También fue enfático al afirmar: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. No hay posibilidad de que vivan en otro lugar. No hay chance”.

La publicación con los nenes fue interpretada como una afirmación de su vínculo familiar, luego de los múltiples señalamientos de la actriz. En ese mismo sentido, Pampita salió en defensa del actor. Según relató Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la conductora expresó: “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Siempre fue así”.

Vicuña defiendió su paternidad y recibió el apoyo público de Pampita y de su hijo Bautista

El respaldo también llegó por parte de uno de sus hijos mayores. Bautista, fruto de la relación con Pampita, escribió en sus redes: “Gente que no conoce a mi mamá y mi papá puede opinar lo que quiera. Yo y mis hermanos sabemos bien quién es quién”. El mensaje, publicado con una selfie, apuntó a desmentir las afirmaciones de la China Suárez y reforzar la versión del actor sobre su rol como padre.