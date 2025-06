Juana Viale deslumbró con un look plateado futurista: brillos, escote y cinturón de gamuza

En un nuevo almuerzo dominical, Juana Viale apostó por un look jugado de Gino Bogani (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

En cada emisión de Almorzando con Juana (El Trece), Juana Viale no solo conduce, sino que deslumbra gracias a su pasión por la moda. Convertida en ícono de estilo desde que asumió la conducción del histórico ciclo de su abuela, Mirtha Legrand, cada aparición suya es también una pasarela. Este domingo, mientras saludaba a su audiencia por el Día del Padre, volvió a lucir una creación impactante de su diseñador de cabecera, Gino Bogani, quien volvió a acompañarla con un jugado vestuario ante las cámaras.

“Feliz domingo a todos en sus casas y un muy feliz día del padre a todos… Un beso muy grande al mío porque está andando en moto por Europa. Un besito y que disfrutes”, lanzó entre risas apenas apareció en pantalla. Con el aplomo de siempre y un toque de humor, Juana no tardó en dedicar unos minutos a hablar de su look, como ya es parte del ritual.

“Miren este look de Bogani”, dijo mientras recorría el estudio. “Es un entero de top trapeado en el frente con unas profundas aberturas en la espalda y los laterales. Modernísimo, futurista. Y un amplio pantalón con cinturón realizado en gamuza morada, alto”, detalló. Y fiel a su estilo descontracturado, agregó entre carcajadas: “Es un modelo Juana el pantalón tiro alto, que me fascina. No sé si soy Abba, que me voy a poner a cantar, y este escote como Marilyn… Yo respondo a lo que dice Gino, no voy a decir el ejemplo que di en camerinos porque me hundo sola”.

El look plateado que diseñó Gino Bogani para una nueva emisión dominical (Captura Almorzando con Juana - El Trece)

El diseño, plateado con textura brillante y movimiento, fue acompañado por una serie de elecciones estéticas pensadas hasta el mínimo detalle para su presencia en el ciclo dominical. Juana llevó unos aros colgantes con cristales, una pulsera a juego y varios anillos que captaban la luz de los focos con cada movimiento. “Me peinó Juan Fojo con trenzas rotas, rota como estoy yo”, bromeó al mostrar el recogido de inspiración medieval, con varias trenzas entrelazadas en la parte posterior. Para completar, Cris Sepúlveda se encargó del maquillaje: “Me maquilló como siempre en composé con un delineado violeta y plata, como mis aros”, contó la conductora.

La apuesta por Bogani no es nueva. Y el domingo anterior ya había dado que hablar. En esa emisión, apareció con un look salvaje y elegante a la vez: un vestido animal print que no pasó desapercibido. “¡Buenas, hola, hola! Miren qué gataza estoy vestida hoy... ¡Una leoparda patagónica!”, saludó divertida. El vestido, según ella misma describió, era “de terciopelo labrado sobre gasa animal print. Es una línea al cuerpo y es drapeado. Sobre la falda al diez con escote y borde. Unas mangas con unos paillettes... ¡Qué laburo, Bogani, qué maravilla, ¿quién pudiera? Yo que lo tengo puesto”, dijo con gracia, girando para mostrar cada detalle.

La conductora acompañó su vestuario con un delineado violeta y plateado junto a un peinado lleno de trensas (Instagram)

Ese día, el maquillaje acompañó con tonos rosados que realzaban su rostro sin competir con el estampado. “Siempre en composé con el vestido, hicimos un rosado hermosísimo”, explicó el equipo de maquillaje. El peinado, también de Fojo, fue un clásico infalible: rodete bajo, prolijo y elegante, que dejaba lucir los hombros al descubierto y el escote del vestido sin interferencias.

Lo cierto es que, más allá de los invitados, la mesa o el menú, el estilo de Juana se ha vuelto parte fundamental del ciclo. Cada domingo se convierte en una vidriera de alta costura con identidad propia. A veces sofisticada, otras juguetona, siempre con el sello personal de alguien que entiende la moda como una forma de expresión. Y, sobre todo, con el aval de quien diseña para ella desde hace años: Bogani, el nombre que Juana pronuncia siempre con admiración y complicidad.