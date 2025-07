La llamativa confesión sexual de Santiago Algorta luego de salir de Gran Hermano

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Santiago Algorta despertó el interés de muchas participantes. Entre comentarios subidos de tono hasta besos con sus compañeras en las fiestas, el uruguayo se convirtió en una sensación en el reality. A lo largo de la edición, el joven fue relacionado con diversas competidoras como Martina Pereyra o Chiara Mancuso. Sin embargo, el mayor shippeo por parte de los fans se dio con Luz Tito. Así las cosas, después de ocho meses de aislamiento, el campeón del certamen hizo una confesión sexual de su paso por el programa.

Quien le consultó al respecto fue Ángel de Brito, quien recibió al exparticipante en su ciclo en Bondi live. “¿Hace cuánto que no tenés sexo?”, le preguntó el periodista, generando sorpresa entre la audiencia y los panelistas. Lejos de evitar el tema, Algorta habló con tranquilidad y sinceridad: “No tuve sexo desde que salí de la casa. Estoy muy enfocado en el laburo. Llevo 8 meses sin sexo”.

Martina Pereyra disfrutó de un breve romance con Santiago Algorta en Gran hermano

De esta manera, el joven terminó con las especulaciones de haber vivido un encuentro íntimo en la casa, el cual podría no haber sido captado por las cámaras. En ese contexto, Santiago reveló por qué la circunstancias se dieron de esta manera y reveló el sentimiento que compartía con varios de sus compañeros. “En el primer mes capaz estás con más ganas, pero después te acostumbrás, te olvidás y terminás un poco asexuado”, explicó respecto a su disminución de su deseo sexual.

Además, el uruguayo resaltó que, luego de consagrarse campeón de la nueva edición del reality, se encuentra abocado a aprovechar cada situación laboral que le surja: “Salí y apenas tengo tiempo para dormir. Ahora lo único que quiero es aprovechar las oportunidades”.

Además de Luz Tito, Chiara Mancuso se convirtió en uno de los intereses románticos de Santiago Algorta en la casa de Gran Hermano

Entre muestras de cariño y coqueteos, Santiago “Tato” Algorta y Martina Pereyra tuvieron un breve romance en la casa. La tensión comenzó a aumentar cuando la joven, durante una charla en el patio de la casa, no pudo ocultar las ganas que sentía de besar al uruguayo. La situación se dio a conocer cuando su amiga Lourdes Ciccarone le preguntó por él. “Santi me dice, ‘¿cuántos hijos pensás tener?‘. Le digo uno, ’¿y vos?‘. Tres me dice y, bueno, quedamos en dos. ’Sí, con tu chica’. ‘Y bueno, por eso’“, comentó la joven de La Plata, en referencia a que ella sería su chica.

Mientras Pereyra seguía con su relato, su cara denotaba su incomodidad y vergüenza, lo que terminó por reflejar que sus intenciones hacia el exterior eran otras. En ese momento, Lourdes captó el deseo encubierto de Martina y no se contuvo. Fue así como la marplatense fue directa con su amiga. “No, no, no. Igual, afuera te lo vas a empomar. ¿O no?“. Sorprendida por el comentario, la oriunda de La Plata dijo: ”¡Noooooo!“. Aún así, segundos después, cambió radicalmente su opinión y sorprendió a Lulú. ”Bueno, sí, ah re", expresó, riéndose. “¡Te conozco un poco!“, cerró su amiga, celebrando la confesión que le había hecho la participante.

En paralelo, Santiago también había mostrado interés por Chiara Mancuso. El cruce con la hija del aclamado futbolista se dio cuando Giuliano Vaschetto aconsejó a Tato para que saque a bailar a alguna mujer en la fiesta de colores que se celebró en una de las jornadas. “Puede ser con Chiara o cualquiera”, le dijo Nano a Tato. Así, Santiago se dirigió a la pista, encaró a la competidora y, luego de bailar, culminaron su encuentro con un apasionado beso.