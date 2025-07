Las lágrimas de Soledad Pastorutti cuando un participante de La Voz Argentina le recordó sus inicios: “Me hiciste feliz”

Gustavo Rosales emocionó a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con una zamba folclórica (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La emoción fue protagonista en La Voz Argentina cuando Gustavo Rosales, un cantante de raíces folclóricas profundas, logró conmover hasta las lágrimas a Soledad Pastorutti, una de las figuras más emblemáticas del certamen. La escena quedó marcada tanto por su interpretación vocal, como también por el relato íntimo que compartió frente a los coaches y el público del programa emitido por Telefe.

Rosales, tucumano de nacimiento y cordobés por elección, presentó una versión cargada de sentimiento de “Como flor del campo”, una zamba tradicional que puso en evidencia su amor por el folclore y su formación musical autodidacta. El impacto fue inmediato: apenas comenzaron los primeros versos, todos los integrantes del jurado giraron sus sillas, señal de su interés por la propuesta artística del participante. Pero fue Pastorutti quien no ocultó su sensibilidad frente a lo que estaba ocurriendo en el escenario.

El participante tucumano conmovió al jurado y eligió a Soledad como coach

“Sinceramente siento que es muy difícil encontrar personas que tengan tanto sentimiento pero a la vez tanta perfección al cantar. No es que por el sentimiento olvidaste afinar… Me hiciste muy feliz, me emocionaste, felizmente emocionada”, expresó la artista santafesina con la voz entrecortada por la emoción. La conexión entre ambos fue inmediata, sostenida en la pasión compartida por el género folclórico, que para Rosales representa mucho más que un estilo musical.

El recorrido del participante está signado por su historia personal. Según relató en el detrás de escena del programa, nació hace 51 años en San Miguel de Tucumán, donde vivió hasta los 19 años. Fue su madre quien, alentándolo a forjarse un futuro, lo instó a mudarse a Córdoba capital. “La familia es todo. La familia es mi universo”, dijo en la entrevista previa a su presentación, dejando en claro cuáles son los pilares de su vida. A su lado estuvieron su madre y su hermano, quienes viajaron especialmente desde Tucumán para acompañarlo en esta experiencia, que definieron como un momento bisagra en su trayectoria.

La historia personal y familiar de Rosales marcó su paso por el certamen (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Durante el programa, Rosales recordó el origen de su amor por el folclore, un vínculo que comenzó en los actos escolares de su infancia y que creció hasta convertirse en el motor de su vida artística. Su hija Agostina Rosales, también presente en el estudio y exconcursante del certamen en 2018, lo definió como “la persona que me regaló la música y la capacidad de hablar, de decir lo que siento, lo que pienso”.

En el intercambio posterior a su interpretación, Gustavo explicó con claridad el significado que tuvo para él este momento: “Soy consciente, los sueños hay que soñarlos, sentirlos y hay que vivirlos. Hoy yo estoy viviendo un sueño con ustedes. Indudablemente que las entrañas de uno en el folclore marcan muchísimo la vida y no me puedo olvidar”. Con estas palabras, el participante dejó en evidencia que su paso por La Voz Argentina no es el inicio, sino la continuidad de un camino recorrido con esfuerzo y pasión.

La interpretación de 'Como flor del campo' generó una conexión única en el programa

La elección del coach fue otro de los momentos centrales de la noche. Tras escuchar los elogios de Lali Espósito, Luck Ra y el resto del jurado, Rosales tomó la palabra para contar una anécdota que marcó su vínculo con Soledad Pastorutti: “Traigo ese recuerdo y así lo imaginé, de verte revolear el poncho la primera vez arriba de un escenario. Me emocioné tanto de verte, porque yo andaba ahí con mi banda por las calles del Cosquín, cantando callejeramente. Cuando escuché ese alarido, cuando revoleaste todo, estaba ahí”. Fue esa imagen la que selló su decisión: “Mi corazón te elige, Soledad”.

La reacción de Pastorutti no tardó en llegar. Conmovida por las palabras de Rosales y por el recuerdo que evocó, no dudó en correr hacia el escenario para abrazarlo. “Qué lindo cantaste, hermano. No mentí cuando dije de verdad. Me pusiste la piel de gallina. Seguí así porque así la vas a romper. Sigue así. De todas formas, la vas a seguir rompiendo. Porque nosotros tenemos muchos escenarios, por suerte”, afirmó la cantante, dándole la bienvenida a su equipo con la calidez que la caracteriza.

La emoción trascendió el escenario. El conductor Nicolás Occhiato y los demás presentes resaltaron la autenticidad del momento, poco habitual en un reality donde la competencia suele primar sobre la empatía. “Es la primera vez que no se pelean y que no se enojan con la persona que eligen, porque siempre en este momento están peleándose”, comentó el presentador, destacando la armonía que generó la actuación del tucumano radicado en Córdoba.