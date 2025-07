La emoción de Hernán Lirio a un año del mal pronóstico de salud de su perro: “Nuestra vida juntos fue y es hermosa”

Hernán Lirio agradeció los momentos compartidos con su perro Ramoncito, después del mal diagnóstico de salud que recibió el animal (Instagram)

El presente tiene un sabor a victoria inesperada para Hernán Lirio, quien compartió hace pocas horas un mensaje profundo y feliz sobre la recuperación de su perro y compañero, Ramoncito. Atrás quedaron aquellas jornadas oscuras en las que el periodista sintió desmoronarse ante la posibilidad de perderlo. Hoy, sus palabras destilan gratitud y emoción: “Pensar que hace un año me dijeron que te ibas a morir. Se te empezó a caer el pelito y tu cuerpito se debilitó… Se me vino el mundo abajo y pausé mi vida para acompañarte. Hoy eso quedó atrás, lejos ¡y decretando que ya se terminó!”.

El conmovedor mensaje de Hernán Lirio para su perro Ramoncito, luego de su recuperación (Instagram)

¿Qué transforma a un vínculo en refugio? ¿Qué convierte a una mascota en familia? Ramoncito encontró en Lirio apoyo incondicional. En su mensaje, adjuntó un carrete de fotos y videos de su último viaje juntos a Jujuy, arropando su testimonio de todo aquello que han compartido. “Nuestra vida juntos fue y es hermosa. Ojalá tengamos muchos más viajes para compartir. Te amo @ramoncitolirio!”. Hay duelos que se esquivan, batallas que se libran con la tenacidad de quien no está dispuesto a renunciar.

Durante su último viaje al norte del país, Ramoncito viajó junto a Hernán Lirio en todo el recorrido por Jujuy (Instagram)

Al leerlo, muchos no imaginarían el recorrido que los trajo hasta aquí. Hace un año, la noticia cayó como una sentencia: síndrome de Cushing. Los veterinarios advirtieron que la enfermedad —un trastorno hormonal grave— reduce la esperanza de vida y amenaza con dejar en nada la fortaleza física y la alegría de los perros a quienes embiste. Ante el diagnóstico, “removí cielo y tierra para salvar a Ramoncito”, explicó el conductor. Tres años de vida, según las estadísticas; una lista de síntomas: caída de pelo, abdomen hinchado, dolores musculares. Pero donde la ciencia resultaba insuficiente, la perseverancia tejió otra historia.

Hernán Lirio disfruta de los momentos compartidos junto a Ramoncito, su mascota, aun cuando se va de viaje por trabajo (Instagram)

El camino fue arduo. Junto al Dr. Romero y su equipo, Ramoncito inició tratamiento con trilostano. Luego, el endocrinólogo Diego Miceli propuso sumar ácido retinoico al protocolo. Lirio no olvidó alertar: “Es muy importante que la gente sepa que si el perro toma mucha agua, tiene la panza hinchada y se le cae el pelo, hay que llevarlo urgente al veterinario”. Gracias a la suma de esfuerzos y cuidados, algo tan simple como el paso de seis meses dio un giro total: el perro recuperó pelaje, energía y una vida que ya no parecía en riesgo. “Los médicos me dicen que si sigue así, el pronóstico es bueno”, reconoció Lirio, liberado de la sombra que venía persiguiéndolos.

El perrito de Hernán Lirio, Ramoncito, ya recuperado, lo acompaña a todos sus viajes (Instagram)

Pero la historia vino con sobresaltos: casi al mismo tiempo, los médicos detectaron un tumor en el hígado de Ramoncito. En apenas un mes, creció cinco centímetros y exigió una operación a contrarreloj. “No podía parar de llorar y rezar durante esa hora que duró la cirugía”, confesó el periodista.

Esa lucha, hecha relato público, convocó una comunidad. Hoy, 50 millones de personas al mes siguen los pasos de Ramoncito en redes sociales, a través de TikTok, reels y mensajes que llegan por centenares. “Yo dejé de ser Hernán Lirio. Ahora soy el papá de Ramoncito”, admite, divertido y perplejo ante la fama inesperada de su mascota.

El impacto trasciende el hogar. En cada proyecto profesional —como el programa Tenés que ir, estrenado el 16 de marzo en El Nueve, la sexta temporada de Feliz Vida junto a Bernardo Stamateas en TV Pública, y la estatuilla que lo enfrentó a figuras como Luisito Comunica en los Martín Fierro Latino— Ramoncito ocupa un lugar central. Es el primer show pet-friendly, un espacio donde viajar con mascotas se celebra y se recomienda.

Hoy, la fama y los premios se sienten ajenos. Lo que de verdad cuenta es lo que ocurre al cerrar el telón: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más por él. Es mi hijo. Mi vida entera”, sentencia Lirio. La vida, al fin, les concede tiempo juntos para seguir descubriendo paisajes y compartir silencios. Cada amanecer es un triunfo nuevo. Y cada mensaje, una celebración por lo que fue, por lo que queda y por todo lo que todavía les espera.