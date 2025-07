La China Suárez y Benjamín Vicuña: de la pasión en el motorhome al estallido por sus hijos y su viaje a Turquía

La relación de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña a lo largo de los años

Desde su apasionado comienzo en un motorhome, a las discusiones y acusaciones en redes sociales, el vínculo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez pasó por todo tipo de altibajos en su historia. La relación entre ambos comenzó rodeada de controversia en 2015, durante la filmación de la película El hilo rojo. La producción no solo atrajo la atención por su trama, sino también por los episodios de tensión que vivieron los protagonistas fuera de cámara.

Una noche, mientras ambos actores se preparaban para grabar una escena, fueron acusados de mantener una relación amorosa en secreto. La esposa de Vicuña en ese entonces, Carolina “Pampita” Ardohain, irrumpió en el motorhome donde se encontraban y aseguró haber presenciado una situación comprometedora, afirmando: “Había olor a sexo”.

A raíz del escándalo, tanto Vicuña como Suárez optaron públicamente por negar cualquier tipo de vínculo sentimental. El actor chileno sostuvo que ya se encontraba separado de “Pampita” en esos días, aunque Ardohain presentó una versión diferente.

Tras varios meses de especulaciones, la pareja tomó la decisión de oficializar su relación en mayo de 2016, coincidiendo con el estreno de la película “El hilo rojo”. A pesar del revuelo generado, Vicuña mantuvo una postura reservada respecto a su vida privada. Adoptó la estrategia de no referirse abiertamente a los detalles de su relación, siguiendo la línea de discreción con la cual ya se manejaba durante su vínculo anterior con Carolina “Pampita” Ardohain -con quien tuvo a Blanca (que falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio-.

La familia que habían conformado La China Suárez y Benjamín Vicuña (@sangrejaponesa)

Cuando Suárez se encontraba embarazada de la primera hija de la pareja, Vicuña le hizo una propuesta de matrimonio. El gesto, que tuvo lugar en la casa de campo del actor en Chile, fue recordado por Eugenia como un momento “mágico”.

Fruto de su relación con Suárez, el chileno fue padre de Magnolia y de Amancio. Juntos conformaron un núcleo que ellos describían como ensamblado, apuntando a la convivencia armónica entre los hijos de ambas partes.

Pese a la emotividad del episodio, la pareja nunca llegó a poner fecha concreta para la celebración de la boda. Tanto Vicuña como Suárez explicaron públicamente que siempre surgían nuevos proyectos profesionales y familiares que postergaban el casamiento. “Fue un año muy intenso de lo laboral, con mucho viaje. No nos corría nada, yo tengo mi familia súper consolidada. Con mi mujer, viviendo juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que queremos hacer bien, lo queremos hacer lindo. No lo tenemos descartado. Lo queremos hacer en un lugar apropiado”, dijo Vicuña en noviembre de 2019.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña (Instagram)

Tres años después de la propuesta, en septiembre de 2020, Suárez declaró abiertamente que el matrimonio ya no estaba en sus objetivos. “Ya está, ya fue. ¿Para qué? Ya fue. No hace falta. Después divorciarse es un lío...”, aseguró deslizando la posibilidad de que podría separarse del padre de sus hijos menores.

A lo largo de su relación, la pareja atravesó etapas de crisis y distanciamiento. La primera ruptura confirmada por la modelo y el actor fue en 2019. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa. Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también. Estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”, dijo por ese entonces Suárez desde Estados Unidos.

Luego del regreso de Eugenia Suárez al país, la pareja optó por darse una nueva oportunidad. Este reencuentro condujo al nacimiento de su segundo hijo juntos, Amancio, en julio de 2020. La llegada del niño fue anunciada por ambos con un mensaje en el que resaltaban la unión entre los dos y la trascendencia del lazo familiar.

En el transcurso de 2021, la relación entre Vicuña y la China Suárez volvió a verse afectada por rumores de crisis. Las restricciones de la pandemia también jugaron un papel, ya que Benjamín permaneció en Chile sin poder regresar a la Argentina debido al cierre de fronteras, lo que resultó en un prolongado distanciamiento físico. Cuando finalmente el actor pudo volver a Buenos Aires, Eugenia se encontraba en Estados Unidos por compromisos laborales.

En ese contexto, esta vez quien decidió hacer pública la ruptura fue Vicuña. El actor eligió comunicarlo mediante un mensaje en sus redes sociales. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el chileno.

Después de su vínculo cada uno siguió su camino relacionándose con diferentes parejas. Más allá de esto, el chileno y la actriz siguieron en contacto por el bienestar de sus hijos. En los últimos meses, todo entró en tensión cuando se conoció que la China podría irse a vivir a Turquía junto a Mauro Icardi.

Todo surgió luego de que el actor le impidiera a la actriz que sus hijos en común se instalaran en Turquía. Dominada por su furia, Suárez se descargó a través de las redes sociales, criticando a su expareja: “El papá del año. Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”.

“Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’”, lanzó. “El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, manifestó.