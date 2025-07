Emily Lucius mostró cómo se encuentra a 35 días de la cirugía de juanetes: “Pies de princesa”

La transformación del pie de Emily Lucius en 35 días

Desde hace 35 días, Emily Lucius comparte en sus redes sociales distintos momentos de su operación de juanetes. Allí contó cómo tomó su decisión hasta cómo es el estado actual de su pie izquierdo. Y lo hizo con cuatro fotos

La primera es del antes, donde se observa la saliente ósea que tenía en su pie y le valió las burlas de su hermana, Belu. En sus historias de Instagram, la mayor de las Lucius expuso las fotos de los pies de Emily en la playa con la frase “eran tan feos que los enterraba en la arena”. O una imagen suya con un gesto de horror en el que sostenía: “Yo cada vez que estaba cerca de su juanete, es que era feo, feo…”. Y no contenta con eso, publicó otra más donde se veían ambos pies y rezaba: “Emilia qué juanete. El dedo. Menos mal que el anillo va en la mano”. Por último, la imagen era de su hermana en la cama de una clínica, donde la arrobó y le escribió “@emilylucius que feos pies tenías. Salió todo espectacular en la intervención de Emi. Chau juanete”.

Los posteos de Belu Lucius sobre su hermana

Hoy, la situación para Emily es bien distinta. En la segunda de las cuatro fotos que publicó ahora, aparece la radiografía de su pie izquierdo, donde se observa cómo trabajaron su dedo gordo.

La tercera y la cuarta son del pie a través de este mes y cinco días. Hasta hoy cuando según su propia declaración está “casi con el alta”.

Además, como se convirtió casi en una referencia en este problema, pidió que le escriban si tienen este problema y necesitan información. “Quien tiene dolor de juanete sabe cómo es realmente ese sufrimiento. Eso puede desaparecer y podés recuperar tu pie de princesa”, finalizó con un mensaje esperanzador.

Todo comenzó hacepoco más de un mes, cuando la ex participante de El Hotel de los Famosos publicó por qué decidió operarse: “Hace tiempo vengo con mucho dolor de juanete y mucho MIEDO. Resulta que heredé los pies de mis abuelos, idénticos 😅. El año pasado el dolor hasta me impedía caminar. Es un dolor muy difícil de explicar. Es como un fuego, una puntada que no se va con nada, muy intenso, se acalambran los dedos, te impide caminar horrible. Averigüé y tome la decisión de operarme. Preferí no escuchar mucho y confiar. Porque cada vez que comentaba este tema los comentarios eran: “no te operes. Te va a doler, te va a quedar peor, te va a doler más, te van a quedar mal”…. En fin. Confié. Muchas deben estar pasando por mi misma situación. Solo nosotras sabemos el dolor. No sufran más. La operación no duele nada. Te sedan y aplican anestesia local en el pie, un bloqueo. La operación es ambulatoria y en menos de 2 meses volves a la vida normal”, contó, al revelar que el médico que la operó fue Leonardo Conti, del hospital Italiano.

Emily Lucius, cuando ingresó a El Hotel de los Famosos

Dos semanas después de su cirugía, publicó cómo era el proceso posoperatorio, relatado en primera persona a través de sus historias, en las que buscó transmitir tranquilidad y confianza a quienes puedan enfrentar una situación similar. La influencer recalcó que su recuperación ha sido favorable y sin complicaciones importantes, elemento que sugiere un procedimiento médico adecuado y una respuesta positiva de su organismo.

Lucius compartió una actualización precisa sobre su recuperación, exhibiendo en su publicación: “Vengo a presumir mi pie de princesa”. La influencer resaltó el notable avance a “solo 15 días de la operación”, acompañando el mensaje con una imagen en la que un médico revisa su pie intervenido. Lucius expresó: “Ya no tengo puntos”, lo que evidencia que el proceso de cicatrización transcurrió en los plazos previstos y sin contratiempos visibles.

En la actualidad, aunque aún debe seguir las indicaciones médicas, ya no oculta el estado de sus pies.