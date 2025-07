Wanda Nara y Ayrton Costa, en medio de rumores de romance: el fuerte gesto de Nora Colosimo (Instagram)

Un día después de que en LAM (América) lanzaron el nombre de Ayrton Costa, jugador de Boca, como el nuevo interés romántico de Wanda Nara, nadie salió a desmentirlo. Por el contrario, la conductora publicó una llamativa foto y Nora Colosimo, su madre, le habría dado su aprobación.

El gesto de la madre de Wanda y Zaira no pasó desapercibido. A partir de que apareció la versión de la cercanía entre la animadora de MasterChef y el defensor del equipo xeneize, Nora comenzó a seguir en su cuenta de Instagram al deportista de 25 años oriundo de Quilmes.

El hecho no es menor, dado que la mujer solo sigue a 55 personas en su red social y que esta acción no la tuvo con L-Gante, con quien ella nunca tuvo buena relación e incluso trascendió que creía que su vínculo afectaba los juicios de la influencer con Mauro Icardi. Este componente, sumado a los escándalos en el Chateau Libertador, habrían hecho que este último tiempo se distanciaran.

Nora Colosimo comenzó a seguir a Ayrton Costa, el futbolista de Boca señalado como el nuevo amor de Wanda Nara (Instagram)

Fefe Bongiorno dio la información el último viernes en su ciclo de América. “Cuando no viajó al Mundial de Clubes, ella dijo que tenía un chongo que la había invitado. Yo creo que dimos en el clavo. Fefe en realidad estuvo viendo, viendo, viendo y Fefe lo encontró, así calladito como lo ven”, comentó Ángel de Brito al dar la primera pista en LAM (América).

“Voy a explicar un poco la situación. Hay un jugador que indirectamente conoce a una persona que yo conozco, que me dice: ‘Estas dos personas están saliendo. Wanda y este jugador’. Yo le digo: ‘Bueno, todo muy lindo. Pero necesito pruebas’. Wanda, estos días, estuvo subiendo unas imágenes donde se la ve en un auto. Viene subiendo fotos con un vehículo particular, un Mustang ploteado. Y resulta que este futbolista subió su cuenta privada, una foto del mismo auto, previo a esto, donde se ve la patente. Pudimos corroborar que la patente es la misma y que tienen el mismo anillo que estuvieron usando estos días. Yo no puedo asegurar qué tipo de relación tienen. Dudo que sea amistosa por cómo viene la mano, pero él parece que le presta el auto”, detalló el panelista del programa.

“Él es Ayrton Costa. Es un jugador de Boca pero le fue muy bien durante el Mundial de Clubes. Aparentemente recientemente separado, estaba vinculado a una chica que fue a Miami y la chica ayer subió una historia diciendo que no estaba con nadie”, terminó completando. “Hoy Wanda entró al chateau con este auto, con la misma patente, no es que tenía uno parecido”, agregaron.

Wanda Nara estaría muy cerca de Ayrton Costa

Juli Argenta, también integrante del ciclo, contó algunos problemas judiciales que tendría el futbolista. “Ayrton Costa tiene una complicación legal muy importante por la cual no le daban la visa. Él tuvo una historia judicial, estuvo metido en tema de un robo por parte del hermano donde él también estaba en el vehículo. En ese momento le asignaron una probation, por lo cual le había quedado este antecedente, pero salió adelante. El chico después estuvo en otro problema judicial que tiene que ver con un supuesto femicidio. Lo pongo en estos términos porque no sé cómo está el juicio. Él, teóricamente, habría cubierto al hermano”, detalló.

“Viene de un contexto muy humilde, más allá de esta situación adversa de su contexto familiar. Evidentemente por algo él está jugando a la pelota y no tiene concretamente ninguna sentencia en su contra, pero sí este contexto familiar de muchísima humildad y problemático. Él fue una de las grandes figuras de Boca. De hecho, se quedó con el puesto de Marcos Rojo, que además de pelearse con el entrenador, venía siendo el subcapitán después de Cavani, y fue la gran apuesta del club argentino”, aseveró.