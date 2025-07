El blooper que protagonizó Juli Poggio al aire y que se viralizó de inmediato: el video

En el streaming, Juli Poggio mostró que se le rompió una carilla (Video: Tik Tok)

Juli Poggio, siempre protagonista involuntaria de sus propios bloopers, volvió a ser noticia por un inesperado accidente en plena transmisión en vivo. Esta vez, el escenario fue el programa Rumis (La Casa Streaming), donde la influencer participaba de forma distendida cuando, en medio de un juego aparentemente inofensivo, algo inesperado ocurrió. Intentaba hacer un simple truco: generar un sonido peculiar con sus uñas y dientes. Pero lo que siguió no fue precisamente el ruido buscado, sino un gesto de alarma.

De repente, el gesto se transformó en sorpresa. Un leve desajuste en su sonrisa fue suficiente para detener la escena. Juli se llevó la mano a la boca, notó la irregularidad y no dudó en compartirlo con la audiencia: “¡No, chicos! Miren ahí. Me quedó voladito. La pu… madre. Me voy de viaje y se me salió un pedacito”, lanzó, mezclando indignación con resignación. La cámara captó cada detalle del momento. En paralelo, sus compañeros de transmisión se acercaron rápidamente, intrigados por la escena.

Lo que parecía un problema mayor resultó ser, según ella misma aclaró, apenas una pequeña parte de una carilla dental. Si bien intentó restarle importancia, lo cierto es que no pudo ocultar su angustia. “Yo no tengo carillas en todos los dientes, pero en los bordes sí. No tengo tiempo de ir”, dijo, sincerándose sobre la imposibilidad de visitar al odontólogo antes de su próximo viaje, un dato que acentuó sobre el percance.

Juli mostró cómo quedó su dentadura tras romperse la carilla (Captura de video)

A pesar de sus intentos por minimizarlo, la escena no pasó inadvertida. Como era de esperarse, el episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y los comentarios no tardaron en llegar. El público, siempre atento a los pequeños dramas de sus figuras favoritas, respondió con humor e identificación. “Me hace acordar a cuando se le manchó la falda blanca”, recordó un seguidor, evocando otro blooper viral de Poggio. Otros sumaron su cuota de ironía: “Minuto de silencio para las carillas de Juli”; “Con lo divina que es, ¿de qué se preocupa?”; “Me representa”; “Es lo más”; “Yo me pongo a llorar si me pasa”; “Amo los dramas de Juli. Es lo más”.

Pero el incidente dental no es el único traspié mediático reciente de la influencer. En mayo pasado, la exGran Hermano protagonizó otro episodio que la ubicó en el centro de las críticas, aunque esta vez el campo de batalla fue la ortografía. Fue cuando compartió un reel donde recomendaba tres estilos de tops para distintas ocasiones. El video, pensado para mostrar looks casuales, comenzó con ella luciendo un top verde con la palabra “Jamaica” y una pollera de jean, levantando los brazos con naturalidad. Pero el detalle que captó la atención no fue su outfit, sino el texto que lo acompañaba: “Tres tops, tres ocaciones (sic)”.

Ese error tipográfico fue suficiente para desatar una ola de críticas en su contra. Las correcciones llegaron de inmediato, con tono burlón e implacable. “¡Se dice ocaSiones!”, señaló una usuaria, mientras otros fueron más directos: “No la puedo ni ver, cansa ya”; “¿Cómo que ocaciones, amor?”; “Juli te amo, pero ocasiones es con S y etiquetaste a cualquier cosa”; “Ocaciones, abran las escuelas”. La publicación, lejos de pasar desapercibida, se llenó de comentarios que fluctuaron entre la burla, la corrección filológica y el cansancio.

Juli Poggio se volvió viral con un inesperado error ortográfico que causó revuelo en las redes (Instagram)

Por si fuera poco, la joven cometió un segundo error en ese mismo reel: etiquetó de manera incorrecta a la marca que la vestía, un desliz que completó la escena. A pesar de las críticas y las burlas, Poggio optó por no borrar el video ni modificar la publicación. Mantuvo el clip visible, como quien asume sus errores con una mezcla de valentía y desinterés.

En el universo de las redes sociales, donde cada detalle puede transformarse en viral, la modelo sigue navegando entre elogios y críticas, dramas pequeños y grandes repercusiones. Así, entre una carilla dental caída y un error ortográfico inmortalizado, la joven influencer vuelve a demostrar que la exposición constante es, también, una forma de resistencia.