VivaElAmor con Denisse González y Bautista Mascia: “Él siempre está más predispuesto para el sexo”

Viva el Amor - Denisse y Bautista

Denisse González y Bautista Mascia, conocidos popularmente como Baunisse, son una pareja que se formó tras su paso por Gran Hermano (Telefe).

Se hicieron famosos por su historia de amor en el programa y ahora son una de las parejas más mediáticas del ambiente. Y a juzgar por la vida que comparten en un departamento de Palermo, las cosas van muy bien entre ellos.

Aquí, los momentos más destacados de la charla:

¿De qué tema nunca pueden hablar? Bauti: "Creo que hablamos de casi todo". Denisse: "Sí, pero si estoy apurada, hay preguntas que no te hago porque vos sos de explicar y hablar muuuuuuuuy laaaaaaaargo" (Maximiliano Luna)

Bauti: —¿Cuál es el mejor regalo que te hice?

Denisse: —Para mí el mejor regalo fue una canción, Muero por decírtelo. Me acuerdo que estaba en Disney con mi papá y mi hermanita y me mandaste un mensaje diciendo “Te escribí una canción”. Yo estaba en un colectivo y me puse los auriculares...

Bauti: —¿Te gustó?

Denisse: —Sí, me dio un sentimiento muy lindo.

Bauti: —¿Incorporaste alguna manía mía (aparte de decir ¡¿Ta?!)?

Denisse: —¿Alguna manía? Yo soy muy estructurada, ya lo sabés. Me gusta tener todo en orden, y cuando las cosas no salen así, a mí me agarra como ansiedad. Vos, en cambio, vivís la vida más tranquilo. Pero siento que una parte de tu personalidad está como entrando en mí y ya no estoy taaaaaaaaan acelerada. Veremos dentro de unos años. Y vos, ¿qué incorporaste de mí?

Bauti: —Para mí, lo mismo pero al revés. Creo que me volví un poco más ordenado. Y al ser dos necesitamos comunicación. “Hagamos tal cosa”, decís vos, y hay que hacerla. Yo, en cambio, digo “Hagamos algo” y si no hay un motivo no lo hago. Pero vos sos como más estructuradita... Y creo que eso está bueno.

Denisse: ¿Y te afecta en la convivencia el orden estricto que a veces manejo yo?

Bauti: A veces, para mí, está bueno tener un poco de cintura. Estaría bueno relajar en algunos aspectos, pero muchas veces ordena. Como todo en la vida, ningún extremo está bueno, me parece.

Denisse: A mí si me afecta porque -como te digo- es como ir en contra de toda mi crianza y mi formación... Pero bueno, cada día es una aventura, mi amor. Otra: ¿de qué tema nunca podés hablar conmigo?

Bauti: Creo que hablamos de casi todo; por lo menos intentamos trabajar la comunicación. Y vos también sos bastante directa así que no sé si hay algún tema en particular del que no se habla; de hecho creo que hemos hablado de casi todo.

Denisse: Sí. Además, si estoy apurada, hay preguntas que no te hago porque vos sos de explicar y hablar un rato largo, pero muuuuuuuuy laaaaaaaargo.

Bauti: ¿Cuál fue nuestra primera pelea y quién tenía razón?

Denisse: Yo creo que seguramente habrá sido por el orden, al mudarnos. Por ejemplo, yo te digo “Hoy toca lavar ropa”, y para vos puede ser hoy, mañana o pasado; en cambio para mí es tipo: hoy se lava la ropa.

Bauti: Yo me acuerdo más que nada los primeros días que yo salí de la casa de Gran Hermano y estábamos como en planes muy diferentes. Vos habías salido muchos meses antes y yo estaba recién salido. Y muy pendiente de la data del teléfono...

Denisse: Sí, me acuerdo, estabas con el teléfono 24/7. Pregunto yo ¿Tengo alguna red flag (bandera roja) que decidiste ignorar?

Bauti: No se si red flag, pero es medio rojita, pero yo la dejo pasar: cuando te arreglas tendés a dar vuelta la casa, termina todo tirado. O sea, ella se quiso vestir para esto y de repente toda la casa estaba dada vuelta.

Denisse: Tenés razón.

Bauti: Yo saco la camisita y si no me gusta la ordeno de vuelta. ¿Y yo, alguna red flag que ignoraste?

Denisse: Lo que siempre digo, que sos muuuuuuy distraído. Con cualquier cosa: llaves, DNI, viajes... Por ejemplo, hace poco, cuando viniste de Uruguay y te dejaste las llaves allá. Me dijiste “Denu, prestame las tuyas”. Como te conozco, te dije que no. Y vos: “Confiá en mí”. En fin, pero ya lo superamos. ¿Qué hacés cuando estás enojado conmigo?

Bauti: Mmmmmm, espero, me relajo, trato de no tomármelo personal. probablement estas enojada pero no por mí. ¿Y qué hacés vos cuando yo estoy enojado?

Denisse: Vos no te enojas mucho, vos te emberrinchás.

Bauti: ¿Quién se enamoró primero? Denisse: Yo siento que la que empezó con todo esto fui yo. Una vez que salí de GH la gente me explicó que fue al revés. (Foto: Maximiliano Luna)

Bauti: ¿Quién se enamoró primero?

Denisse: Yo siento que la que empezó con todo esto fui yo. Una vez que salí de GH la gente me explicó que fue al revés. Yo siento que cuando vos agarraste la guitarra y empezaste a cantar canciones, siento que primero hubo un cambio mío.

Bauti: Yo entiendo lo que te dice la gente porque en realidad yo también me había fijado en vos. Para mí yo fui el primero que te vio con otros ojos, no los de amigo.

¿Quién es más celoso?

Bauti: Ella.

Denisse: Yo te traduzco porque ya sé lo que querés decir. Pasa que Bautista confía en todos los seres humanos que conoce. Yo soy bastante bicha y ahí es cuando digo “Che, a mí esto no me parece”. Y sí, admito que un poquito celosa puedo ser.

¿Quién es más sexual?

Denisse: Ay, ¡qué pregunta! Yo me señalé porque siento que quizá -¡epa, esto ya no es ATP!-... como digo esto sin detalles... Siento que ese momento soy más efusiva. Ay, por favor ayudame Bautista, ¡esto lo esta viendo mi abuela!

Bauti: No, te metiste sola en esta...

Denisse: No sé cómo decirte, vos estás como más predispuesto... en todo el día.

Bauti: Sí, comparto. Creo que los dos somos bastante sexuales en ese sentido, pero cada uno a su manera, y no más de este tema. Abuela, un beso.

¿Quién es más sexual? Denisse: "Ay, ¡qué pregunta! Yo siento que en ese momento soy más efusiva. Ay, por favor, ayudame Bautista, ¡esto lo esta viendo mi abuela!" (Foto: Maximiliano Luna)

¿Quién dijo “te amo” primero?

Denisse: —Yo, aunque no e acuerdo el momento exacto pero es muy probable que haya sido yo porque Bautista no sabía decir “te amo”, en su familia no están acostumbrados...

Bauti: —Sí, a mucha gente le puede parecer raro, pero es en mi círculo nunca escuché la expresión “Te amo”, siempre fue mas como “Te quiero”.

¿Quién es más dramático de las dos?

Bauti: —Considero que Denu es mas dramática, por esta cuestión de que yo soy más relajado. Para mí nada es tan grave, como que todo tiene solución.

Denisse: —Tiene razón, sí, soy muy dramática... Me gusta un poquito el drama, lo admito.

Fotos: Maximiliano Luna

Producción texto: César Litvak