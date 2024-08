El incómodo momento entre Denisse González y Bautista Mascia, luego de que el exGran Hermano afirmara que no son novios

La reacción de Denisse González cuando Bautista Mascia contestó que no son novios (Video: Instagram/republicaz)

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe) varios participantes del reality forjaron una gran amistad, al punto tal que algunos incluso decidieron emprender un nuevo proyecto laboral juntos: Denisse González, Bautista Mascia, Lisandro Navarro y Martín “El Chino” Ku comenzaron su propio programa en el canal de streaming República Z, llamado “Los Bros”, apodo que los varones tuvieron como grupo dentro de la casa. Fue en ese contexto que Denisse y Bautista vivieron un momento de tensión al aire luego de recibir una pregunta acerca de su relación y el título que tiene el vínculo amoroso.

Durante el ciclo de streaming, los influencers hablan de todo: tendencias de las redes sociales, su paso por el reality, anécdotas y más. En ese sentido, todo comenzó cuando un seguidor se animó a preguntar un detalle particular acerca de la relación entre el ganador y la joven, lo que generó un incómodo momento. Uno de los espectadores dejó su consulta en un comentario, que no pasó desapercibido por ninguno de los presentes.

Fue Licha quien leyó el mensaje en vivo y expuso sin piedad a su amigo: “Acá la gente pregunta si ya son novios”. Ante la duda, Bautista respondió: “La verdad que una propuesta formal no hubo y hay algunas cosas que, a veces, yo ya las doy por sentado, pero entiendo que quizás no siempre es la manera”. Segundos después, el uruguayo fue interrumpido por su pareja, que no podía creer lo que estaba escuchando.

Como si fuera poco, el músico continuó: “Habrá que hacer algo”, dijo sin pensar, lo que provocó que Denisse no se guarde nada y le responda de forma cortante: “Muy interesante tu respuesta”. Al ver este panorama, el asesor financiero decidió intervenir con una pequeña observación para poner paños fríos a la situación: “No te puedo defender amigo, no me mires así buscando complicidad. Estás entre la espada y la pared”. Al no tener el apoyo de su amigo, el ganador de Gran Hermano aseguró: “Tendremos que atender la situación”. Esta frase fue la gota que colmó la paciencia de González, quien finalmente estalló de furia.

Denisse y Bautista en las grabaciones de "Muero x Decirtelo" (Foto: Instagram/bautimascia_)

“‘Atender la cuestión’, ‘lo damos por sentado’, ‘vamos a atender la cuestión’, vamos de mal en peor”, dijo sin piedad. Aun así, a pesar de sus desafortunadas declaraciones, Bauti logró subsanar la situación con una dulce frase: “Lo importante es el amor, no los títulos”. Luego de varios consejos de los invitados del programa y un pequeño debate, fue Romina Uhrig la que agregó tensión a la situación al preguntar cuál era el título con el que se definían. “Para mí éramos novios, pero no”, respondió Mascia a la pregunta de la exdiputada.

Tras consagrarse ganador del reality, y comenzar este proyecto con sus amigos, el uruguayo también apuesta a la música. En ese sentido, Bautista hará una presentación en el Teatro Gran Rex, donde tendrá la oportunidad de encontrarse con sus fanáticos y cantar en vivo todas sus canciones. Debido a la magnitud de este evento, Lisandro no dudó en preguntar si tal vez, a modo de sorpresa, no le hacía la tan esperada pregunta a Denisse, convirtiéndose así formalmente en novios ante la atenta mirada del público. Ante este comentario, el exintegrante de Toco para Vos, eligió el silencio, pero se pudo escuchar un grito de emoción del público presente en el programa.

Si bien no hubo una propuesta formal, la pareja se muestra feliz con su relación, asistiendo a distintos eventos juntos, como fue el caso de la entrega de los Premios ídolo, donde no solo se mostraron muy enamorados, sino que protagonizaron un tierno momento en el que Bautista le acomodó el vestido a la joven para que se luzca en las fotos. En ese mismo sentido, el cantante también eligió a González para su último lanzamiento musical, llamado “Muero x Decírtelo”, donde la exparticipante de Gran Hermano interpreta a una clienta en su taller mecánico.