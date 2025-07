Mariana Nannis habló del conflicto con su hijo: “Me duele estar peleada con Alex”

Mariana Nannis habló de la relación con sus tres hijos (Video: Bondi Live)

La familia Caniggia está acostumbrada a estar bajo los reflectores a causa de la carrera futbolística de Claudio Paul, de las actitudes mediáticas de Mariana Nannis y de sus hijos Charlotte y Alex. Sin embargo, en los últimos días la exesposa del Pájaro volvió a estar bajo la lupa a causa de la pelea que está llevando adelante con su hijo, Alexander.

Hace varios meses que el joven decidió darle la espalda a su mamá después de que ella lo echó junto a su pareja Melody Luz del departamento en el que vivían cuando la bailarina estaba a punto de dar a luz a su hija Venezia.

Este jueves, al aire de Bondi Live, Mariana habló de este difícil momento que atraviesa con su familia y cómo fue el episodio del departamento. “Yo lo saqué del Faena a mi hijo, le pedí mi departamento, estuve un año pidiéndoselo. Los tenía viviendo a mis hijos desde que empezaron a trabajar en el 2012 con Tinelli, yo pagaba siempre las expensas, todo y ellos vivían ahí”.

También, Mariana le contó a Ángel de Brito que cuando ella regresó al país para ser parte del Bailando convocada por Marcelo Tinelli, le dejó el dinero que ganó a Alex. “Le dejé fajos y fajos de plata a él, que a mi no me servían para nada. Le dejé dos bolsas de papel madera a él porque yo no las necesitaba”.

Cuando Ángel le consultó acerca de esta pelea que está teniendo con sus hijos, y cómo la afecta, respondió: “Con Charlotte y Axel no estoy peleada. Me duele, obviamente que lo extraño, pero bueno. Yo mandé vestidos para mi nieta, nadie los fue a buscar”. Y siguió: “Los mandé con mi abogado, los vino a buscar acá a Marbella, los llevó a Argentina y los mostró en televisión. Eran vestidos de punto smock divinos, como quería que mi nieta esté vestida, los vestidos los compré en unos negocios divinos”.

Mariana está peleada con Alexander y Melody

“Lo que más me molesta de todo es estar peleada con mi hijo, me duele como madre. Siempre me importó mi hijo y siempre cuidé muy bien a mis hijos, no soy como dice por ahí la Pulga (Melody) que soy una mala madre, que nunca cuidé a mis hijos, cualquiera”, afirmó. Para dar por terminado el tema de la relación con sus tres hijos, el conductor de LAM pasó al vínculo con la actual pareja de su hijo, Melody.

“Yo puse un posteo en Instagram pero no era para ella y ella me empezó a atacar, ¿viste todas las barbaridades que puso? No era para ella”, comenzó diciendo sobre esta tensa relación. Y continuó: “La pulga (Melody), no la voy a nombrar, le puse así porque parece una pulguita, yo pongo un posteo, lo del cocinero y ¿con quién estaba esa chica? Con el cocinero, pero ese posteó no es para ella, se equivocó y me entró a atacar. Ese posteo es para mi hijo, no es para ella".

Esta mala relación se intensifica luego de que saliera a la luz que Charlotte, la melliza de Alex, está peleada con su hermano y su mamá la defendió al aire del mismo programa. “A Charlotte no le gusta el conflicto. Es una chica que evita el conflicto”, expresó en primer lugar, marcando una diferencia con la actitud de la bailarina. Luego, lanzó una crítica directa hacia la pareja de su hijo: “Y bueno, esta pulga se ve que es conflictiva. Le gusta el conflicto con todo el mundo”.

Sin rodeos, Nannis reforzó su postura en defensa de su hija: “No la veo a mi hija haciendo conflicto”. Con estas palabras, dejó en claro que no comparte las acusaciones de la bailarina y redobló la apuesta en la interna familiar, que quedó nuevamente expuesta.