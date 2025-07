La dura respuesta de Melody Luz a Santiago del Azar: “A ver cuánto te dura la cámara sin hablar de mí”

Los dichos de Santiago del Azar que generaron el enojo de Melody Luz

Lo que parecía una historia de amor idílica entre Melody Luz y Santiago del Azar terminó de la peor manera y las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Desde que se conoció la noticia de su separación, Santiago está de gira por los programas contando su versión de lo que sucedió y sus últimas declaraciones hicieron enojar a Melody.

Todo comenzó luego de que Azar viera en la cama a Luz y Alex Caniggia, esta imagen le generó desconfianza y dio inicio a una secuencia que la bailarina catalogó como violenta y de acoso. Al aire de Mujeres Argentinas (El Trece), el chef se defendió de esta acusación: "“Es una locura… me descoloca totalmente. Dos años tiene la nena. Yo la cuidé, la bañé, se iba a trabajar y yo la cuidaba. Él violento… Voy al colegio y salen cinco nenes a abrazarme… que son las personas más sanas y puras que existen en la tierra. Si sos un violento los nenes no te van a abrazar y dejar que los cuides. Es un montón. Vengo a defender eso".

Y siguió: “Entiendo que la tomé de sorpresa, caí en el departamento de sorpresa y eso la descolocó. Ella dice ‘me sentí con miedo’. Y obvio, estabas tirada en la cama con tu ex, mi amor… Desde abajo, cuando pasé con el perro, vi que las cabecitas se movían y no me quedé mirando que iba a suceder después con eso. Me fui con mucha ansiedad adentro a tocarle el timbre, nunca le toque la puerta, nunca le patié la puerta".

Estas declaraciones no tardaron en generar la respuesta de Luz, quien usó sus historias de Instagram. Lo primero que subió fue una captura de pantalla del chat con su expareja y en este se pueden ver cuatro llamadas perdidas de WhatsApp y siete mensajes borrados. Todo en el rango de cinco minutos.

Santiago le dejó cuatro llamadas perdidas y siete mensajes borrados

"Jamás bañó a mi hija", Melody fue tajante con Santiago del Azar

A esto le siguió una selfie con cara de desconcierto y se detuvo en una frase en particular de su ex, en la que involucra a su hija Venezia. “Jamás bañó a mi hija. Ke dice señor. A ver cuánto le dura la cámara sin hablar de mí”, escribió, dejando en claro que nunca estuvo presente durante los baños de su hija de dos años.

Y su descargo lo cerró con un video grabado desde el piso de arriba de su departamento. En este se puede ver parte del living de la propiedad y, si bien no se ve a ninguna persona, se escucha la voz de la profesora de baile con claridad. “Basta, basta, basta, basta, basta”, repetía constantemente sobre Santiago y termina con el ruido de la puerta al cerrarse.

“Cuando estás tranquila de tus actos, solo queda decir BASTA y cerrar la puerta”, escribió sobre el corto que compartió en sus historias. Cabe recordar que en el departamento se encontraba Alexander, por lo que no sería descabellado asumir que el video lo grabó él con la intención de tener pruebas de la actitud del cocinero.

Melody Luz contraatacó a Santiago del Azar (Video: Instagram)

Tras esta separación, Melody y Caniggia volvieron a apostar por su relación. Su acercamiento se dio en el mismo día de la pelea que ella tuvo con el chef. “Ese día me sentí muy desilusionada, descolocada y con miedo. La situación no estuvo buena. Y Alex me dijo ‘te venís conmigo, no quiero que te quedes sola’. Y bueno, yo caí. Caí en sus manos. En sus garras”, comentó, con humor.

“Me bancó. Me hizo un tecito. Esa noche me sentí contenida yyo veo cambios en él. Es lo que puedo ver”, afirmó Melody, mientras él hacía la forma de un corazón con las manos.“Yo te amo”, le dijo. Fue en ese momento en el que Ángel de Brito le pidió al mediático que salga de su personaje y hable a corazón abierto.