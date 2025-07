Murió a los 62 años Daniel Meaglia, el entrenador de las estrellas

La despedida de la pareja de Daniel Meaglia

El fallecimiento de Daniel Meaglia, conocido por ser “el personal trainer de los famosos”, dejó una huella profunda en la comunidad del espectáculo argentino y en quienes compartieron sus jornadas de trabajo y amistad. La noticia se conoció este miércoles 2 de julio a través de las redes sociales, donde sus allegados y seguidores expresaron el dolor de la pérdida mediante un mensaje sencillo pero elocuente: “Con mucho dolor les comparto que Daniel Meaglia, “Dany” ha partido. Gracias a quienes estuvieron, a quienes acompañaron y a quienes han sabido devolverle el amor que provocaba“.

Sin confirmación oficial sobre la causa de su muerte, versiones indican que Meaglia, de 62 años, hace dos años venía enfrentando una enfermedad prolongada y compleja. Su partida generó una gran conmoción entre colegas, celebridades, pacientes y quienes seguían sus consejos en temas de salud y bienestar. Según pudo saber Teleshow estuvo internado en el Austral de Pilar y el martes por la noche falleció.

Este medio también logró averiguar que el día sábado se llevará adelante una misa y no habrá velatorio. Daniel era reconocido como Profesor de Educación Física, logró un lugar destacado entre los profesionales del entrenamiento físico, por su capacidad para conectarse tanto con figuras del espectáculo como con particulares que buscaban transformar su vida. Su carrera se caracterizó por el acompañamiento, la comprensión y la disciplina, cualidades valoradas por quienes lo eligieron no solo como entrenador, sino como guía personal. La empatía y la calidez se destacaron en numerosos testimonios recogidos a lo largo de los años.

Fue Georgina Barbarossa lo llevó por primera vez a la televisión, donde se dedicó a difundir consejos sobre cuidado personal y actividad física, asuntos que lo apasionaban y sobre los que escribía frecuentemente. Su presencia frente a las cámaras y el trato directo con personalidades como Rocío Marengo, Daisy May Queen y Beto César profundizó el respeto ganado entre colegas y el público.

En 2014 publicó el primero de varios libros, “Sentirse vivo”, cuya presentación en el Centro de Convenciones de Vicente López estuvo acompañada por figuras como Barbarossa, Daisy May Queen, Rocío Marengo y Daniel Santillán. Su obra recogió testimonios de quienes se sintieron acompañados por él durante procesos de cambio y transformación personal. Relatos de personalidades como Pepe Cibrián y Miriam Lanzoni ilustraron cómo su guía los ayudó a mejorar sus vidas y superar desafíos.

La televisión siguió siendo parte de su labor. Durante los últimos dos años, Meaglia condujo “Movimiento y salud”, un magazine del Canal de la Ciudad orientado a la promoción de hábitos saludables y calidad de vida. En ese espacio, reunió a expertos y figuras públicas para abordar la salud física y emocional desde un enfoque integral, demostrando una vez más su compromiso con la difusión del bienestar a toda la comunidad.

Meaglia dedicó también gran parte de su trayectoria a la recuperación del sobrepeso y la obesidad. Trabajó en instituciones reconocidas como Fundación ALCO, la Clínica Dr. Alberto Cormillot, Dieta Club, Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna y Diet System, entre otras. Allí profundizó en abordajes interdisciplinarios y estrategias personalizadas para que cada paciente lograra resultados sostenidos, enfocándose tanto en la actividad física como en los aspectos emocionales de cada proceso.

Su pareja, Jon, lo despidió con un sentido posteo en sus redes sociales. “GRACIAS-PERDÓN-TE AMO”, fue la frase con la que dio inicio a esta despedida y siguió: “Leí que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Que entenderla y asimilarla es la tarea final de la vida”.

“Me has hecho una persona muy amada. Cuando tuve miedo de no conocer el amor, apareciste y me lo entregaste todo. No puedo evitar sentirme triste, sabiendo que el calor de tus manos faltará. Vuela y vuela más, guerrero incomparable. Tu marca para siempre en todos los corazones que han tenido la fortuna de llenarse de tu. QUE NOS VOLVAMOS A VER”, cerró el posteo Jon.

La trayectoria de Daniel Meaglia deja una marca reconocible en la promoción de la salud, el bienestar y la motivación personal. Las muestras de afecto y agradecimiento provenientes del espectáculo y de la comunidad terapéutica reflejan la magnitud de este legado, construido sobre la dedicación y la entrega. El recuerdo de quienes trabajaron con él y recibieron su orientación dimensiona su influencia y la relevancia de su aporte en el ámbito del entrenamiento físico, la televisión y la atención personalizada. Meaglia supo transformar el entrenamiento físico en una herramienta de crecimiento profundo para figuras públicas y para aquellos que, desde el anonimato, buscaban sentirse vivos.