Cinthia Fernández explicó cómo recuperó su cuenta de Instagram: “Esto fue financiado por alguien”

Cinthia Fernández contó cómo hizo para recuperar su cuenta de Instagram

Cinthia Fernández compartió con sus seguidores el angustioso proceso que atravesó para recuperar su cuenta de Instagram, tras ser hackeada y suspendida durante casi una semana. La influencer, que supo convertir su presencia en redes sociales en una herramienta clave para sus emprendimientos, detalló cómo logró resolver esta situación, a través de una investigación que dejó al descubierto un ataque organizado.

El 25 de junio, Fernández se encontraba en un canal de streaming cuando intentó ingresar a su cuenta de Instagram y descubrió que había sido suspendida sin previo aviso. “Dios, qué días, qué sufrimientos, qué horror todo”, expresó visiblemente angustiada en sus historias. La primera reacción fue intentar apelar la suspensión, un proceso que la plataforma propone como solución. Sin embargo, a medida que avanzaba, la influencer descubrió que este camino solo complicaba aún más la recuperación. “Si les suspenden la cuenta, no apelen. Es mucho más fácil recuperarla si no lo hacen”, advirtió en sus relatos.

Desde el principio, sospechó que el bloqueo no había sido una acción injustificada por parte de la red social. “No había hecho ninguna publicación indebida. No entendía el motivo. Por eso mi sensación de injusticia era tan fuerte. Esto fue financiado por alguien”, afirmó, dejando claro que no fue un error de la plataforma. Este incidente no fue algo aislado, ya que, según la experiencia de Fernández, el problema de las suspensiones de cuentas de influencers y emprendedores es algo que está sucediendo a nivel global.

La influencer aseguró que el hackeo a su perfil puso en riesgo el sustento económico de su familia

En su relato, explicó cómo Instagram no solo le había cerrado la cuenta, sino que había puesto en riesgo sus fuentes de ingresos. “Instagram y las otras redes sociales para un montón de influencers son su medio de vida”, subrayó, reflejando la importancia que tiene la plataforma no solo para la parte personal de su vida, sino para su trabajo. Con varias empresas a su cargo, de las cuales una es completamente digital y depende de su presencia online, la cuenta de Instagram era una herramienta clave para el sustento económico de su familia.

La angustia estuvo ligada a que el ataque afectaba directamente a sus negocios. “Lo que está en juego es el medio por el que construí mi empresa. Esto significaba el trabajo de años, la forma en la que llegaba a los consumidores y, en definitiva, el alimento de mis hijas”. La incertidumbre la llevó a momentos de desesperación, pero también la motivó a tomar acción.

El ataque, que en un principio parecía un simple error de la plataforma, se fue transformando en un caso de ciberdelito organizado. Cinthia reveló que, con la ayuda de su pareja Roberto Castillo, quien tiene un estudio jurídico con un equipo de expertos en informática, comenzaron a investigar el origen del hackeo. “Gracias a la informática y el trabajo del equipo, descubrimos que esto fue intencional. Todo indicaba que había alguien detrás de la denuncia masiva de mi cuenta, que en principio se pensó como un error”, relató.

Gracias a la ayuda de Roberto Castillo, especialistas legales e informáticos rastrearon a los responsables del ciberataque contra la cuenta de la empresaria

A lo largo de los días que siguieron, los especialistas en informática del estudio jurídico de Castillo pudieron rastrear las denuncias sistemáticas que se hicieron contra la cuenta de Cinthia. “Nos dimos cuenta de que el ataque había sido llevado a cabo por bots. La cantidad de denuncias era tan grande que no podía ser humana”, explicó. La denuncia masiva de la cuenta se convirtió en un delito informático, ya que el uso de software automatizado para atacar cuentas de personas influyentes es una práctica ilegal que afecta tanto a las víctimas como a la misma plataforma.

Afortunadamente, el equipo de Fernández tenía el respaldo legal y técnico para resolver la situación. En colaboración con Meta, la empresa matriz de Instagram, y utilizando un contacto directo con ellos, lograron acelerar el proceso de revisión y recuperación de la cuenta. “Meta reconoció que era un ataque organizado y, a través de la colaboración con nuestro estudio, pudimos recuperar la cuenta en un tiempo récord”, manifestó, aliviada por la pronta respuesta de la plataforma.

La investigación de los especialistas permitió identificar a los responsables del ataque. “El sistema que utilizan para estos delitos informáticos es complejo, pero afortunadamente la tecnología permitió que pudiéramos rastrear a los culpables”, detalló la influencer, destacando la importancia de contar con equipos de expertos en estos casos. Según la ella, las figuras públicas con grandes audiencias están expuestas a ataques organizados, y es común que los intereses comerciales y la competencia desleal sean las motivaciones detrás de estos ataques.

El ataque masivo puso en evidencia la vulnerabilidad de los influencers y emprendedores digitales ante delitos cibernéticos

“Lo bueno es que ahora estamos recontra protegidos. Pero la realidad es que no todas las personas tienen el mismo acceso a recursos técnicos o legales para enfrentar este tipo de situaciones”, advirtió. De hecho, en su testimonio, hizo un llamado de atención sobre la importancia de tener estrategias de contingencia ante posibles ataques cibernéticos. “Si las redes sociales desaparecen, no puede depender de un aparato la seguridad económica de mis hijas. Es necesario diversificar los ingresos y no poner en riesgo el futuro en un solo canal de comunicación”, reflexionó.

En medio de la crisis, la empresaria agradeció el apoyo de sus marcas aliadas, que entendieron la situación y continuaron trabajando con ella a pesar de la suspensión de la cuenta. “Afortunadamente, las marcas que trabajo me bancaron, confiaron en que todo se resolvería”, explicó.

También aprovechó la oportunidad para compartir con sus seguidores su experiencia y ofrecer ayuda a quienes atraviesan situaciones similares. “Voy a dejar un link para que los emprendedores que tengan problemas puedan contactarse directamente conmigo. Nosotros los vamos a poder ayudar tanto en la vía legal como en la vía informática”, aseguró.

Con este incidente resuelto, está lista para retomar sus actividades y seguir creciendo. “Hoy solo quiero hacer el descargo, y mañana vamos con todo”, concluyó, mostrando una vez más su determinación para seguir adelante, a pesar de los obstáculos.