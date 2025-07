Barbie Vélez contó el problema de salud que tuvo a raíz de un error estético

Barbie Vélez contó el tratamiento médico que tuvo que hacer a raíz de un error descuido estético

Entre compromisos laborales, funciones de teatro y entrevistas, Barbie Vélez siempre busca mantener un alto perfil y destacar con su imagen en todos sus ámbitos. Sin embargo, en ese contexto cometió un error estético que derivó en un problema de salud. Así las cosas, entre incomodidad y dolor, la joven relató la situación que atraviesa y el tratamiento médico que inició.

Después de sufrir inflamación en sus ojos, y combatir contra una fuerte picazón, Vélez aprovechó sus redes sociales para comunicar su situación ante sus seguidores. “Estoy haciendo limpieza de maquillajes, porque finalmente lo que tenía era alergia por un maquillaje vencido que usé. No sé si les pasa, pero yo guardo maquillajes que son de 1810”, comenzó diciendo de forma irónica para relatar lo sucedido.

Barbie Vélez contó el tratamiento médico que tuvo que hacer a raíz de un error descuido estético

Acto seguido, la influencer destacó la cantidad de maquillajes que guarda y el error que cometió: “Tengo sombras de hace añares, realmente, y es como que yo le siento feo olor. ¿Qué me pasó en realidad?. Yo tenía un corrector de ojeras que me lo había comprado en marzo del año pasado. Y al principio, cuando me lo compré, es como que dije: “Ay, le fallé el tono”. No sé, no me gustaba como me quedaba. Entonces lo dejé guardado. Este año lo volví a usar. Dije: “Che, parece que va mejor este, estoy más blanca y me iba mejor”. Estaba usando últimamente mucho para acá arriba, que es donde me agarró la alergia para hacer el prime de la sombra”.

A pesar de las señales que percibía, ella decidió hacer “oídos sordos” y seguir utilizando el producto: “Y yo ya es como que decía: “Che, esto está vencido, yo lo debería tirar”. Pero no, le quería sacar el jugo lo más posible. Dije: “No, hasta que no se me termine, no lo tiro”. Mala idea. Evidentemente me agarró una flor de reacción alérgica. Igualmente ahora estoy mucho mejor. Se me deshincharon bastante los ojos, pero es como que me pica, pero además siento como si tuviera arena adentro del ojo. Y cada vez que cierro me molesta”.

Barbie Vélez contó el problema de salud que tuvo y aconsejó a sus seguidores para que estén alerta

En ese marco, la joven también aprovechó para aconsejar a sus fanáticos: “Desháganse de los maquillajes vencidos. Fíjense que sean cosas que están aprobadas por ANMAT y todas esas cosas. Este está re vencido porque dice “después de seis meses abierto”. Zafé, este dice válido hasta el 2 del 2027. 5 del 2025. Si yo no veía esto, me lo ponía igual. Voy a hacer limpieza de maquillajes. No sé porque voy abriendo y los voy dejando por ahí. Al menos lo que tenga que ver con los ojos que me dé duda. Chau. Con todo el dolor de mi alma. Porque además probablemente estén secos y solamente lo uso porque me gusta el cepillito y lo voy mezclando con otro. Pero bueno, le van quedando residuos”.

Para terminar, Vélez contó el tratamiento que inició y los resultados que le dio: “Estoy con unas gotitas ahora, justo tengo un streaming. Me dijo la doctora que no me maquille por unos días que intente no maquillarme. Le dije que para el teatro necesitaba maquillarme y me dijo tratá de estirarlo, te maquillás y te lo sacas, te ponés las gotitas. Hoy no me quiero maquillar, pero a la vez no quiero ir con las ojeras y todo eso. Así que no sé si usar unos lentes, que me parece muy mala onda, o ponerme simplemente cubre ojeras y acá arriba no tocarme”.

Desde 2024, Barbie se sumó al elenco de Suspendan la boda, una comedia teatral que protagoniza junto a Nazarena, Santiago Caamaño y Facundo Gambandé. La obra, de corte humorístico y con guiños a situaciones familiares y sentimentales, marcó un nuevo punto de encuentro artístico entre madre e hija sobre el escenario. Se presentó en distintas ciudades del país y formó parte de la cartelera teatral de temporada en Villa Carlos Paz, uno de los polos culturales más importantes del verano argentino. En mayo llega a Buenos Aires con funciones todos los viernes y sábados en el Teatro Picadilly y los domingos recorrerá el Gran Buenos Aires.