La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara con una prenda que mostró en sus redes: “Todo lo hace para lastimarme a mí”

Wanda Nara se sinceró y reveló las actitudes que tiene su expareja desde su separación (Video: Instagram)

El conflicto mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para. Luego del tenso y escandaloso momento que se vivió el viernes pasado en el Chateau Libertador cuando el futbolista fue a retirar a sus hijas, y lo consiguió tras casi 12 horas de peleas, gritos y presencia policial, Icardi tuvo algunas actitudes provocativas en las redes.

El deportista hizo un movimiento llamativo en redes: subió a sus historias de Instagram la clásica foto de Johnny Depp cuando le ganó el juicio a su exesposa Amber Head, con el puño en alto. Una imagen que el jugador suele mostrar seguido, y esta vez lo hizo acompañado de una fotografía suya, en medio del campo de juego, también con el puño en alto. En esa postal, a Icardi se lo ve con un pullover verde musgo, y Wanda dio detalles del significado de esta prenda.

Todo comenzó cuando la cuenta del Ejército de LAM, el perfil oficial del ciclo de Ángel de Brito que sigue minuto a minuto la vida de los protagonistas del espectáculo argentino, publicó un audio en el que la empresaria reflexiona sobre las acciones recientes del delantero del Galatasaray. En el mensaje, Wanda deja entrever que muchos de los comportamientos del futbolista estarían dirigidos exclusivamente a ella.

“¿Vos sabés la cantidad de cosas que él está haciendo y la China no se da cuenta?”, comienza diciendo Nara, aludiendo a la China Suárez, actual pareja de Icardi según los rumores. “Las canciones que sube, la ropa que se pone, los gestos que hace… todo, todo, todo lo que hace está dedicado a mí”, enfatiza. En ese contexto, menciona una prenda en particular: “El sweater verde que usó para entrar a la cancha el otro día es uno especial para nosotros, por una situación especial”. Aunque no brinda detalles sobre el episodio que vincula emocionalmente esa prenda con su historia de pareja, deja en claro que el gesto no fue casual.

El particular sweater que el futbolista utiliza en sus indirectas

Con un tono firme y sin rodeos, Wanda cerró su análisis con una frase tajante: “Flaco, hacete ver”. La declaración no tardó en circular por redes sociales, generando nuevas interpretaciones sobre los posteos recientes del jugador y reactivando el debate sobre la exposición pública del conflicto. “Todo lo hace para lastimarme a mí”, sintetizó en su mensaje más reciente, dejando en claro que, más allá de lo legal, la batalla emocional está lejos de terminar.

La afirmación se suma a una semana cargada de tensión, marcada por el cumplimiento forzado de una orden judicial para garantizar la revinculación de las nenas con su padre. El hecho tuvo lugar el viernes pasado en el departamento de Wanda en el Chateau Libertador, donde la empresaria se resistió durante horas a la entrega. La intervención de una psicóloga, personal del SAME y efectivos policiales fue necesaria para que las niñas pudieran salir junto a su padre. Según trascendió, el proceso duró más de diez horas, y concluyó cerca de las 21.

El episodio emocional se sumó al ya complejo contexto judicial y mediático que enfrenta la empresaria, cuando ella fue notificada sobre la obligación de facilitar el vínculo entre sus hijas y el jugador. La medida fue dispuesta por el Ministerio Público Tutelar tras varias semanas de desacuerdos.

Una vez más, Mauro usó la imagen de Johnny Depp (Instagram)

La elección de la figura de Depp no parece inocente. Cabe recordar que el actor fue acusado por Heard de violencia de género, en un caso que acaparó la atención internacional. El juicio por difamación concluyó con un veredicto favorable para Depp, quien recibió una indemnización millonaria. Desde entonces, su imagen se ha convertido en un ícono para quienes se consideran injustamente señalados por sus exparejas.

En ese contexto, Icardi volvió a mostrarse identificado con el actor, sin necesidad de emitir palabras. El paralelismo entre ambos procesos judiciales fue leído por muchos como una provocación hacia Wanda, quien semanas atrás lo denunció en el marco de una causa por violencia familiar y desamparo, después de un episodio en el vestidor del mismo departamento donde ahora ocurrió la revinculación.

Mientras tanto, el caso sigue su curso en la Justicia, y las hijas permanecen bajo el cuidado de su padre, en un esquema que está siendo monitoreado por las autoridades. Por su parte, Wanda continúa activa en redes, aunque sin abordar directamente lo ocurrido. Enfocada en el bienestar de sus hijos, aun no se refirió al escándalo sucedido el viernes pasado.