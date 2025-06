Alex Caniggia subió una particular foto de Melody Luz y avivó los rumores de reconciliación: “Nadie más”

Alex Caniggia subió una foto de Melody Luz que encendió las versiones de reconciliación (Instagram/LAM)

La separación entre Melody Luz y Alex Caniggia había quedado clara hace algunos meses, cuando ambos decidieron hacer pública la ruptura y enfocarse por completo en la crianza de su hija Venezia, nacida en julio de 2023. Si bien al principio apostaron al silencio, las diferencias comenzaron a hacerse públicas con el correr del tiempo, y tanto el mediático como la bailarina cruzaron mensajes y acusaciones a través de las redes sociales. Sin embargo, una serie de posteos recientes volvió a instalar la idea de un posible acercamiento entre ambos.

En las últimas horas, Alex publicó una foto desde su cuenta de Instagram donde se puede ver a Melody compartiendo un momento íntimo con su hija. En la imagen, la bailarina recibe un beso en la nariz de la pequeña Venezia, en lo que parece ser una escena tomada espontáneamente en un restaurante. “Ellas y nadie más”, escribió el Emperador sobre la imagen, junto a emojis de corazones y ositos, estos últimos en alusión al apodo con el que se refieren a su hija.

Lo que llamó la atención fue que la postal fue capturada por el propio Alex, quien, más allá del tono afectivo del mensaje, dejó en claro que fue testigo directo del encuentro. En el mismo marco, sumó etiquetas con los nombres de las protagonistas, lo que refuerza la idea de que la familia volvió a reunirse al menos por un rato. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una reconciliación, los gestos hablan por sí solos.

La foto que subió Alex Caniggia de Melody Luz y su hija

Este nuevo posteo se suma a una selfie familiar que la expareja publicó días atrás, en la que se los ve a ambos junto a su hija, nuevamente con el rostro de la nena tapado con un emoji de osito. En esa imagen, tomada en un café, Alex escribió: “La familia es lo más importante, cuídenla”, una frase que se convirtió en un verdadero lema desde que se hizo pública la ruptura. Como en otras ocasiones, acompañó la publicación con corazones y caritas felices, reforzando el clima de aparente armonía.

La reacción de Melody no se hizo esperar, aunque evitó brindar definiciones. Desde sus propias historias de Instagram, publicó un video con un filtro animado que agrandaba sus rasgos faciales y escribió: “Todo muy LAM, pero no tengo ganas de hablar”, en referencia a los comentarios que comenzaron a circular en torno al reencuentro. Luego, subió una nueva historia con una frase motivacional que fue interpretada como una reflexión sobre su presente personal: “Un aplauso a las mujeres que están persiguiendo sus sueños, mientras también persiguen a sus hijos. ¡Estamos juntas en esto!”.

Pese al hermetismo, Melody finalmente accedió a hablar del tema durante su visita al piso de LAM (América), donde respondió sin rodeos a una pregunta de Marcela Feudale. “¿Pero hay oportunidad de que vuelvas con Alex?”, le consultó la panelista. La respuesta no negó la posibilidad: “Con Alex estamos hablando. Está yendo a terapia. Pero es mi ex. Y siempre voy a tener algún vínculo con él”.

"La familia es lo más importante", el mensaje que puso Alex en la foto con Melody (Foto: Instagram)

Más adelante, explicó que el reencuentro no tuvo un trasfondo sentimental sino familiar: “Yo estaba en mi intimidad, en mi casa. Estaba hablando con él y sinceramente, lo que yo quería en ese momento era terminar de hablar con él, que se vaya, y decirle a Santiago: ‘Che, mi amor, ¿qué comemos?’. Y de última, que me diga: ‘Mirá, di la vuelta y te vi con él en la cama. No me hizo sentir cómodo’”, expresó, haciendo referencia a su actual pareja, Santiago del Azar.

Aunque no hay definiciones claras, los últimos movimientos de Melody y Alex dejaron en evidencia que la distancia entre ellos se redujo. Por el momento, el foco parece estar puesto en la crianza compartida de su hija, pero las imágenes hablan de una cercanía que genera expectativa entre sus seguidores. El tiempo dirá si se trata de una tregua emocional o de un nuevo capítulo en su historia.