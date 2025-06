Reapareció Violeta Lo Re y habló de su frase viral: “Me bajó del cielo”

Reapareció Violeta Lo Re y habló de su frase viral

Cuando no existían las redes sociales, o no tenían la potencia de hoy en día, Violeta Lo Re, actriz y expareja de Ricky Fort, logró convertirse en una de las personas más virales con una frase que hasta el día de hoy resuena en todos lados. Después de algunos años alejada de los medios, Violeta volvió a aparecer en la escena y recordó las épocas doradas.

Esta historia comienza en el año 2009 en la pantalla de Intrusos, en ese entonces conducido por Jorge Rial. Lo Re fue al programa para contar su versión de la relación que tenía con ese entonces con Ricardo Fort, que frente a las cámaras era una cosa y cuando se apagaban las luces era otra completamente diferente, y lo que sentía que estaba pasando en la pista de ShowMatch, donde el empresario chocolatero era jurado estrella.

Sin pensarlo, sin guion y con mucho sentimiento, miro a cámara y dijo: “La apocalipsis existe, y hoy empieza”. Con estas palabras se fueron al corte y rápidamente se volvió viral, en los términos que se manejaban en el año 2009. Los años pasaron, Violeta se alejó de los medios con la intención de bajar el perfil, pero nunca pudo dejar atrás esta frase.

En una entrevista en Telenoche (El Trece) rememoró este momento de su vida y dejó en claro que no se siente avergonzada de ser conocida por ese error. “En ese momento estaba en el programa de Intrusos. Jorge en el vivo me dice ‘Fuiste novia de Ricardo Fort’, le dijo ‘Sí’. Me pregunta: ‘¿Tuviste relaciones con Ricardo?’, le dijo ‘No’. ‘¿Quéres decir algo más?’, le dije que sí: ‘La apocalipsis existe y hoy empieza’ y con eso nos fuimos al corte. Ahí arrancó“, relató la modelo.

Violeta Lo Re junto a Ricardo Fort

Entre risas y a modo de defensa dijo: “Entre los nervios y todo lo que me estaba pasando, dije la frase que me había bajado del cielo, yo qué sé, me bajó eso”. Y siguió: “Con el tiempo, me acuerdo de que en Animales Sueltos, Fantino dice ‘Tengo que reivindicar a Violeta Lo Re’ y yo estaba sentada ahí. Lo hizo porque el diario El País de España publicó la apocalipsis así que me dice ‘Violeta está todo bien, tranquila, yo quiero reivindicarte’“.

La llegada de las redes sociales hizo que la frase se viralice aún más: “No sé cómo aparece ese fragmento y la gente lo empezó a hacer, a decir. Me han contado amigas que madres, que no saben que son amigas migas, le mandan ‘la apocalipsis existe’ y ellas me mandan el WhatsApp. La gente lo ha adoptado”. Lejos de renegar sobre su pasado, cerró: “Para mí es muy gracioso, que se yo. Algo dejé”.

La última vez que había hablado en los medios fue en el año 2021, cuando comenzó a planearse la serie de la vida del magnate chocolatero. En diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece), la actriz comentó: “Me llamaron en su momento para pedirme un testimonio, yo no tengo problemas, pero esto es trabajo y pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más”. Lo Re, que perdió hace años contacto con la familia y amigos del empresario, remarcó: “Esto tiene una mirada más allá del amor de sus hijos por su padre, pero yo trabajo de esto”.

“Si van a necesitar de mi tiempo, me encantaría que me paguen. Yo fui parte de la iniciación de Ricardo en los medios y fui el contacto entre Fort y los canales para que él pueda llevar adelante el reality”, sostuvo la mujer que en algún momento llevó el titulo de “novia” del padre de Marta y Felipe Fort.