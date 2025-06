Daniela Celis confesó sin pudores que el motivo real de su separación con Thiago Medina fue su falta de deseo sexual

Daniela Celis contó por qué se separó de Thiago Medina

Hace poco más de un mes, Daniela Celis y Thiago Medina anunciaron su separación. Hoy, con una sinceridad brutal, Pestañela confesó el verdadero motivo de la ruptura. En un stream con Martín Cirio y Juli Poggio, la ex Gran Hermano reveló cuál fue el final de su vínculo. Y no se guardó nada.

Celis explicó que la decisión de separarse surgió cuando la frecuencia sexual entre ambos descendió drásticamente, lo que provocó un distanciamiento con Thiago Medina. Según detalló, “Nosotros nos separamos por ese motivo, como no cog... tanto el agarró y fue sincero conmigo, me dijo ‘yo quiero tener relaciones sexuales, la verdad no quiero cag..., no quiero engañarte, pero si no estamos juntos yo prefiero separarme y estar con otras personas”.

La exhermanita también repasó cómo establecieron acuerdos muy claros respecto a la fidelidad. Según contó, ambos coincidieron en que, si en algún momento surgía la necesidad de estar con alguien más, debían advertirlo y poner fin a la relación, aunque sea por un día, para evitar conflictos y rumores que afectaran la vida personal de ambos o de terceros. “No quiero que me manden fotos. Que vos estás con otra mina. No quiero ningún quilombo. Por favor... Lo único que te pido es respeto. El día que vos te quieras cog... a alguien, por más que tenemos la mejor relación del mundo y de repente te cayó el minón de tu vida y te vas a cog..., venís y me lo decís. Cortamos 24 horas y después seguimos. Pero no me metas los cuernos. Y sé que se lo grabé tanto que así fue”, relató durante la charla.

Daniela Celis y Thago Medina

Tanto la convivencia como la llegada de los hijos influyeron en la dinámica de la pareja. De acuerdo a lo que describió Daniela Celis, la etapa previa al embarazo estuvo marcada por una actividad sexual intensa. Ella misma recordó: “Yo era así, por eso también matcheamos. Lo cog... tanto, Martín. Ocho, siete veces al día, por todos lados. En todas partes de la casa. Todos transpirados, los dos. No podíamos respirar. Íbamos cog..., tomamos agua y cog... así era nuestra vida”. Sin embargo, tras el nacimiento de sus dos hijas, la situación cambió radicalmente. “El me dijo ‘me mentiste’, no eras así. Es que tenemos dos nenas adelante nuestro”, argumentó sobre su pérdida de deseo.

Thiago Medina manifestó molestias por esta transformación en la relación, llegando a acusar a su ex pareja de haberle mostrado inicialmente una pasión que luego se diluyó. La frecuencia de los encuentros íntimos pasó de ser diaria a distanciarse cada vez más, reduciéndose a una vez por semana y luego a una vez al mes, algo que —según expresó Daniela Celis— no le resultaba satisfactorio.

La ruptura entre Daniela Celis y Thiago Medina se presentó, así, como una decisión consensuada que buscó ante todo la honestidad y el respeto mutuo. Quién lo contó inicialmente fue él. La noticia generó sorpresa y desconcierto entre sus seguidores, especialmente porque ambos solían compartir imágenes familiares junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

“Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados”, expresó Thiago desde su cuenta oficial de Instagram.“Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, reconoció él en su descargo. El video, grabado en modo selfie mientras circulaba en bicicleta, fue su manera de anticiparse a posibles rumores.

No obstante, confió que la ruptura fue en buenos términos, y que se había mudado a sólo 15 cuatras de Daniela para estar cerca de sus hijas, “así las puedo venir a ver todo el tiempo”. Porque a pesar que Thiago y Daniela ya no son parejas, ambos saben que el mejor rol que pueden tener es el de ser padres.