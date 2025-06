Se conoció una riesgosa actitud de Santiago Algorta en la final de Gran Hermano que causó temor en la producción

Laura Ubfal contó el motivo la preocupación que sintieron en el canal (Video: LAM – América)

Gran Hermano (Telefe) llegó a su esperado desenlace este martes por la noche, cuando finalmente se reveló quién se quedaba con el gran premio tras casi siete meses de juego y convivencia dentro de la casa más famosa del país. Los tres finalistas que disputaron el podio fueron Ulises Apóstolo, Santiago Tato Algorta y Luz Tito, pero la definición coronó al uruguayo como flamante ganador, desatando una ola de euforia y algunas preocupaciones detrás de escena.

Con millones de televidentes expectantes, la producción y los propios participantes vivieron el instante en el que Santiago se enteró del resultado. La reacción del nuevo campeón no tardó en llamar la atención: desbordado de felicidad, corrió a través de todos los ambientes de la casa, lanzó gritos de alegría, se trepó a las paredes del jardín y mostró un estado de exaltación poco habitual incluso para las instancias finales del programa. “¿Qué? No puede ser, wow, vamos, estoy solo acá. Vamos, dale campeón. Gracias Argentina, gracias, qué país hermoso. Dale campeón. Gracias Argentina, gracias por esta oportunidad, no estoy cayendo, no lo estoy procesando. Gracias Uruguay también. Vamos Peñarol también. Y vamos el tridente”, exclamó Algorta, completamente tomado por la emoción y la incredulidad de haber alcanzado la victoria.

El festejo encendió la alarma del equipo de producción y hasta de los panelistas que seguían la definición fuera de cámara. Tal como contaron en LAM (América), tanto Ángel de Brito como Laura Ubfal y Fefe Bongiorno coincidieron en que el nivel de adrenalina del uruguayo sorprendió y asustó a más de uno. “Tato se colgó de las paredes. Dije ‘uy, mirá si se caen las paredes’. Termina en desgracia Gran Hermano”, bromeó De Brito al aire. Al respecto, Ubfal detalló: “A Tato no le daba el corazón. Nos asustamos, estaba colorado de la emoción”. En la misma línea, Bongiorno observó que el episodio fue, ni más ni menos, que un ataque de ansiedad esperado tras tantos meses de encierro, presión y expectativas.

La reacción del jugador luego de conseguir la victoria generó preocupación en la producción (Captura de LAM)

La voz del Big acompañó la salida de Algorta, quien se quedó a solas en la casa apenas Ulises cruzó la puerta final. La despedida incluyó palabras que hicieron referencia a todo el recorrido del participante uruguayo: desde su ingreso el 2 de diciembre fue visto por la producción como “un gran líder, un jugador analítico, provocador y muy inteligente”, destacando también los valores de la amistad forjados durante la competencia. El mensaje cerró deseándole a Santiago un reencuentro positivo con la vida fuera del aislamiento y el reconocimiento de un ciclo inolvidable.

Terminada la transmisión desde el encierro, el uruguayo entró al estudio de Telefe con la bandera uruguaya atada a la espalda, saltando de euforia mientras las tribunas lo recibían a puro festejo. Santiago del Moro lo esperaba para darle el abrazo de bienvenida y la entrega de premios, entre los que se encontraba la suma de 85 millones de pesos. Rodeado del afecto de sus seres queridos y compañeros, Tato selló así una jornada histórica para el reality.

El momento en que Santiago Algorta se quedó con el primer lugar dentro de la casa (Video: Gran Hermano - Telefe)

Con la consagración de Algorta, Gran Hermano volvió a entregar uno de esos finales que quedan grabados en la memoria colectiva. La euforia, las lágrimas y la descarga tras meses de encierro y estrategia generaron una noche electrizante, donde lo personal y lo televisivo se fusionaron en una celebración que atravesó la pantalla. Mientras el uruguayo abrazaba a los suyos y recibía el premio mayor, las luces del estudio también alumbraban la promesa de una próxima temporada que ya empieza a generar expectativa. Así, la última edición cerró su ciclo reafirmando su lugar como el reality favorito del público y dejando abiertas las puertas para nuevas historias y emociones.