Jimena Baron mostró la divertida canción que inventó Matías Palleiro para calmar a su bebé recién nacido

La tierna canción que inventó Matías Palleiro para su hijo con Jimena Barón

Hace dos semanas, Jimena Barón y Matías Tuma Palleiro recibieron a Arturo, su primer hijo juntos. Desde ese momento, las redes sociales de ambos se quedaron en silencio, a excepción de la bienvenida del pequeñoy un posteo para marcar la primera semana de vida del bebé. Poco a poco, Jimena volvió a hacer contenido para sus seis millones de seguidores.

En un divertido TikTok, la artista manifestó que se mantiene alejada de la actividad habitual en redes sociales debido a estas circunstancias. El relato de Barón refiere especialmente al contacto ininterrumpido con el bebé, que permanece en brazos durante la mayor parte del día. Aprovechó el espacio para compartir un momento familiar: Tuma Palleiro, el papá de Arturo, tomó la iniciativa para darle un espacio de descanso. En el video que difundió, se observa al empresario entreteniendo al recién nacido mediante una canción improvisada con la palabra “teta”, mientras se mueve al ritmo de la música, proporcionando a Jimena algunos minutos libres.

La artista acompañó la publicación con un mensaje en el que narró cómo empleó ese breve tiempo: “Hoy estuve siete minutos sin mi hijo en las tetas y lo usé para ir al baño y comer un pepinillo. Saludos”. Con esta frase, Barón ilustró la intensidad de la etapa y la dificultad para destinar tiempo a tareas básicas, como alimentarse o ir al baño, cuando la demanda del bebé es constante.

Las imágenes y el testimonio recibieron numerosas muestras de apoyo en comentarios y mensajes, donde seguidores y colegas compartieron experiencias similares sobre los desafíos de la maternidad durante los primeros días del posparto. El posteo generó identificación y empatía entre quienes reconocen las exigencias de esta etapa, así como la importancia del acompañamiento familiar.

Arturo es el primer hijo de Matías y el segundo de Jimena

Hasta el momento, Barón prioriza el contacto con su hijo y adapta las rutinas familiares a las necesidades del recién nacido, mientras documenta con humor y sinceridad los desafíos cotidianos que enfrenta junto a Palleiro.

Tras un período de silencio en redes, Jimena reapareció con publicaciones que reflejan la nueva etapa que atraviesa después del nacimiento de Arturo. Lo primero que compartió fue un video en el que se muestra con el cabello rizado, expresión de cansancio y al recién nacido en brazos. En el texto que acompañó las imágenes, Barón ironizó sobre su ausencia: “Posparto inmediato: Todos: ¿Por qué será que no contesta las llamadas ni los mensajes?”. Luego agregó: “Soy un poco esta, pero voy a intentar aparecer más”.

En una historia posterior, sobre un fondo blanco y con letras negras, ofreció una explicación directa sobre su distancia: “Ya siendo mi segundo hijo toca hacer mea culpa. No sé bien qué haré yo, que tengo bebitos o que no puedo ni apoyar en camas/cunas/ huevitos/cochecitos y todos quieren estar colgando de mis tetas”, señaló. La cantante detalló que sus hijos no aceptan chupete y, frente a eso, ella misma cumple ese rol: “No agarran chupete (hacen arcadas muy exageradas), porque en realidad el chupete soy yo”.

Jimena todavía no mostró el rostro de su hijo (Foto: Instagram)

“OJO, no lloran y duermen como koalas, pero colgados de las tetas. Probé sí, y sigo probando técnicas y lugares, pero al igual que con Momo, me resulta más fácil ponerme el fular y andar con el chico colgando”, se explayó Barón en la storie que compartió.

Lejos de sentirse negativamente afectada, Barón manifestó que no percibe como un problema el contacto constante: “Debe ser que tanto no me jode tenerlo pegado. Es tan precioso y chiquito”. En ese mismo relato sumó una promesa: “Hoy voy a intentar hacer un budín y algo de contenido. Veremos…”. Finalmente, cerró con una imagen humorística de una mona amamantando a su cría, escribiendo: “¡Los quiero! Así los leo”.