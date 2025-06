El susto de Cinthia Fernández durante sus vacaciones en Miami: “¡Apareció un tiburón!”

Cinthia Fernández filmó el aterrador momento que vivió en las playas de Miami (Video: Instagram)

Las vacaciones soñadas de Cinthia Fernández en Miami se tiñeron de tensión y sorpresa por un inesperado visitante marino. Entre bikinis, arena blanca y las aguas cristalinas del sur de Florida, la panelista se topó con una escena que la dejó helada y que rápidamente se volvió viral en sus redes sociales. “¡Me muero!”, gritó mientras grababa con el celular lo que, en ese momento, creyó que era un tiburón nadando muy cerca de la orilla.

“¡Fue directo a las personas!”, se la escucha decir con una mezcla de pánico y asombro. En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver la silueta desplazándose en el agua, en una zona donde, según relató ella misma, había estado minutos antes. El clip, breve pero impactante, generó revuelo inmediato y acumuló más de 10 mil ‘me gusta’ por parte de los usuarios que siguen en detalle las aventuras que tiene lejos de su hogar.

“Más de uno estuvo a punto de festejar mi viaje al cielo”, escribió con ironía al pie del posteo. Y agregó: “¡Un tiburón apareció en el mismo lugar en el que nadábamos dos minutos antes de salir del agua! Fue directo a las personas y miren lo que pasó. ¿Vos qué harías? ¿Te quedás en el agua? ¿Salvás a tu ser querido? ¿Te animás a enfrentarlo? ¿Te desmayás en el acto y sos bocadillo?... ¡Qué desesperación!”.

La modelo respondió los comentarios de sus seguidores que la corrigieron

Pero la publicación no pasó inadvertida. Y como suele ocurrir en las redes, las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios pusieron en duda la versión de Cinthia y sostuvieron que, en realidad, el animal que aparece en el video no es un tiburón, sino una mantarraya. Los comentarios fueron de lo más variados: “Esa es tremenda mantarraya”; “No exageres, las mantarrayas siempre aparecen en las playas de Miami”; “Es una raya, no hace nada”; “¿Por qué no le avisaste a los demás?”; “En vez de filmar, ¿por qué no le gritaste a las personas?”.

Frente a la ola de respuestas que recibió su última publicación, Cinthia no se quedó callada y decidió defender su punto de vista ante la situación que atravesó en la playa. A través de sus historias de Instagram, publicó una captura con algunos de los comentarios recibidos y escribió: “La gente dice que no es un tiburón, sino que es una mantarraya, pero las personas gritaban ‘shark’ (tiburón) y yo le vi la aleta… ¿Es joda? Vayan a ver el video y díganme”. Su reacción fue directa, como es habitual en ella, sin filtro y con un dejo de fastidio ante quienes relativizaron su experiencia.

Cinthia con su prometido, Roberto Castillo (Instagram)

Lo cierto es que más allá del debate marino, la modelo disfrutó de sus días de relax junto a Roberto Castillo, su pareja, con quien se muestra cada vez más consolidada. Lejos del escándalo mediático y las discusiones televisivas, eligieron este viaje para reencontrarse en la intimidad y disfrutar del verano estadounidense.

La escapada a Miami no fue la única que compartieron en los últimos meses. Semanas atrás, también habían estado juntos en México, en un destino paradisíaco que sirvió para reforzar la conexión entre ellos. Y durante el verano argentino, organizaron unas vacaciones familiares con las hijas de él: Oliva y Helena, fruto de su relación con Daniela Vera Fontana, y Pilar, de una pareja anterior.

Desde la playa hasta los posteos, Fernández volvió a estar en boca de todos. Esta vez, no por un cruce mediático o una polémica televisiva, sino por un episodio inesperado bajo el sol de Miami que encendió las redes y generó un verdadero revuelo entre sus seguidores. Y, como siempre, lo compartió todo.