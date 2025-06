Las vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Miami: paseo en yate, paddle surf y champagne

El viaje de Cinthia Fernández y Roberto Castillo a Miami (Video: Instagram)

Cinthia Fernández y Roberto Castillo se encuentran viviendo su relación a pleno, todavía sin fecha para el casamiento, en modo novios full time. Con la intención de pasar un poco de tiempo en soledad, armaron las valijas y partieron rumbo a la ciudad de Miami, donde disfrutaron de las playas y el calor de la ciudad costera estadounidense.

En sus historias, Cinthia compartió el minuto a minuto de esta nueva aventura con su novio. Una parte de este viaje estuvo pensada para el lujo, y la dupla contrato un yate privado para que los lleve a pasear y poder disfrutar a pleno de todos los lugares que tiene para ofrecer Miami. Una de las primeras paradas que eligieron fue una pequeña playa, sin embargo, no bajaron de la embarcación y gozaron del sol desde la proa del barco.

Una vez en el destino final sí aprovecharon para pasar tiempo en el agua. Cinthia y Roberto se animaron a hacer paddle surf, es decir, surf de remo. Fernández tomó la iniciativa de liderar la expedición, mientras que Castillo fue sentado detrás de su novia, admirando la vista de la playa. Para pasar el calor de la mejor manera posible descorcharon uno de los champanes más caros: un Veuve clicquot.

El día no terminó allí. El abogado grabó a la bailarina deslumbrando con sus pasos de baile y en vez de unirse la acompañó con algunos giros. Con la intención de sorprender más a su futura esposa, le regaló un ramo de rosas rojas que enamoraron todavía más a la futura abogada.

Los gestos románticos no finalizaron ahí, sino que Fernández le dedicó unas empalagosas palabras. En una foto en blanco y negro del letrado, mirando al horizonte con seriedad, escribió: “Ahora me entienden por qué me metía en tantos problemas? Este bombón llama al crimen”. Cabe recordar que su prometido fue el encargado de llevar adelante el juicio contra Matías Defederico, su expareja y padre de sus tres hijas, en la causa de la cuota alimentaria, proceso legal que llegó a su fin a mediados del mes de diciembre.

Tras esta declaración recrearon la foto que ya se convirtió en una constante en la relación. Abrazados sobre la cubierta de la embarcación con el mar de fondo, ambos lucen trajes de baño: ella con bikini verde, él con short a rayas y camisa azul abierta, dejando el torso al descubierto. Se miran de cerca y sonríen mientras sus frentes se rozan.

Estas minivacaciones no son las primeras que se toman en lo que va del año, puesto que semanas atrás disfrutaron de las playas de México, ellos dos solos, y durante el verano hicieron un viaje de familia ensamblada junto a las tres niñas de Castillo, Oliva, Helena, fruto de su relación con Daniela Vera Fontana y Pilar, de una relación anterior.

Mientras ellos están de viaje, las tres hijas de la modelo: Charis, Bella y Francesca están al cuidado de su papá, quien en sus propias redes sociales comparte el tiempo que están pasando juntos. En la noche del viernes, las dos más grandes lo acompañaron a ver el partido de Boca contra el Bayern de Múnich por el Mundial de Clubes, que resultó en una derrota de parte del equipo argentino. Ambos eligieron lucir conjuntos deportivos para la ocasión, mostrando su fanatismo por el deporte que ellas mismas practicar. “Acá con las bosteras”, fue todo lo que agregó el exjugador de Huracán en la historia.