El cruce al aire entre Eliana Guercio y Laura Ubfal que tuvo que frenar Santiago del Moro: “Era innecesario”

En medio del debate de Gran Hermano, las analistas Eliana Guercio y Laura Ubfal discutieron sin filtro (Video: Gran Hermano – Telefe)

Mientras la cuenta regresiva hacia la final de Gran Hermano (Telefe) mantiene en vilo a jugadores y a la audiencia, el clima en el panel de analistas también se volvió punto de atención. En una noche cargada de intensidad, Eliana Guercio y Laura Ubfal protagonizaron un intercambio igual de intenso que cualquiera de los que se viven dentro de la casa más famosa del país, dejando al descubierto la sensibilidad y rivalidades que cruzan incluso a quienes acompañan el reality desde el estudio.

El episodio se desató luego de la reciente eliminación de Juan Pablo De Vigili, cuando Laura, fiel a su estilo filoso, lanzó duras críticas sobre su desempeño en el juego. De acuerdo a la panelista, la única estrategia del correntino fue aliarse al objetivo de sacar a Santiago Algorta y Luz Tito, como sucedió con el resto de los participantes. La panelista no ahorró palabras y enfrentó al exjugador: “Ustedes los agrandaron y fueron ellos quienes lo llevaron a la final. El club de los resentidos fueron”, disparó en pleno aire, dejando al reciente eliminado sin mucho margen de respuesta.

Guercio no tardó en sumarse al cruce. Sin ocultar su molestia ante la postura de Ubfal y percibiéndola como una defensora del Tridente, intervino con una frase que encendió la mecha: “¿Puedo hablar? Voy y si te molesta lo que te voy a decir, tené cuidado con el escalón y te vas”. La frase hacía referencia, de modo irónico, a un accidente sufrido tiempo atrás por Ubfal al tropezar en las instalaciones del programa. Eliana arremetió además sobre la participación de su colega en otros medios: “Cuando vos saliste Devi en placas positivas... bueno. Golpe bajo también es que un analista esté en todos los canales de streaming traduciendo lo que dicen”, agregó, en alusión directa a la exposición mediática de la periodista y su postura contra el participante.

Santiago del Moro tuvo que intervenir y ponerle un freno a la situación (Captura Gran Hermano - Telefe)

La situación generó incomodidad en el set y Santiago del Moro, conductor del ciclo, sintió la necesidad de intervenir. Visiblemente contrariado, se dirigió a Guercio marcando un límite sobre el tono de la discusión: “Golpe bajo, Eliana. Era innecesario”, le recriminó. Con intención de poner fin a la polémica, el conductor agregó: “A ver, cualquiera se puede caer. El protagonista ahora es Devi”, estableciendo el regreso de la charla al eje central del programa: los jugadores.

La reacción del público se trasladó a las redes, pero en este caso las miradas se volcaron principalmente sobre Eliana. En redes sociales, cientos de usuarios se volcaron a comentar el intercambio, condenando con fuertes críticas la actitud de la esposa de Chiquito Romero. Mensajes como “Un asco el comentario de Guercio”, “Es inadmisible que siga en ese programa” y “Me tiene harta sus comentarios. Solo atrasan” se replicaron en las plataformas online.

A un día del encontronazo, Laura Ubfal se sinceró con su panel (Video: Se Picó - República Z)

Luego del episodio, el eco del cruce traspasó la pantalla y llegó hasta el ámbito profesional de Ubfal. La mañana del miércoles, tras la noche de la polémica, la periodista le dedicó unos minutos al tema en su ciclo de streaming Se Picó (República Z). Manteniendo una postura pacificadora, Ubfal expresó: “No pasa nada. Las mujeres nos bancamos muchas cosas. Quiero agradecer a todo el mundo, estoy perfecta. Lo que me pasó fueron insultos de tránsito y le va a quien le tira. Yo estoy perfecta, impecable, hablo del juego y no me meto con cosas personales, como tampoco le tiro m… a nadie. Hay gente irrespetuosa, nada más”.

Así, el debate quedó instalado tanto en el estudio como fuera de pantalla, confirmando que las instancias finales del reality sacan a la luz tensiones no solo entre los participantes, sino también entre quienes analizan cada paso desde afuera. Gran Hermano se acerca a su desenlace, pero la intensidad se siente hasta en los propios paneles del ciclo.